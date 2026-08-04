Το οικογενειακό Leapmotor B05 ήρθε στην Ελλάδα με 218 ίππους και δελεαστική τιμή

Το ηλεκτρικό Leapmotor B05 έφτασε στην Ελλάδα με 218 PS, αυτονομία έως 482 km και τιμή φωτιά μετά την προωθητική ενέργεια.

Το νέο Leapmotor B05 είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, διευρύνοντας την γκάμα της εταιρείας με ένα αμιγώς ηλεκτρικό hatchback που συνδυάζει οικογενειακούς χώρους, σπορ χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.

Με μήκος 4,43 m, μεγάλο μεταξόνιο και πεντάθυρο αμάξωμα, το B05 τοποθετείται στην κατηγορία των μικρομεσαίων. Παράλληλα, η κουπέ γραμμή της οροφής, οι πόρτες χωρίς πλαίσιο και η κίνηση στους πίσω τροχούς το διαφοροποιούν από αρκετές πιο συμβατικές προτάσεις.

Οι τιμές του Leapmotor B05 στην Ελλάδα

Το νέο μοντέλο προσφέρεται με δύο μπαταρίες και σε δύο επίπεδα εξοπλισμού, Life και Design.

Έκδοση Μπαταρία Αυτονομία Τελική τιμή με τα διαθέσιμα οφέλη B05 Life 56,2 kWh 401 km 22.790 € B05 Life 67,1 kWh 482 km 24.290 € B05 Design 67,1 kWh 482 km 25.790 €

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν την κρατική ενίσχυση των 3.000 ευρώ και την εμπορική έκπτωση των 4.000 ευρώ.

Η έκδοση Design διατίθεται αποκλειστικά με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 67,1 kWh.

Χώροι οικογενειακού μοντέλου σε αμάξωμα hatchback

Το B05 έχει μήκος 4,43 m, πλάτος 1,88 m και ύψος 1,52 m. Οι διαστάσεις του το καθιστούν αρκετά ευέλικτο για καθημερινή χρήση στην πόλη, χωρίς να περιορίζουν τους χώρους της καμπίνας.

Σημαντικό ρόλο παίζει το μεταξόνιο των 2,74 m, το οποίο αφήνει περισσότερο διαθέσιμο χώρο ανάμεσα στους δύο άξονες και, κατ’ επέκταση, για τους επιβάτες.

Η εμφάνισή του είναι περισσότερο δυναμική από εκείνη ενός παραδοσιακού οικογενειακού hatchback. Η χαμηλή γραμμή της οροφής, οι καθαρές επιφάνειες και οι πόρτες χωρίς πλαίσιο δημιουργούν μια πιο σπορ εικόνα, ενώ ο συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης περιορίζεται στο 0,26.

Ηλεκτροκινητήρας 218 PS και πίσω κίνηση

Όλες οι εκδόσεις χρησιμοποιούν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 218 PS και 240 Nm, ο οποίος μεταφέρει την κίνηση στους πίσω τροχούς. Η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 km/h ολοκληρώνεται σε 6,7 δευτερόλεπτα, με τη βοήθεια και της λειτουργίας Launch Control. Το πλαίσιο διαθέτει ισορροπημένη κατανομή βάρους 50:50, ενώ στον πίσω άξονα χρησιμοποιείται ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων.

Η βασική έκδοση με μπαταρία 56,2 kWh προσφέρει αυτονομία έως 401 km. Με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 67,1 kWh, η αυτονομία αυξάνεται στα 482 km. Η φόρτιση με συνεχές ρεύμα μπορεί να φτάσει έως τα 174 kW. Υπό κατάλληλες συνθήκες, η αναπλήρωση ενέργειας από το 30% έως το 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 17 λεπτά. Για φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα, το B05 υποστηρίζει ισχύ έως 11 kW.

Πλούσιος εξοπλισμός από την έκδοση Life

Ακόμη και το εισαγωγικό επίπεδο Life διαθέτει αρκετά στοιχεία που συχνά συναντώνται σε ακριβότερες εκδόσεις.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει:

ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών

αυτόματους προβολείς LED

αυτόματο κλιματισμό με αντλία θερμότητας

ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών

κεντρική οθόνη αφής 14,6 ιντσών

ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης

ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto

ασύρματη φόρτιση smartphone.

Η αντλία θερμότητας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, καθώς περιορίζει την κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση της καμπίνας σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Τι προσθέτει η έκδοση Design

Η πλουσιότερη Design συμπληρώνει τον εξοπλισμό με στοιχεία άνεσης και αισθητικής.

Περιλαμβάνει επιπλέον:

πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο

ηλεκτρικά εμπρός καθίσματα

θέρμανση και αερισμό στα εμπρός καθίσματα

επενδύσεις από συνθετικό δέρμα

θερμαινόμενο τιμόνι

κρυφό ατμοσφαιρικό φωτισμό

φιμέ πίσω κρύσταλλα

ηχοσύστημα 12 ηχείων.

Η διαφορά τιμής από το Life με την ίδια μπαταρία είναι 1.500 ευρώ.

21 συστήματα υποβοήθησης

Το B05 εξοπλίζεται με συνολικά 21 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, τα οποία αξιοποιούν αισθητήρες και κάμερες για την επιτήρηση του περιβάλλοντος του αυτοκινήτου.

Το πακέτο καλύπτει λειτουργίες που σχετίζονται με την παραμονή στη λωρίδα, τη διατήρηση απόστασης και την αποφυγή σύγκρουσης, ενισχύοντας την ασφάλεια στις καθημερινές μετακινήσεις και στα μεγάλα ταξίδια.

Εγγύηση έως οκτώ χρόνια για την μπαταρία

Η εργοστασιακή εγγύηση για τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη έχει διάρκεια πέντε ετών ή 100.000 km.

Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για οκτώ χρόνια ή 160.000 km, ανάλογα με το ποιο όριο θα συμπληρωθεί πρώτο.

Οι παραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει και υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Από τον Σεπτέμβριο το B05 θα είναι διαθέσιμο και για δοκιμαστική οδήγηση στο δίκτυο της Leapmotor.

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