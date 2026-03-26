Το οικογενειακό SUV της Leapmotor που έχει ίδια ιπποδύναμη με Lamborghini Huracan

H Leapmotor «προικίζει» με δύναμη… Lamborghini Huracan ένα οικογενειακό SUV που κοστίζει λιγότερο από Tesla Model Y

O λόγος για το νέο Leapmotor C10 AWD Sports+ Special Edition, ένα οικογενειακό SUV που, μπορεί να κοστίζει λιγότερο από ένα Tesla Model Y RWD, αλλά διαθέτει δύναμη που αρμόζει σε εξωτικό supercar.

Η νέα ειδική έκδοση βασίζεται στο βασικό και οικονομικό Leapmotor C10 και μόλις λανσαρίστηκε στην Αυστραλία.

Συναρπαστική έκδοση σε «βαρετή» βάση

Μπορεί το βασικό Leapmotor C10 να είναι ένα ηλεκτρικό SUV που δεν ενθουσιάζει με τις δυνατότητές του, αλλά η νέα ειδική έκδοση έρχεται να του δώσει άλλον «αέρα». Το C10 δεν ενθουσίασε με τις δυνατότητες και την οδηγική εμπειρία που προσφέρει, με το μεγαλύτερο προτέρημά του να είναι η χαμηλή του τιμή. Ωστόσο, το C10 AWD Sports+ Special Edition στοχεύει να αλλάξει το «ρεύμα», τραβώντας πραγματικά το ενδιαφέρον του κοινού.

Τα νούμερα του νέου C10 AWD Sports+ σε συνδυασμό με την τιμή του είναι τουλάχιστον εντυπωσιακά: ενώ το απλό C10 διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα με απόδοση 215 ίππων και 320 Nm ροπής, η τετρακίνητη ειδική έκδοση εξοπλίζεται με δύο αναβαθμισμένους ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν συνολικά 590 ίππους και 760 Nm.

Οι εν λόγω αριθμοί «μυρίζουν» supercar. Αναφορικά, η Lamborghini Huracan LP 610-4 αποδίδει 602 ίππους και 560 Nm ροπής, ενώ η πισωκίνητη LP 580-2 διαθέτει ισχύ 572 ίππων και 540 Nm ροπής. H Leapmotor λέει πως η νέα κορυφαία έκδοση του C10 μπορεί να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 4 δευτερόλεπτα.

Εξίσου εντυπωσιακή τιμή

Εξίσου εντυπωσιακή με τις επιδόσεις του C10 AWD Sports+ είναι η τιμή του. Η νέα κορυφαία έκδοση του C10 ξεκινά από τα 53.888 δολάρια Αυστραλίας (περίπου 32.400 ευρώ), δηλαδή κοστίζει μόνο 10.000 Αυστραλέζικα δολάρια (περίπου 6.000 ευρώ) περισσότερο από την απλή έκδοση. Έτσι, το νέο μοντέλο καταφέρνει να είναι πιο φθηνό από μοντέλα όπως το BYD Sealion 7 Performance, αλλά και από τις λιγότερο ισχυρές εκδόσεις των Tesla Model Y και Zeekr 7X (58.900 & 57.600 δολάρια Αυστραλίας αντίστοιχα).

Εκτός από έξτρα δύναμη, το νέο Leapmotor C10 AWD Sports+ Special Edition ενισχύεται και με μια μεγαλύτερη μπαταρία LFP χωρητικότητας 81,9 kWh, που προσφέρει αυτονομία έως 437 χιλιόμετρα στον κύκλο WLTP. Υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC έως 180 kW, κάτι που σημαίνει ότι η φόρτιση από το 30% στο 80% διαρκεί περίπου 22 λεπτά.

Ενώ η Leapmotor δεν έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αναβαθμίσεις του πλαισίου, της ανάρτησης και των φρένων, ο σχεδόν… τριπλασιασμός της ισχύς με μόνο 6.000 ευρώ πρόσθετο κόστος είναι τουλάχιστον εντυπωσιακός.

