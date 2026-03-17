Το ομορφότερο Peugeot της γκάμας ήρθε στην Ελλάδα – Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές

Η Peugeot ανοίγει επίσημα τις παραγγελίες για τα νέα 308 και 308 SW στην ελληνική αγορά, φέρνοντας μια ανανεωμένη πρόταση στην κατηγορία C με έμφαση στη σχεδίαση, την τεχνολογία και την πολυμορφία στους κινητήρες. Η γκάμα καλύπτει σχεδόν κάθε ανάγκη, καθώς περιλαμβάνει τέσσερα διαφορετικά σύνολα κίνησης, από diesel και mild hybrid μέχρι plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Η λογική είναι ξεκάθαρη. Η Peugeot θέλει το 308 να συνεχίσει να παίζει δυνατά τόσο στο παραδοσιακό κομμάτι της κατηγορίας όσο και στο πιο εξηλεκτρισμένο, με τιμή εκκίνησης μάλιστα χαμηλότερη από πριν.

Σχεδίαση που ξεχωρίζει αμέσως

Το νέο 308 παραμένει ένα από τα πιο ιδιαίτερα σχεδιαστικά μοντέλα της Peugeot, με χαμηλή σιλουέτα, έντονη φωτεινή υπογραφή και πιο design-focused πρόσωπο. Ξεχωρίζει ως το πρώτο μοντέλο της μάρκας με φωτιζόμενο εμπρός λογότυπο, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα του στον δρόμο.

Η μάσκα έχει μέρη στο χρώμα του αμαξώματος και ενοποιείται πιο ομαλά με το υπόλοιπο εμπρός μέρος, ενώ η νέα διάταξη βελτιώνει και τη ροή αέρα. Η Peugeot υποστηρίζει ότι οι αεροδυναμικές βελτιώσεις τοποθετούν τα νέα 308 ανάμεσα στα πιο αεροδυναμικά μοντέλα της κατηγορίας, κάτι που βοηθά τόσο στην κατανάλωση όσο και στην αυτονομία των εξηλεκτρισμένων εκδόσεων.

Ψηφιακή καμπίνα και i-Cockpit

Στο εσωτερικό, το γνωστό Peugeot i-Cockpit παραμένει το βασικό στοιχείο ταυτότητας του μοντέλου. Το ταμπλό συνδυάζει ψηφιακό πίνακα οργάνων, κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών, πέντε διαμορφώσιμα i-Toggles και πιο προηγμένα γραφικά 3D στην έκδοση GT.

Η μάρκα δίνει βάρος και στην καθημερινή άνεση, με σπορ εμπρός καθίσματα που έχουν πιστοποίηση AGR για τις εργονομικές τους ιδιότητες. Στις εκδόσεις Allure και GT διατίθενται προαιρετικά λειτουργίες θέρμανσης και μασάζ για τα εμπρός καθίσματα.

Τέσσερις εκδόσεις εξοπλισμού

Τα νέα Peugeot 308 και 308 SW προσφέρονται σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού, ώστε να καλύπτουν διαφορετικά budget και ανάγκες.

Style

Η βασική έκδοση έχει ήδη πλούσιο εξοπλισμό, με ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, Full LED προβολείς, αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας, ψηφιακό πίνακα οργάνων, σύστημα Peugeot i Connect, ασύρματο Mirror Screen, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, Keyless Start, πίσω αισθητήρες στάθμευσης και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης.

Style Plus

Προσθέτει μεταξύ άλλων σύστημα Peugeot i-Connect Navigation με οθόνη 10 ιντσών HD, συνδεδεμένη πλοήγηση 3D, αναγνώριση φωνητικών εντολών, κάμερα οπισθοπορείας 180° HD και φιμέ πίσω κρύσταλλα.

Allure

Η Allure ανεβάζει την αισθητική και τον εξοπλισμό με ζάντες 17 ιντσών, σκουρόχρωμα πίσω κρύσταλλα, Keyless Access / Start, HD κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες στάθμευσης, συνδεδεμένη πλοήγηση και σπορ καθίσματα με συνδυασμό υφάσματος και τεχνητού δέρματος.

GT

Η κορυφαία έκδοση φέρνει τεχνολογία Peugeot LED Matrix, φωτιζόμενη μάσκα και λογότυπο, ζάντες 18 ιντσών diamond cut και 3D ψηφιακό πίνακα οργάνων. Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν οι επενδύσεις Alcantara, τα αλουμινένια σπορ πεντάλ και το σύστημα Peugeot i Connect Advanced με πλοήγηση TomTom, εξατομικευμένα i-Toggles και πακέτο CONNECT PLUS.

Η πιο πλήρης γκάμα κινητήρων στην κατηγορία

Ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του νέου 308 είναι ότι προσφέρεται με τέσσερις διαφορετικές επιλογές κινητήρων, τρεις εξηλεκτρισμένες και μία diesel.

E-308 156 PS

Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση αποδίδει 156 PS και 270 Nm, με μπαταρία 58,4 kWh και αυτονομία έως 450 km κατά WLTP. Η τιμή αυτή είναι αυξημένη κατά 34 km σε σχέση με πριν.

Η έκδοση περιλαμβάνει αντλία θερμότητας, τριφασικό φορτιστή 11 kW στάνταρ, ταχεία φόρτιση DC 100 kW, λειτουργία V2L και καλώδια φόρτισης Mode 2 και Mode 3 στον βασικό εξοπλισμό.

Plug-in Hybrid 195 PS

Η plug-in hybrid έκδοση συνδυάζει ηλεκτροκινητήρα 125 PS με υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.6 λίτρων 150 PS, για συνολική ισχύ 195 PS, μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη e-DCS7.

Η νέα μπαταρία 17,2 kWh προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 85 km σε μικτό κύκλο WLTP ή 99 km σε αστικό περιβάλλον. Η μικτή κατανάλωση αναφέρεται στα 2,2 lt/100 km, με εκπομπές 50 gr/km CO2.

Hybrid 145 PS

Το υβριδικό σύνολο 48V με αυτόματο κιβώτιο e-DCS6 αποδίδει 145 PS και, σε αστικές συνθήκες, μπορεί να κινείται έως και 50% του χρόνου αμιγώς ηλεκτρικά. Η μικτή κατανάλωση αναφέρεται στα 4,7 lt/100 km, ενώ με ρεζερβουάρ 52 λίτρων η συνολική αυτονομία φτάνει τα 1.100 km.

Diesel 1.5 BlueHDi 130 PS

Για όσους συνεχίζουν να κάνουν πολλά χιλιόμετρα, η Peugeot διατηρεί το 1.5 BlueHDi 130 PS με αυτόματο κιβώτιο EAT8. Η μάρκα δίνει έμφαση στη χαμηλή κατανάλωση και στην αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 km, στοιχείο που κρατά αυτή την έκδοση επίκαιρη για εντατική χρήση.

Τιμές στην Ελλάδα για το 308

Οι αρχικές τιμές του Peugeot 308 διαμορφώνονται ως εξής:

1.5 BlueHDi 130 EAT8 Style από 24.900 €

Hybrid 145 e-DCS6 Style από 25.900 €

Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 Style Plus από 39.400 €

E-308 156 PS Allure από 34.500 €

Τιμές στην Ελλάδα για το 308 SW

Για το station wagon 308 SW, οι αρχικές τιμές είναι:

1.5 BlueHDi 130 EAT8 Style από 26.100 €

Hybrid 145 e-DCS6 Style από 26.900 €

Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 Style Plus από 40.400 €

E-308 SW 156 PS Allure από 35.500 €

Οι τιμές των diesel και hybrid εκδόσεων αναφέρονται με προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος, ενώ οι τιμές των ηλεκτρικών περιλαμβάνουν προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος και επιδότηση του προγράμματος ΚΗ3.

Τα νέα 308 και 308 SW είναι ήδη διαθέσιμα για παραγγελία μέσω του επίσημου δικτύου διανομέων Peugeot στην Ελλάδα.

Τι κρατάμε;