EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το πανάκριβο Ford που όλοι κορόιδευαν για την τιμή, αλλά τελικά ξεπούλησε

ΣΑΒΒΑΤΟ | 03.01.2026
Autotypos Team
to-panakrivo-ford-pou-oloi-koroidevan-gia-tin-timi-alla-telika-xepoulise-743121

Από «ανέκδοτο» στην επιτυχία: αυτό είναι το μοντέλο της Ford που κοστίζει περισσότερο από Ferrari

Όταν η Ford ανακοίνωσε της τιμές για τη νέα ακραία Mustang GTD, πολλοί ήταν αυτοί που βιάστηκαν να βάλουν τα γέλια, πιστεύοντας πως η εταιρεία δεν θα καταφέρει να βρει αρκετούς αγοραστές και θα «μπει μέσα». Ωστόσο, φαίνεται πως η νέα σκληροπυρηνική track-focused έκδοση της Mustang κέρδισε το κοινό και με το παραπάνω, ακόμα κι αν κοστίζει όσο ξακουστά μοντέλα εταιρειών όπως Porsche και Ferrari.

Τα νούμερα δεν λένε ψέματα

Η Mustang GTD είναι αναμφίβολα η κορυφαία έκδοση της εμβληματικής σειράς της Ford, με την κορυφαία αεροδυναμική, το σύστημα ανάρτησης για πίστα και τον θηριώδη supercharged V8 κινητήρα 5,2 λίτρων με απόδοση 815 ίππων να την κάνουν ένα πραγματικό «όπλο» για την πίστα. Οι εντυπωσιακές του επιδόσεις, σε συνδυασμό με το θρυλικό σήμα με το αλογάκι εκτόξευσαν την αρχική τιμή της Mustang GTD στα 325.000 δολάρια, τιμή η οποία κάλλιστα ξεπερνά τα 400.000 δολάρια με μερικά προαιρετικά εξαρτήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κι ενώ πολλοί πίστευαν πως κανένας δεν θα ξοδέψει τόσα λεφτά για μια Mustang όταν μπορεί να τα δώσει για μια Ferrari ή μια Porsche, η Ford φαίνεται πως κατάφερε να κινήσει το ενδιαφέρον χιλιάδων αγοραστών. Η εταιρεία αποκάλυψε πως περισσότεροι από 7.500 άνθρωποι εξέφρασαν το ενδιαφέρον να βάλουν μια GTD στο γκαράζ τους, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του Carbuzz, συνολικά 231 κομμάτια του επιβλητικού supercar πωλήθηκαν μέσα στους πρώτους 11 μήνες του 2025.

Ακούγονται λίγα αλλά δεν είναι

Μπορεί ο αριθμός αυτός να μοιάζει σαν «ψίχουλα», ειδικά δίπλα στις 40.000+ άλλες Mustang που πωλήθηκαν μέσα στο 2025, ωστόσο, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ακραίο μοντέλο που απευθύνεται σε πολύ μικρό κομμάτι του αγοραστικού κοινού. Η Ford δεν έχει δεσμευτεί σε κάποιο συνολικό αριθμό παραγωγής, ενώ λέει πως θα κρατήσει την GTD στην παραγωγή τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2026 ή και ακόμα περισσότερο.

Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για το γρηγορότερο αμερικάνικο αυτοκίνητο παραγωγής που «γύρισε» ποτέ το Nurburgring, κάτι το οποίο κατάφερε να κάνει πέρσι σε μόλις 6:52. Η επιβλητική Mustang GTD πέρασε πρόσφατα κι από τα χέρια του πιθανότατα γρηγορότερου ανθρώπου στον κόσμο, με τον Μαξ Φερστάπεν να δηλώνει εντυπωσιασμένος από τις δυνατότητές της στην πίστα.

Τι κρατάμε:

  • Πολλοί γέλασαν όταν άκουσαν πως η Mustang GTD θα ξεκινά από τα 325.000 δολάρια
  • Ωστόσο, η Ford γέλασε τελευταία, αφού πούλησε 231 κομμάτια μέσα στους πρώτους 11 μήνες του 2025
  • Η Mustang GTD θα παραμείνει στην παραγωγή και το 2026 ή και ακόμα περισσότερο

Tags
#Ferrari#Ford#Ford Mustang#Ford Mustang GTD#Nurburgring#Porsche
Πρόσφατες Ειδήσεις