Το “παραθυράκι” που βρήκαν οι κινεζικές μάρκες και αποφεύγουν τους δασμούς

Μια έξυπνη λύση έχουν βρει οι κινέζικες μάρκες για να αποφεύγουν τους δασμούς, οι οποίοι σε μερικές περιπτώσεις ξεπερνούν το 45%.

Στα Plug-in υβριδικά το έχουν «ρίξει» οι κινέζοι

Αυτό αφού στις περισσότερες περιπτώσεις οι δασμοί στα ηλεκτρικά είναι απαγορευτικοί

Στη Ευρώπη το γνωρίζουν, αλλά δεν φαίνεται να κάνουν τίποτα γι’ αυτό

Σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τη δική της αυτοκινητοβιομηχανία και να απαντήσει στις κρατικές επιδοτήσεις που λαμβάνουν οι Κινέζοι κατασκευαστές, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει σημαντικούς δασμούς στις εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων από τον Οκτώβριο του 2024. Ωστόσο, οι κινεζικές εταιρείες δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια και η απάντησή τους ήταν η στροφή στα υβριδικά μοντέλα.

Το υβριδικό «παραθυράκι»

Τα υβριδικά οχήματα βρίσκονται σε μια «ουδέτερη ζώνη», καθώς επηρεάζονται μόνο εν μέρει από τους δασμούς. Με δεδομένη τη διαρκή δημοτικότητά τους μεταξύ των Ευρωπαίων αγοραστών, δεν αποτελεί έκπληξη το ότι οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες αυξάνουν τις εισαγωγές υβριδικών σε επίπεδα ρεκόρ.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Dataforce, η BYD κατέγραψε 20.000 πωλήσεις plug-in υβριδικών στην ΕΕ μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 — αριθμός υπερτριπλάσιος σε σύγκριση με το σύνολο των PHEV που είχε πουλήσει το 2024. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την MG, η οποία πούλησε περισσότερα υβριδικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου από ό,τι σε όλο το 2024, ενώ και η Lynk & Co σημειώνει ρεκόρ εισαγωγών PHEV στην Ευρώπη.

Το μεγάλο όφελος των Κινέζων

Η στροφή στα υβριδικά είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα για τις κινεζικές εταιρείες. Κάθε αμιγώς ηλεκτρικό όχημα που η BYD πουλάει στην Ευρώπη, στη Γερμανία επιβαρύνεται με βασικό δασμό 10% και επιπλέον 17% επιπρόσθετο δασμό, φτάνοντας το συνολικό ποσοστό στο 27%. Για το δημοφιλές Atto 3, αυτοί οι δασμοί προσθέτουν περίπου 10.000 ευρώ στην τιμή.

Αντίθετα, το plug-in υβριδικό BYD Seal U υπόκειται μόνο στο βασικό δασμό 10%, που μεταφράζεται σε 3.999 ευρώ επιβάρυνσης βάσει της τιμής εκκίνησης των 39.999 ευρώ — μια διαφορά σχεδόν 6.000 ευρώ.

«Ήταν απλώς θέμα χρόνου να αλλάξουν στρατηγική οι Κινέζοι κατασκευαστές μετά την επιβολή των δασμών, ώστε να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την κερδοφορία τους στην Ευρώπη», δήλωσε η Beatrix Keim, διευθύντρια του Center Automotive Research στη Γερμανία, μιλώντας στη Handelsblatt.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενήμερη για τα «παραθυράκια» που αξιοποιούν οι κινεζικές εταιρείες, ωστόσο προς το παρόν δεν δείχνει ιδιαίτερα ανήσυχη.

