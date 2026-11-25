Μετά την Ευρώπη, και οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες αξιοποιούν τις γραμμές παραγωγής τους στην άμυνα, για διαφορετικούς όμως λόγους
Μια δομική αλλαγή συντελείται στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς τα όρια ανάμεσα στην παραγωγή επιβατικών οχημάτων και την αμυντική βιομηχανία γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα. Μετά τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι αμερικανικοί κολοσσοί, με προεξάρχουσες τις General Motors, Ford και τον μεγάλο προμηθευτή Magna, βρίσκονται πλέον σε επαφές με το Πεντάγωνο, διαμορφώνοντας ένα νέο υβριδικό μοντέλο αγοράς.
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Σύμφωνα με αποκαλύψεις της Wall Street Journal, το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας σχεδιάζει να προμηθευτεί εκατομμύρια στρατιωτικά drones τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας μια αγορά αξίας 20 έως 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Για να υλοποιηθεί όμως αυτός ο σχεδιασμός, η Ουάσιγκτον καλείται να ξεπεράσει δύο κρίσιμα εμπόδια. Από την μία την έλλειψη παραγωγικής κλίμακας, αφού οι εξειδικευμένες αμερικανικές εταιρείες drones είναι κυρίως μικρές νεοφυείς επιχειρήσεις και από την άλλη, την απεξάρτηση από την Κίνα, αφού η σινική βιομηχανία, ελέγχει το συντριπτικό ποσοστό της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας εξαρτημάτων για μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Σε αυτό το περιβάλλον, η παραδοσιακή αυτοκινητοβιομηχανία αναδεικνύεται στον μοναδικό κλάδο με την τεχνογνωσία και τις γραμμές παραγωγής που απαιτούνται για να κατασκευάζονται ηλεκτροκινητήρες, αισθητήρες, ραντάρ και LiDAR, τα βασικά στοιχεία ενός drone δηλαδή, σε τεράστιους όγκους και με χαμηλό κόστος.
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Παρότι και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού παρατηρείται η ίδια σύγκλιση αυτοκινήτου και άμυνας, οι λόγοι που ωθούν τις εταιρείες σε αυτή την κατεύθυνση διαφέρουν αισθητά:
Το νέο μοντέλο «διπλής χρήσης» και τα όριά του
Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή αλλά την εδραίωση της φιλοσοφίας «διπλής χρήσης» (dual-use). Ένα σύγχρονο ηλεκτρικό και αυτόνομο αυτοκίνητο μοιράζεται πλέον την ίδια τεχνολογική βάση με ένα αυτόνομο drone, όπως μπαταρίες υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, συμπαγείς ηλεκτροκινητήρες, κάμερες υψηλής ευκρίνειας και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της General Motors, η οποία εξετάζει την παραγωγή κινητήρων drone, έχοντας ήδη ενεργή παρουσία στην αμυντική αλυσίδα μέσω της κατασκευής περιβλημάτων για πυραύλους Patriot της Lockheed Martin. Αντίστοιχες κινήσεις διασύνδεσης προμηθευτών αυτοκινήτου με την αμυντική βιομηχανία καταγράφονται πλέον και στην Ιαπωνία.
Ωστόσο, το νέο αυτό μοντέλο έχει σαφή όρια. Τα περιθώρια κέρδους στα μικρά, αναλώσιμα drones, παραμένουν στενά σε σύγκριση με την αγορά αυτοκινήτου. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες προφανώς δεν θα εγκαταλείψουν τον βασικό τους προσανατολισμό, αλλά σε μια ακόμη επανάληψη της ιστορίας, επανέρχονται σε έναν ρόλο «στρατηγικής βιομηχανικής εφεδρείας».
Το ότι υπάρχει ανάγκη να τροφοδοτήθει η άμυνα και να ενεργοποιηθούν κρατικά συμβόλαια για στρατιωτικούς σκοπούς, είναι κάτι το οποίο ο καθένας το εκτιμά με βάση τις τρέχουσες γεωπολιτικές συνθήκες και το παγκόσμιο status ισορροπιών -ή μάλλον καλύτερα- ανισορροπιών.