Το πιο διάσημο SUV της Volkswagen τώρα με εγγύηση 10 χρόνια – Τιμή

Σε μια εποχή όπου τα SUV κυριαρχούν, το Volkswagen T-Roc συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας

Η επιτυχία του T-Roc δεν βασίζεται μόνο στη μοντέρνα σχεδίαση, τις compact διαστάσεις ή την πρακτικότητα που αναζητά το αγοραστικό κοινό, αλλά κυρίως στην αίσθηση ποιότητας, τεχνολογίας και ωριμότητας που χαρακτηρίζει διαχρονικά τα μοντέλα της Volkswagen. Με υβριδική τεχνολογία, πλούσιο εξοπλισμό, ποιοτική κατασκευή και εγγύηση που φτάνει έως τα 10 χρόνια, το Volkswagen T-Roc παραμένει μία από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές στην κατηγορία των compact SUV, συνδυάζοντας πρακτικότητα, άνεση και σύγχρονη τεχνολογία σε ένα ιδιαίτερα ισορροπημένο πακέτο.

Άνετο, ευέλικτο και ποιοτικό

Από την πρώτη επαφή, το T-Roc μεταφέρει την αίσθηση ενός προσεγμένου και ποιοτικού αυτοκινήτου. Η εργονομία, η θέση οδήγησης, η στιβαρή συναρμογή, η ηχομόνωση της καμπίνας και η συνολική αίσθηση ασφάλειας αποτελούν στοιχεία που γίνονται αντιληπτά πριν ακόμη ξεκινήσει η διαδρομή.

Με μήκος 4.373 χιλιοστά και μεταξόνιο 2.629 χιλιοστών, το compact SUV της Volkswagen συνδυάζει ευελιξία με άνετους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Το πορτμπαγκάζ των 475 λίτρων καλύπτει εύκολα τις καθημερινές ανάγκες μιας οικογένειας, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα αυξάνεται έως τα 1.350 λίτρα, ενισχύοντας τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Στο εσωτερικό, ο οδηγός βρίσκεται σε ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, σχεδιασμένο με έμφαση στην εργονομία και την ευκολία χρήσης. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων συνδυάζεται με σύγχρονο σύστημα infotainment, το οποίο ανάλογα με την έκδοση μπορεί να διαθέτει οθόνη έως και 12,9 ιντσών. Η συνδεσιμότητα και η εύκολη πρόσβαση στις λειτουργίες του οχήματος αναβαθμίζουν την καθημερινή εμπειρία μετακίνησης, ενώ η τεχνολογία έχει ουσιαστικό ρόλο, διευκολύνοντας τον οδηγό σε κάθε διαδρομή.

Η ίδια φιλοσοφία αποτυπώνεται και στον δρόμο. Η Volkswagen έχει χτίσει τη φήμη της πάνω σε αυτοκίνητα που προσφέρουν σταθερότητα, άνεση και αίσθηση ελέγχου, και το T-Roc δεν αποτελεί εξαίρεση. Η ποιοτική κύλιση, η άνετη ανάρτηση και η προβλέψιμη οδική συμπεριφορά συνδυάζονται με την ευελιξία που απαιτεί η καθημερινή χρήση μέσα στην πόλη, αλλά και με την άνεση που χρειάζεται ο οδηγός σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Ανάλογα με την έκδοση, το T-Roc μπορεί να εξοπλιστεί με τεχνολογίες όπως Travel Assist, Emergency Assist, Exit Warning και Park Assist Pro, οι οποίες συμβάλλουν στην ασφάλεια και διευκολύνουν τον οδηγό σε απαιτητικές συνθήκες κυκλοφορίας ή στάθμευσης.

Εκδόσεις 116 και 150 ίππων

Στην καρδιά της γκάμας βρίσκεται ο τετρακύλινδρος υβριδικός κινητήρας 1.5 eTSI 48V, διαθέσιμος σε εκδόσεις ισχύος 116 και 150 ίππων. Και στις δύο περιπτώσεις συνδυάζεται αποκλειστικά με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG 7 σχέσεων. Η ήπια υβριδική τεχνολογία συμβάλλει στην ομαλότερη λειτουργία και στη βελτίωση της αποδοτικότητας, ενώ η τεχνολογία ACT απενεργοποίησης κυλίνδρων μπορεί, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, να θέτει εκτός λειτουργίας δύο από τους τέσσερις κυλίνδρους, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου χωρίς να επηρεάζεται η πολιτισμένη λειτουργία του κινητήρα.

Ιδιαίτερα ανταγωνιστική είναι και η πρόταση εξοπλισμού. Το Volkswagen T-Roc είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά από 28.590 ευρώ στην έκδοση Trend με τον κινητήρα 1.5 eTSI 48V των 116 ίππων και στάνταρ το αυτόματο DSG.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το Front Cross Traffic Assist, το Emergency Steering Assist, το Side Assist με υποβοήθηση εξόδου από θέση στάθμευσης και προειδοποίηση αποβίβασης, το Cruise Control, οι προβολείς LED, οι ζάντες αλουμινίου Bilbao 16 ιντσών, το infotainment με οθόνη 10,3 ιντσών, το Wireless App-Connect για ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto, το Keyless Start, ο αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic και το Park Pilot με αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω.

Πάνω σε αυτή τη βάση, οι εκδόσεις Life, Style και R-Line προσθέτουν ακόμη περισσότερα στοιχεία άνεσης, τεχνολογίας και σχεδιαστικής διαφοροποίησης, επιτρέποντας στον κάθε αγοραστή να διαμορφώσει το T-Roc σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και προτιμήσεις.

10 χρόνια εγγύηση μέσω του προγράμματος Volkswagen JOY

Η αίσθηση σιγουριάς δεν περιορίζεται μόνο στην οδήγηση. Το πρόγραμμα Volkswagen JOY προσφέρει κάλυψη έως 10 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του ιδιοκτήτη και μειώνοντας το κόστος άγχους σε βάθος χρόνου.

Με υβριδική τεχνολογία, πλούσιο εξοπλισμό, ποιοτική κατασκευή και 10 χρόνια εγγύηση, το Volkswagen T-Roc παραμένει μία από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές στην κατηγορία των compact SUV, συνδυάζοντας πρακτικότητα, άνεση και σύγχρονη τεχνολογία.