Το πιο δημοφιλές van στον κόσμο γιορτάζει τα 60!

Στις 9 Αυγούστου το δημοφιλές van συμπλήρωσε 60 χρόνια συνεχούς παραγωγής και παραμένει στην καρδιά των επαγγελματιών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το Ford Transit γιορτάζει τα 60 του χρόνια

γιορτάζει τα του χρόνια Εξακολουθεί να είναι το αγαπημένο των επαγγελματιών στην Ευρώπη

στην Το Ford Transit συνεχίζει να αποτελεί σταθερό και αξιόπιστο συνεργάτη

Ήταν 9 Αυγούστου 1965 όταν το πρώτο Ford Transit βγήκε από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της εταιρείας στο Langley του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκείνη την εποχή, λίγοι μπορούσαν να προβλέψουν τον καθοριστικό ρόλο που θα έπαιζε αυτό το νέο van – όχι μόνο στον επαγγελματικό τομέα αλλά και στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη των χωρών, στα χρόνια που θα ακολουθούσαν.

Σήμερα, με το Transit να γιορτάζει 60 χρόνια συνεχούς παραγωγής, παραμένει στην καρδιά της οικονομικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είτε πρόκειται για τον φούρναρη της γειτονιάς, τον μελισσοκόμο, είτε για εταιρείες ταχυμεταφορών και διανομής, το Ford Transit συνεχίζει να αποτελεί σταθερό και αξιόπιστο συνεργάτη.

«Το Transit έχει εξελιχθεί σε σύμβολο αξιοπιστίας όλα αυτά τα 60 χρόνια», δήλωσε ο Hans Schep, general manager της Ford Pro στην Ευρώπη. «Είτε σε πρώτο πλάνο είτε με διακριτική παρουσία στο παρασκήνιο, το Transit υποστηρίζει σταθερά τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες που κρατούν τον κόσμο μας σε λειτουργία».

Σημαντικές Χρονιές & Εξελίξεις

2006 5η γενιά Transit: νέα σχεδίαση, πιο άνετο εσωτερικό, επιλογέας ταχυτήτων στο ταμπλό ESP διαθέσιμο σε όλη τη γκάμα Νέα γκάμα κινητήρων (6 diesel, 1 βενζίνης, CNG, LPG)

2007 Προσθήκη τετρακίνησης (AWD) – μοναδικό για την κατηγορία Βραβείο International Van of the Year 2007 Νέα σειρά Transit SportVan

2008 Νέος κινητήρας 3.2 Duratorq TDCi (200 PS)

2009 Παρουσίαση του Transit ECOnetic (Euro V)

2010 Ορόσημο: 6.000.000 μονάδες παραγωγής (30 Απριλίου) 45η επέτειος Transit (Αύγουστος)

2011 Νέοι 2.2L Duratorq TDCi Euro V κινητήρες Τεχνολογίες: Auto-Start-Stop, περιοριστής ταχύτητας



2012 Παρουσίαση Transit Custom – νέο επίπεδο σχεδίασης & ασφάλειας Βραβείο International Van of the Year 2013 Ανακοινώνεται νέα σειρά 4 μοντέλων: Transit, Transit Custom, Connect, Courier

2013 7.000.000 μονάδες παραγωγής (20 Ιουνίου) Νέο Transit Connect – 2 μήκη, έως 1.000 kg φορτίο Βραβείο Van of the Year 2013 για το Connect Νέα έκδοση ψηλής οροφής για το Custom



2014 Νέο Transit δύο τόνων για παγκόσμιες αγορές Διπλή νίκη σε Arctic Van Test Νέο Transit Courier Ξεκινά παραγωγή Transit στις ΗΠΑ (Kansas City) Ευρωπαϊκή γκάμα εμπλουτίζεται (π.χ. Super Jumbo, Kombi, AWD εκδόσεις)

2015 50ή επέτειος (9 Αυγούστου) 233.000 πωλήσεις – Ford #1 επαγγελματική μάρκα στην Ευρώπη 400.000 ταξινομήσεις παγκοσμίως (IHS Markit)

2016 Νέοι 2.0L EcoBlue κινητήρες για Transit & Custom Νέες τεχνολογίες: SYNC 3, Pre-Collision Assist, Adaptive Cruise Control

2017 Δοκιμές plug-in υβριδικού Transit Custom στο Λονδίνο

2018 Αναβαθμίσεις για Transit Connect & Courier (1.5L EcoBlue, 1.0L EcoBoost) Νέο chassis cab με μειωμένο βάρος Παρουσίαση Transit Custom PHEV και ανανεωμένου Transit

2019 Νέα ισχυρή γκάμα Sport εκδόσεων (Custom Sport, Connect Sport, Courier Sport) Transit Custom Plug-In Hybrid και EcoBlue Hybrid: Van of the Year

2020 Εκδόσεις Trail (off-road) και Active (lifestyle) Νέα έκδοση 5 τόνων Παρουσίαση E-Transit – 100% ηλεκτρικό, 25 παραλλαγές, 68 kWh μπαταρία

2021 Νέα chassis cab έκδοση με μεταφορική ικανότητα έως 10 ευρωπαλέτες Ανακοίνωση: επόμενη γενιά Custom θα κατασκευάζεται στην Τουρκία Λανσάρισμα FORDLiive (συνδεδεμένη υποστήριξη στόλου) Δοκιμές E-Transit σε 3 ευρωπαϊκές χώρες

2022 E-Transit: Gold Award από Euro NCAP Έναρξη παραγωγής E-Transit (Απρίλιος) Λανσάρισμα Ford Pro Παρουσίαση E-Transit Custom (αυτονομία 337 km, φορτίο 1.011 kg)



2023 Παρουσίαση E-Transit Courier Βενζινοκίνητες/πετρελαιοκίνητες εκδόσεις: Platinum ασφάλεια (Euro NCAP) Συνδεσιμότητα 5G, οθόνη 12’’, Delivery Assist Νέο Transit Custom Mk2 – βραβείο Van of the Year



2024 Παρουσίαση νέου Transit Connect (plug-in hybrid) Παράδοση E-Transit Custom σε πελάτες Αυτονομία έως 402 km (με νέα μπαταρία 89 kWh) Το Transit αποκτά διάκριση Platinum από Euro NCAP

2025 Το Transit γιορτάζει 60 χρόνια παραγωγής



Τα 5 μικρά αυτοκίνητα με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ – Τιμές από 16.190€

Αναλυτικός οδηγός: όλα τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο

Η BMW που έχει διπλάσιες πωλήσεις από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή στην Ελλάδα το 2025 – Είναι η πιο φθηνή όλων