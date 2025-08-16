Το πιο δημοφιλές van στον κόσμο γιορτάζει τα 60!

Στις 9 Αυγούστου το δημοφιλές van συμπλήρωσε 60 χρόνια συνεχούς παραγωγής και παραμένει στην καρδιά των επαγγελματιών σε ολόκληρη την Ευρώπη.
- Το Ford Transit γιορτάζει τα 60 του χρόνια
- Εξακολουθεί να είναι το αγαπημένο των επαγγελματιών στην Ευρώπη
- Το Ford Transit συνεχίζει να αποτελεί σταθερό και αξιόπιστο συνεργάτη
Ήταν 9 Αυγούστου 1965 όταν το πρώτο Ford Transit βγήκε από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της εταιρείας στο Langley του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκείνη την εποχή, λίγοι μπορούσαν να προβλέψουν τον καθοριστικό ρόλο που θα έπαιζε αυτό το νέο van – όχι μόνο στον επαγγελματικό τομέα αλλά και στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη των χωρών, στα χρόνια που θα ακολουθούσαν.
Σήμερα, με το Transit να γιορτάζει 60 χρόνια συνεχούς παραγωγής, παραμένει στην καρδιά της οικονομικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είτε πρόκειται για τον φούρναρη της γειτονιάς, τον μελισσοκόμο, είτε για εταιρείες ταχυμεταφορών και διανομής, το Ford Transit συνεχίζει να αποτελεί σταθερό και αξιόπιστο συνεργάτη.
«Το Transit έχει εξελιχθεί σε σύμβολο αξιοπιστίας όλα αυτά τα 60 χρόνια», δήλωσε ο Hans Schep, general manager της Ford Pro στην Ευρώπη. «Είτε σε πρώτο πλάνο είτε με διακριτική παρουσία στο παρασκήνιο, το Transit υποστηρίζει σταθερά τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες που κρατούν τον κόσμο μας σε λειτουργία».
Σημαντικές Χρονιές & Εξελίξεις
-
2006
-
5η γενιά Transit: νέα σχεδίαση, πιο άνετο εσωτερικό, επιλογέας ταχυτήτων στο ταμπλό
-
ESP διαθέσιμο σε όλη τη γκάμα
-
Νέα γκάμα κινητήρων (6 diesel, 1 βενζίνης, CNG, LPG)
-
-
2007
-
Προσθήκη τετρακίνησης (AWD) – μοναδικό για την κατηγορία
-
Βραβείο International Van of the Year 2007
-
Νέα σειρά Transit SportVan
-
-
2008
-
Νέος κινητήρας 3.2 Duratorq TDCi (200 PS)
-
-
2009
-
Παρουσίαση του Transit ECOnetic (Euro V)
-
-
2010
-
Ορόσημο: 6.000.000 μονάδες παραγωγής (30 Απριλίου)
-
45η επέτειος Transit (Αύγουστος)
-
-
2011
-
Νέοι 2.2L Duratorq TDCi Euro V κινητήρες
-
Τεχνολογίες: Auto-Start-Stop, περιοριστής ταχύτητας
-
-
2012
-
Παρουσίαση Transit Custom – νέο επίπεδο σχεδίασης & ασφάλειας
-
Βραβείο International Van of the Year 2013
-
Ανακοινώνεται νέα σειρά 4 μοντέλων: Transit, Transit Custom, Connect, Courier
-
-
2013
-
7.000.000 μονάδες παραγωγής (20 Ιουνίου)
-
Νέο Transit Connect – 2 μήκη, έως 1.000 kg φορτίο
-
Βραβείο Van of the Year 2013 για το Connect
-
Νέα έκδοση ψηλής οροφής για το Custom
-
-
2014
-
Νέο Transit δύο τόνων για παγκόσμιες αγορές
-
Διπλή νίκη σε Arctic Van Test
-
Νέο Transit Courier
-
Ξεκινά παραγωγή Transit στις ΗΠΑ (Kansas City)
-
Ευρωπαϊκή γκάμα εμπλουτίζεται (π.χ. Super Jumbo, Kombi, AWD εκδόσεις)
-
-
2015
-
50ή επέτειος (9 Αυγούστου)
-
233.000 πωλήσεις – Ford #1 επαγγελματική μάρκα στην Ευρώπη
-
400.000 ταξινομήσεις παγκοσμίως (IHS Markit)
-
-
2016
-
Νέοι 2.0L EcoBlue κινητήρες για Transit & Custom
-
Νέες τεχνολογίες: SYNC 3, Pre-Collision Assist, Adaptive Cruise Control
-
-
2017
-
Δοκιμές plug-in υβριδικού Transit Custom στο Λονδίνο
-
-
2018
-
Αναβαθμίσεις για Transit Connect & Courier (1.5L EcoBlue, 1.0L EcoBoost)
-
Νέο chassis cab με μειωμένο βάρος
-
Παρουσίαση Transit Custom PHEV και ανανεωμένου Transit
-
-
2019
-
Νέα ισχυρή γκάμα Sport εκδόσεων (Custom Sport, Connect Sport, Courier Sport)
-
Transit Custom Plug-In Hybrid και EcoBlue Hybrid: Van of the Year
-
-
2020
-
Εκδόσεις Trail (off-road) και Active (lifestyle)
-
Νέα έκδοση 5 τόνων
-
Παρουσίαση E-Transit – 100% ηλεκτρικό, 25 παραλλαγές, 68 kWh μπαταρία
-
-
2021
-
Νέα chassis cab έκδοση με μεταφορική ικανότητα έως 10 ευρωπαλέτες
-
Ανακοίνωση: επόμενη γενιά Custom θα κατασκευάζεται στην Τουρκία
-
Λανσάρισμα FORDLiive (συνδεδεμένη υποστήριξη στόλου)
-
Δοκιμές E-Transit σε 3 ευρωπαϊκές χώρες
-
-
2022
-
E-Transit: Gold Award από Euro NCAP
-
Έναρξη παραγωγής E-Transit (Απρίλιος)
-
Λανσάρισμα Ford Pro
-
Παρουσίαση E-Transit Custom (αυτονομία 337 km, φορτίο 1.011 kg)
-
-
2023
-
Παρουσίαση E-Transit Courier
-
Βενζινοκίνητες/πετρελαιοκίνητες εκδόσεις: Platinum ασφάλεια (Euro NCAP)
-
Συνδεσιμότητα 5G, οθόνη 12’’, Delivery Assist
-
Νέο Transit Custom Mk2 – βραβείο Van of the Year
-
-
2024
-
Παρουσίαση νέου Transit Connect (plug-in hybrid)
-
Παράδοση E-Transit Custom σε πελάτες
-
Αυτονομία έως 402 km (με νέα μπαταρία 89 kWh)
-
Το Transit αποκτά διάκριση Platinum από Euro NCAP
-
-
2025
-
Το Transit γιορτάζει 60 χρόνια παραγωγής
-
