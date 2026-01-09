Zeekr 7GT: Στην Ελλάδα το πιο εντυπωσιακό GT της αγοράς – Τιμές

Η Zeekr παρουσίασε σήμερα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών το νέο 7GT, ένα αμιγώς ηλεκτρικό gran turismo που φιλοδοξεί να ανατρέψει τα δεδομένα στην κατηγορία των σπορ sedan

Το Zeekr 7GT δεν είναι απλώς ένα ακόμα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που στοχεύει στην αποδοτικότητα. Σχεδιασμένο με έμφαση στην ακρίβεια και τη σύνδεση με τον οδηγό, εξελίχθηκε για να προσφέρει μια απόλαυση που δεν περιορίζεται μόνο στους απαιτητικούς δρόμους, αλλά διατρέχει κάθε καθημερινή διαδρομή. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο Gustaf Gunér, Head of Brand Design της Zeekr, πρόκειται για έναν «χαμαιλέοντα εμπειριών», όπου κάθε λεπτομέρεια έχει διαμορφωθεί από καθαρό πάθος για την οδήγηση. Με εκλεπτυσμένο αλλά και δυναμικό σχεδιασμό, εντυπωσιακές επιδόσεις και υπερταχεία φόρτιση, το νέο μοντέλο αναμένεται στην ελληνική αγορά το καλοκαίρι του 2026.

Ευρωπαϊκό DNA σε Κινεζικό Σασί

Το επιβλητικό αμάξωμα με διαστάσεις 4.817 x 2.070 x 1.456 χιλιοστά φανερώνει την ευρωπαϊκή έμπνευση του σχεδιασμού. Κάτω από την κομψή σιλουέτα κρύβεται προηγμένη αρχιτεκτονική 800V με επιλογή μπαταριών χωρητικότητας 75 kWh ή 100 kWh, που υποστηρίζουν υπερταχεία φόρτιση με ισχύ έως 480 kW. Το αποτέλεσμα; Μόλις 13 λεπτά για φόρτιση από 10% έως 80%, ενώ σε μόλις 10 λεπτά το αυτοκίνητο αποκτά αυτονομία 340 χιλιομέτρων.

Οι επιδόσεις είναι αντάξιες ενός γνήσιου GT: επιτάχυνση από 0 έως 100 km/h σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 210 km/h. Ταυτόχρονα, το 7GT διατηρεί την πρακτικότητα που απαιτεί η καθημερινότητα, προσφέροντας χώρο για πέντε επιβάτες και πορτμπαγκάζ 456 λίτρων. Η σχάρα οροφής, η θήκη αποθήκευσης σκι, τα πέντε προγράμματα οδήγησης που περιλαμβάνουν και λειτουργίες Snow και Sport, καθώς και οι ρυθμίσεις camping, μετατρέπουν το 7GT σε ιδανικό σύντροφο για κάθε περιπέτεια.

Τεχνολογία που εμπνέει αυτοπεποίθηση

Η εμπειρία οδήγησης ξεκινά από τη στιγμή που ο οδηγός καθίσει στη θέση του. Μια τεράστια οθόνη Head-Up Display Επαυξημένης Πραγματικότητας 35,5 ιντσών, σε συνδυασμό με πίνακα οργάνων 13 ιντσών, προβάλλουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με διαισθητικό τρόπο που δεν αποσπά την προσοχή. Το έξυπνο cockpit και τα διαισθητικά συστήματα ασφάλειας δημιουργούν μια πλήρως συνδεδεμένη εμπειρία που παραμένει πάντα ένα βήμα μπροστά.

Κάθε στοιχείο του 7GT έχει σχεδιαστεί για να αναβαθμίζει την οδήγηση. Το σύστημα διεύθυνσης εξαιρετικής ακριβείας, το ισορροπημένο και προβλέψιμο πλαίσιο, η προηγμένη ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πενταπλούς συνδέσμους πίσω, όλα εξασφαλίζουν άνεση και απόλυτο έλεγχο. Τα μεγαλύτερα φρένα της έκδοσης Privilege προσφέρουν ανώτερη ψύξη και αντοχή στην κόπωση για σταθερή απόδοση ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Η ειδική ρύθμιση των προγραμμάτων οδήγησης ενισχύει περαιτέρω την εμπειρία. Ένα πιο δυναμικό Sport mode αυξάνει την ευελιξία χωρίς να θυσιάζει την άνεση, ενώ το εκλεπτυσμένο Comfort mode είναι ιδανικό για την καθημερινή χρήση. Το υψηλό επίπεδο εξατομίκευσης επεκτείνεται και στο ηχητικό σύστημα, με ρυθμίσεις ήχου ανά ηχείο.

Ασφάλεια πάνω από όλα

Η ασφάλεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το Zeekr 7GT. Η ενισχυμένη δομή, οι επτά αερόσακοι και οι προηγμένες λειτουργίες Zeekr Assisted Drive που περιλαμβάνουν αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, έξυπνο προσαρμοζόμενο cruise control με υποβοήθηση ρυμούλκησης και σύστημα εύκολου παρκαρίσματος, προσφέρουν απόλυτη σιγουριά στον οδηγό και τους επιβάτες.

Φιλόδοξα σχέδια για την Ευρώπη

Η παρουσίαση του 7GT έρχεται σε μια στιγμή ραγδαίας ανάπτυξης για τη Zeekr. Η μάρκα ανακοίνωσε πρόσφατα ότι έχει πουλήσει περισσότερα από 642.889 αυτοκίνητα παγκοσμίως από την ίδρυσή της το 2021, με φιλόδοξα σχέδια πανευρωπαϊκής επέκτασης για τους επόμενους 12 μήνες.

Ο Lothar Schupet, Acting CEO της Zeekr Europe, τόνισε ότι το 7GT εκφράζει τη δέσμευση της μάρκας ως high-end challenger να προσφέρει premium προϊόντα υψηλού επιπέδου χωρίς να χάνει την εστίαση στην ουσία της οδήγησης. Η παρουσίαση σηματοδοτεί την αρχή μιας εξαιρετικά δυναμικής χρονιάς ανάπτυξης για τη Zeekr στην Ευρώπη, με περισσότερα μοντέλα να ακολουθούν.

Seek More: Περισσότερα από μετακίνηση

Το 2026 σημάδεψε επίσης την παρουσίαση της ευρωπαϊκής καμπάνιας «Seek More», η οποία αναδεικνύει ότι τα οχήματα Zeekr είναι κάτι περισσότερο από απλά μέσα μεταφοράς. Εμπνέουν ουσιαστικές εμπειρίες, ανθρώπινη σύνδεση και ανακάλυψη, καθώς οι οδηγοί βρίσκουν ηρεμία, ελευθερία και σύνδεση πέρα από τα όρια της αστικής μετακίνησης.

Για την ελληνική αγορά, η GEO Mobility Hellas, ελληνική εταιρία και θυγατρική της πολυεθνικής Union Group, αναλαμβάνει την επίσημη εισαγωγή των αυτοκινήτων Zeekr. Με δέσμευση να προσφέρει καινοτόμα και βιώσιμα οχήματα υψηλής ποιότητας, η εταιρεία φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο δυναμικό τοπίο της κινητικότητας στην Ελλάδα.

Το νέο Zeekr 7GT αναμένεται να φτάσει στους ελληνικούς δρόμους το καλοκαίρι του 2026, με τις πρώτες παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί για 1 Ιουλίου του 2026.

Τιμές

Στην ελληνική αγορά διατίθεται σε 3 εκδόσεις:

Core RWD – 46.990 ευρώ

Μπαταρία 75 kWh με αυτονομία 519 km

με Ένας ηλεκτροκινητήρας πίσω με ισχύ 421 PS

0-100 km/h σε 5,3 sec

Ενεργητική αερανάρτηση: –

Φόρτιση 10-80%: 13 λεπτά

Long Range Launch Edition – 52.490 ευρώ

Μπαταρία 100 kWh με αυτονομία 655 km

με Ένας ηλεκτροκινητήρας πίσω με ισχύ 421 PS

0-100 km/h σε 5,3 sec

Ενεργητική αερανάρτηση: –

Φόρτιση 10-80%: 16 λεπτά

Privilege Launch Edition AWD – 58.490 ευρώ

Μπαταρία 100 kWh με αυτονομία 558 km

με Δύο ηλεκτροκινητήρες (ένας σε κάθε άξονα) με ισχύ 646 PS

0-100 km/h σε 3,3 sec

Ενεργητική αερανάρτηση: Ναι

Φόρτιση 10-80%: 16 λεπτά

