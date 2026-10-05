Το πιο εντυπωσιακό SUV της DS Automobiles ήρθε στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει το No7;

Το νέο DS N°7 έκανε πρεμιέρα στην Ελλάδα με υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις έως 350 PS και αυτονομία 740 km.

Η DS Automobiles φέρνει στην Ελλάδα το νέο N°7, το μοντέλο που διαδέχεται ουσιαστικά το DS 7 και αναλαμβάνει να εκφράσει τη νέα σχεδιαστική και τεχνολογική εποχή της γαλλικής premium μάρκας στην κατηγορία των SUV. Το νέο DS N°7 είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία, ενώ αυτές τις ημέρες πραγματοποιεί την πανελλαδική του πρεμιέρα στην AUTO ATHINA 2026. Οι πρώτες αφίξεις στην ελληνική αγορά αναμένονται τον Νοέμβριο.

Από 36.900 ευρώ στην Ελλάδα

Η πιο προσιτή έκδοση της νέας γκάμας είναι η DS N°7 Hybrid 145, η οποία ξεκινά από 36.900 ευρώ. Η ηλεκτρική οικογένεια E-TENSE ανοίγει στα 40.500 ευρώ με την προσθιοκίνητη έκδοση των 230 PS, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η τετρακίνητη E-TENSE AWD Long Range των 350 PS, με τιμή 59.900 ευρώ.

Αναλυτικά:

Έκδοση Τιμή N°7 Hybrid 145 36.900 € N°7 Hybrid 145 Pallas 38.900 € N°7 Hybrid 145 Etoile 43.500 € N°7 E-TENSE FWD 230 40.500 € N°7 E-TENSE FWD 230 Pallas 43.500 € N°7 E-TENSE FWD 230 Etoile 47.000 € N°7 E-TENSE FWD Long Range 245 45.500 € N°7 E-TENSE FWD Long Range 245 Pallas 50.500 € N°7 E-TENSE FWD Long Range 245 Etoile 54.000 € N°7 E-TENSE AWD Long Range 350 Etoile 59.900 €

Οι παραπάνω αποτελούν τις τελικές τιμές που ανακοινώνονται για την ελληνική αγορά και, ανάλογα με την έκδοση, ενσωματώνουν προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος ή/και την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Μεγαλύτερο και πιο επιβλητικό από το DS 7

Το νέο N°7 διατηρεί τον premium SUV χαρακτήρα του προκατόχου του, αλλά υιοθετεί μια σαφώς διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση. Έχει μήκος 4,66 μέτρα, πλάτος 1,90 μέτρα και ύψος 1,63 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο φτάνει τα 2,79 μέτρα.

Διαστάσεις DS N°7 Μήκος 4.660 mm Πλάτος 1.900 mm Ύψος 1.630 mm Μεταξόνιο 2.790 mm Πορτμπαγκάζ έως 560 lt

Οι εξωτερικές του διαστάσεις το τοποθετούν ουσιαστικά στο ανώτερο άκρο των C-SUV, πλησιάζοντας περισσότερο σε μοντέλα της κατηγορίας D-SUV.

Παρά το επιβλητικό αμάξωμα, η αεροδυναμική έχει αποτελέσει βασικό μέρος της εξέλιξης, με τον συντελεστή οπισθέλκουσας να περιορίζεται στο Cd 0,26.

Η νέα σχεδιαστική ταυτότητα της DS

Το N°7 ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία που γνωρίσαμε στο μεγαλύτερο N°8. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η φωτιζόμενη μάσκα DS LUMINASCREEN, η οποία συνδυάζεται με τη νέα φωτεινή υπογραφή DS LIGHT BLADE.

Αντίστοιχη λογική ακολουθείται και πίσω, όπου τα κάθετα φωτιστικά στοιχεία αποτελούν πλέον χαρακτηριστικό μέρος της ταυτότητας των νέων DS. Οι τροχοί μπορούν να φτάσουν τις 21 ίντσες, ενώ προσφέρεται και εκτεταμένη διχρωμία που δεν περιορίζεται στην οροφή, αλλά μπορεί να καλύψει και μέρος του καπό.

Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV αρκετά διαφορετικό από όσα έχουμε συνηθίσει στην κατηγορία, κάτι που άλλωστε αποτελεί σταθερό ζητούμενο για την DS Automobiles.

Hybrid 145 χωρίς φόρτιση

Για όσους δεν θέλουν να περάσουν ακόμη σε αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, η βάση της γκάμας είναι το N°7 Hybrid 145. Χρησιμοποιεί τον, γνωστό πλέον, τρικύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων του Ομίλου, ο οποίος λειτουργεί σε κύκλο Miller. Στο σύστημα ενσωματώνεται ηλεκτροκινητήρας περίπου 29 PS μέσα στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων, μαζί με μπαταρία 48 V χωρητικότητας 0,9 kWh. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 145 PS, με 230 Nm ροπής.

Σύμφωνα με την DS, σε αστικές συνθήκες το αυτοκίνητο μπορεί να κινείται έως και το 50% του χρόνου με σβηστό τον θερμικό κινητήρα, χωρίς να χρειάζεται εξωτερική φόρτιση. Η κατανάλωση ξεκινά από 5,3 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ από 120 g/km.

Τρεις ηλεκτρικές εκδόσεις έως 350 PS

Πολύ μεγαλύτερη είναι η ποικιλία στην αμιγώς ηλεκτρική πλευρά της γκάμας.

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές εκδόσεις:

E-TENSE FWD 230 PS

E-TENSE FWD Long Range 245 PS

E-TENSE AWD Long Range 350 PS

Η πρώτη είναι προσθιοκίνητη και χρησιμοποιεί μπαταρία 73,7 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας, προσφέροντας αυτονομία έως 543 km WLTP. Η Long Range των 245 PS αποκτά πολύ μεγαλύτερη μπαταρία 97,2 kWh και ανεβάζει την αυτονομία έως τα 740 km WLTP.

Στην κορυφή βρίσκεται η τετρακίνητη έκδοση των 350 PS, με δύο ηλεκτροκινητήρες και την ίδια μπαταρία των 97,2 kWh. Εδώ η μέγιστη αυτονομία διαμορφώνεται στα 679 km WLTP.

E-TENSE Ισχύς Μπαταρία Αυτονομία WLTP FWD 230 PS 73,7 kWh έως 543 km FWD Long Range 245 PS 97,2 kWh έως 740 km AWD Long Range 350 PS 97,2 kWh έως 679 km

Οι ηλεκτρικές εκδόσεις διαθέτουν και προσωρινή λειτουργία ενίσχυσης της ισχύος. Η FWD των 230 PS μπορεί στιγμιαία να φτάσει τους 260 PS, ενώ η Long Range των 245 PS ανεβαίνει στους 280 PS. Στην κορυφαία AWD, η συνδυαστική ισχύς των 350 PS μπορεί προσωρινά να φτάσει τους 375 PS.

Η συγκεκριμένη έκδοση είναι φυσικά και η ταχύτερη, με το 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε 5,4 sec. Η FWD 230 χρειάζεται 7,7 sec και η FWD Long Range 7,8 sec.

Φόρτιση έως 160 kW

Σε ταχεία φόρτιση συνεχούς ρεύματος, η μέγιστη ισχύς φτάνει τα 160 kW. Στη μεγάλη μπαταρία των 97,2 kWh, η φόρτιση από 20% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 27 λεπτά. Μέσα σε 10 λεπτά μπορούν να ανακτηθούν περίπου 200 km αυτονομίας υπό κατάλληλες συνθήκες.

Η μικρότερη μπαταρία των 73,7 kWh απαιτεί περίπου 31 λεπτά για το 20-80%. Σε εναλλασσόμενο ρεύμα προσφέρονται onboard chargers 7,4 ή 11 kW ανάλογα με την έκδοση, ενώ προαιρετικά υπάρχει δυνατότητα φόρτισης έως 22 kW AC.

Premium χαρακτήρας και στο εσωτερικό

Η καμπίνα ακολουθεί τη γνωστή λογική της DS, με έμφαση στα ιδιαίτερα υλικά, τις ασυνήθιστες σχεδιαστικές λεπτομέρειες και την άνεση. Οι μεγαλύτερες πίσω πόρτες διευκολύνουν την είσοδο, ενώ η επιφάνεια των πλευρικών παραθύρων έχει αυξηθεί κατά 30% σε σχέση με το DS 7.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι και η διαθέσιμη πανοραμική οροφή, με την επιφάνειά της να έχει αυξηθεί κατά 40%. Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως τα 560 λίτρα, ενώ οι πλάτες των πίσω καθισμάτων διαιρούνται σε αναλογία 40:20:40.

DS Night Vision και Pixelvision

Το N°7 συγκεντρώνει παράλληλα ορισμένες από τις πιο προηγμένες τεχνολογίες της DS.

Ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό, μπορεί να διαθέτει:

DS Drive Assist 2.0

DS Night Vision

DS Pixelvision

εκτεταμένο Head-Up Display

προηγμένα προσαρμοζόμενα φώτα

συνδεδεμένες υπηρεσίες και online λειτουργίες

ηχοσύστημα Focal Electra 3D με έως 14 ηχεία

Το DS Drive Assist 2.0 προσφέρει υποβοήθηση οδήγησης επιπέδου 2, ενώ το Night Vision χρησιμοποιεί κάμερα υπερύθρων για την αναγνώριση πεζών και ζώων σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας.

Πρεμιέρα στην AUTO ATHINA 2026

Το νέο DS N°7 βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και πραγματοποιεί την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στη χώρα μας στην AUTO ATHINA 2026. Οι παραγγελίες έχουν ανοίξει, ενώ η κανονική εμπορική άφιξη του μοντέλου αναμένεται μέσα στον Νοέμβριο.

Με τιμή από 36.900 ευρώ, η DS επιχειρεί παράλληλα μια επιθετική τοποθέτηση στην premium αγορά, ειδικά αν συνυπολογιστούν οι διαστάσεις, ο βασικός εξοπλισμός και η παρουσία πλήρους ηλεκτρικής γκάμας με αυτονομία που φτάνει τα 740 km.

Τι κρατάμε;