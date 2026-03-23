EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το πιο «μη Smart» μοντέλο της Smart φτάνει τα 4,9 μέτρα μήκος και μοιάζει… με καρχαρία

ΔΕΥΤΕΡΑ | 23.03.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Το νέο μεγάλο sedan της Smart δεν θυμίζει σε τίποτα το παρελθόν της εταιρείας, ανοίγοντας ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο με υβριδική τεχνολογία και φιλοδοξίες που ξεπερνούν τα όρια της πόλης

Για χρόνια, η Smart ήταν σχεδόν συνώνυμη με το μικρό, ευέλικτο αυτοκίνητο πόλης. Όμως το νέο Smart #6 έρχεται να ανατρέψει πλήρως αυτή την εικόνα. Αντί για ένα compact δίθυρο, έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο sedan με fastback γραμμή, σχεδιασμένο όχι για στενά αστικά περιβάλλοντα αλλά για μεγάλες αποστάσεις και απαιτητικές αγορές.

Η αλλαγή δεν περιορίζεται μόνο στο μέγεθος. Το #6 έχει σαφώς πιο ώριμη και δυναμική παρουσία, με έντονη αεροδυναμική λογική, καθαρές επιφάνειες και λεπτομέρειες που παραπέμπουν σε σύγχρονα ηλεκτροκίνητα μοντέλα. Οι φωτεινές υπογραφές εμπρός και πίσω, οι κρυφές χειρολαβές και η «ρέουσα» σιλουέτα δείχνουν ότι η Smart δεν θέλει απλώς να επεκταθεί αλλά να επανατοποθετηθεί.

Η σχεδίαση αποτελεί το βασικό σημείο διαφοροποίησης

Η Smart μιλά ανοιχτά για έμπνευση από καρχαρία, και αυτή η ιδέα δεν μένει σε επίπεδο εντυπώσεων αλλά περνά σε συγκεκριμένα σχεδιαστικά στοιχεία. Στο εμπρός μέρος, το καπό ενσωματώνει λειτουργικά κανάλια αέρα, τα οποία η εταιρεία ονομάζει “Bionic Shark-Gills”, παραπέμποντας ευθέως στα βράγχια. Δεν πρόκειται απλώς για αισθητική επιλογή, αλλά για στοιχείο που συνδέεται με τη διαχείριση της ροής του αέρα.

Η αναφορά στον καρχαρία συνεχίζεται και στο πίσω μέρος. Εκεί, το #6 διαθέτει ενεργό αεροδυναμικό στοιχείο, ένα τετραβάθμιο ρυθμιζόμενο spoiler, το οποίο – σύμφωνα με τη Smart – μιμείται την κίνηση της ουράς του καρχαρία. Πέρα από τον συμβολισμό, πρόκειται για ένα ξεκάθαρο τεχνολογικό χαρακτηριστικό που δείχνει ότι το αυτοκίνητο δίνει έμφαση στην αεροδυναμική απόδοση και στη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες.

Υβριδικό αντίο για αμιγώς ηλεκτρικό

Στο τεχνικό κομμάτι, το ενδιαφέρον στρέφεται στο plug-in hybrid σύστημα, με υπετροφοδοτούμενο κινητήρα 1.5 και μπροστινά τοποθετημένο ηλεκτροκινητήρα για μια συνδυαστική απόδοση 429 ίππων.  Η επιλογή αυτή δείχνει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση σε σχέση με την πλήρη ηλεκτροκίνηση, καθώς επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινηθεί για σημαντικές αποστάσεις αμιγώς ηλεκτρικά, αλλά και να συνεχίσει χωρίς άγχος όταν εξαντληθεί η μπαταρία.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο μοντέλο να ξεχωρίζει είναι η έμφαση στην αυτονομία. Η Smart ανακοινώνει 1.810 χιλιόμετρα (CLTC cycle) εκ των οποίων τα 285 χιλιόμετρα μπορούν να διανυθούν αμιγώς ηλεκτρικά

Πίσω από το project βρίσκεται η τεχνογνωσία του ομίλου Geely, κάτι που εξηγεί και το υψηλό επίπεδο τεχνολογίας. Το #6 ενσωματώνει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και μια ψηφιακή αρχιτεκτονική που δίνει έμφαση στη συνδεσιμότητα και στις over-the-air αναβαθμίσεις. Με απλά λόγια, η Smart μετατρέπεται από κατασκευαστή “lifestyle” αυτοκινήτων σε έναν παίκτη που επενδύει σοβαρά στην τεχνολογία.

Παράλληλα, η υβριδική έκδοση δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Ήδη διαφαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και πλήρως ηλεκτρικές παραλλαγές, οι οποίες θα ανεβάσουν ακόμη περισσότερο τον πήχη σε επίπεδο επιδόσεων και αποδοτικότητας. Το #6, λοιπόν, λειτουργεί ως βάση για μια ολόκληρη νέα οικογένεια μοντέλων.

 

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
