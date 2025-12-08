Το πιο «μουράτο» cabrio SUV από τη Mercedes-Benz βρίσκεται προ των πυλών

Περισσότερα από δέκα χρόνια και μια συγκυρία χρειάστηκε η Mercedes – benz για να επανεντάξει στην γκάμα της αυτο το εξειδικευμένο μοντέλο που αγαπάνε οι έχοντες και κατέχοντες

Για περισσότερα από δέκα χρόνια η ιδέα μιας ανοιχτής G-Class έμοιαζε με κάτι που ανήκει στο παρελθόν. Μετά τη διακοπή της «κανονικής» Cabriolet και με μοναδική εξαίρεση την υπερπολυτελή –και εξωφρενικά σπάνια– Maybach Landaulet του 2017, η Mercedes δεν είχε δώσει καμία ένδειξη ότι θα ξανα-πειραματιστεί με την ανοιχτή εκδοχή του θρυλικού της off-roader. Ακόμη και η νέα γενιά του 2018 έμεινε αποκλειστικά σκληροτράχηλη και κλειστή, με τους βελτιωτικούς οίκους να καλύπτουν περιστασιακά το κενό με ιδιαίτερες μετατροπές.

Αυτή η πραγματικότητα αλλάζει. Η Mercedes επιβεβαίωσε πως ετοιμάζει μια εντελώς νέα G-Class Cabriolet, η οποία θα συνεχίσει να παράγεται στο ιστορικό εργοστάσιο της Magna Steyr στο Γκρατς, δηλαδή εκεί όπου γεννιέται κάθε G-Wagen από το 1979. Η εταιρεία δεν αποκαλύπτει ακόμη λεπτομέρειες, ωστόσο το πρώτο teaser δείχνει μια συνολικά διαφορετική φιλοσοφία από ό,τι είχαμε γνωρίσει έως τώρα.

Η σιλουέτα μοιάζει να πλησιάζει περισσότερο τη λογική του Landaulet, με μακρύτερη υφασμάτινη οροφή που φτάνει σχεδόν στο πίσω άκρο του αμαξώματος. Αυτό αποτελεί σημαντική διαφοροποίηση από την προηγούμενη ανοιχτή G-Class, η οποία είχε πιο «κομμένη» οροφή και δύο πόρτες. Από τη στιγμή που η σημερινή G-Class διατίθεται αποκλειστικά ως τετράθυρη, είναι σχεδόν βέβαιο ότι και η νέα Cabrio θα διατηρεί τις πίσω πόρτες – κάτι πρωτοφανές για την ιστορία του μοντέλου.

Παρά τη σχεδιαστική συγγένεια με την Landaulet, η νέα έκδοση δεν θα κυνηγήσει την υπερβολή εκείνης της εποχής.Η Mercedes προσανατολίζεται σε μια πιο «γήινη» έκδοση, η οποία αναμένεται να βασίζεται στη G550 με υφασμάτινη αναδιπλούμενη οροφή. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει αναφορά στο «EQ» branding, το project δεν συνδέεται με την ηλεκτρική G580. Υπάρχει μάλιστα πιθανότητα να υπάρξει και diesel επιλογή – όπως η G450d – ανάλογα με την αγορά.

Η χρονική συγκυρία της αναβίωσης δεν είναι τυχαία. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, στο ίδιο εργοστάσιο όπου θα κατασκευάζεται και η Cabrio, βγήκε από τη γραμμή παραγωγής η υπ’ αριθμό 600.000 G-Class, 46 χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση. Η Mercedes δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ημερομηνία αποκάλυψης, όμως με το teaser ήδη δημοσιευμένο, θεωρείται πολύ πιθανό να παρουσιαστεί επίσημα πριν το τέλος της χρονιάς. Οι πωλήσεις αναμένονται το 2026, με τιμή υψηλότερη από τη G550.

Τι κρατάμε;

Η Mercedes επαναφέρει την ανοιχτή G-Class έπειτα από περισσότερο από μία δεκαετία απουσίας

Το νέο μοντέλο θα βασίζεται στη σύγχρονη τετράθυρη G-Class και θα διαθέτει υφασμάτινη οροφή σε στυλ Landaulet

Η εταιρεία στοχεύει σε μια πιο «λογική» έκδοση, μακριά από τις υπερβολές της παλιάς Maybach Landaulet με V12 και portal άξονες

Το Cabriolet δεν θα είναι ηλεκτρικό: αναμένεται να χρησιμοποιεί κινητήρες όπως ο G550 και πιθανώς τον G450d σε επιλεγμένες αγορές

Η παγκόσμια διάθεση και η ύπαρξη teaser δείχνουν ότι η επίσημη παρουσίαση πλησιάζει, με πωλήσεις από το 2026 και αυξημένη τιμή σε σχέση με το G550

