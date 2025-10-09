Το πιο όμορφο Renault που καίει πραγματικά 2,78 ευρώ στα 100 km – Πού θα το δεις από κοντά

Το Renault που καίει ελάχιστα όλον τον Οκτώβριο στο Golden Hall. Δες τι το κάνει ξεχωριστό και κλείσε test drive.

Το Renault 5 E-Tech Electric, το Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2025, βρίσκεται για όλο τον Οκτώβριο στο Golden Hall (κεντρική είσοδος). Είναι η πιο άμεση ευκαιρία να το δεις από κοντά, να μπεις μέσα, να μιλήσεις με την ομάδα και—αν το θες—να κλείσεις test drive και να πάρεις εμπορική προσφορά επί τόπου.

Γιατί γίνεται χαμός όταν το βλέπεις ζωντανά

Το 5άρι παίζει δυνατά το χαρτί του retro-futurism. Με αναφορές στο θρυλικό R5 και μυώδεις αναλογίες που «κλείνουν το μάτι» στο R5 Turbo, δείχνει compact και «δεμένο» στον δρόμο, με λεπτομέρειες φωτιστικών και επιφανειών που γράφουν καλύτερα διά ζώσης απ’ όσο σε φωτογραφία. Είναι από αυτά τα αυτοκίνητα που τα καταλαβαίνεις όταν τα δεις από κοντά.

Μπαίνοντας στην καμπίνα, το ρετρό στυλ δένει με σύγχρονα υλικά και πλήρως ψηφιακό περιβάλλον. Ο Reno, ο AI ψηφιακός συνοδηγός, αναλαμβάνει με φυσικό διάλογο λειτουργίες πλοήγησης, πολυμέσων και ρυθμίσεων, οπότε οι πρώτες ώρες συμβίωσης γίνονται απλούστερες—σαν να έχεις έναν «ξεναγό» μέσα στο αυτοκίνητο.

Πραγματική κατανάλωση: πώς βγαίνει το 2,78 €/100 km

Στη δική μας δοκιμή, με τη «μεγάλη» μπαταρία Li-NMC 52 kWh, καλοκαίρι με A/C και μικτό κύκλο, σε περίπου 1.000 km, είδαμε 13,9 kWh/100 km. Με ενδεικτική οικιακή τιμή 0,20 €/kWh, αυτό σημαίνει 13,9 × 0,20 = ~2,78 €/100 km.

Στην πόλη το κοντέρ έγραφε συνήθως 9–9,5 kWh/100 km, ενώ σε ταξίδι με 120 km/h μείναμε γύρω στις 15 kWh/100 km. Χωρίς ιδιαίτερο «υπερ-οικονομικό» στιλ, πετύχαμε >400 km με μία φόρτιση.

Διαβάστε εδώ όλη τη δοκιμή

Οδηγική ουσία (και όχι μόνο εικόνα)

Χτισμένο στην πλατφόρμα Ampere Small, το Renault 5 προσφέρεται με 120 ή 150 ίππους και ξεχωρίζει για το συμπαγές πλαίσιο, την πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και το άμεσο τιμόνι. Η αίσθηση είναι εύκολη και ακριβής στην πόλη, ενώ στον αυτοκινητόδρομο μένει στιβαρό και ήσυχο. Ανάλογα με έκδοση/τροχούς, η επίσημη αυτονομία ξεπερνά τα 410 km.

Φόρτιση: απλό daily routine

Ένα οικιακό wallbox αρκεί για να γεμίσει στον βραδινό ύπνο. Στο ταξίδι, το Renault 5 «τραβά» έως 100 kW DC, οπότε από 20% σε 80% σε περίπου 33 λεπτά είσαι ξανά στον δρόμο.

Τι κρατάμε;

Εκτίθεται όλον τον Οκτώβριο στο Golden Hall (κεντρική είσοδος) με ομάδα για προσφορά & test drive.

