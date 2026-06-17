Το πιο ωραίο Audi επιστρέφει: Δες την πρώτη τιμή του A6 Allroad

H Audi επιστρέφει δυναμικά με το νέο A6 Allroad, ένα πανέμορφο wagon που συνδυάζει πρακτικότητα, πολυτέλεια και πραγματικές off-road ικανότητες

Τέσσερα χρόνια μετά την απόσυρση του προηγούμενου μοντέλου, το Audi A6 Allroad επιστρέφει πιο αγριεμένο από ποτέ. Το νέο A6 Allroad έρχεται πιο φαρδύ, πιο ψηλό και με εμφάνιση εμπνευσμένη από το RS6, έτοιμο να βάλει τέλος στην κυριαρχία των «βαρετών» SUV που έχουν γεμίσει τους δρόμους.

Το νέο Allroad είναι ένα station wagon που δείχνει σκληρό και έτοιμο για περιπέτεια, χωρίς όμως να χάνει την premium ταυτότητά του.

Station wagon «ζωγραφιά»

Το πάντοτε όμορφο station wagon επιστρέφει πιο «μοιραίο» από ποτέ, κερδίζοντάς σε από την πρώτη ματιά. Στο εμπρός μέρος, ο προφυλακτήρας αποκτά honeycomb μάσκα και γυαλιστερές μαύρες εισαγωγές αέρα στα πλαϊνά. Κατά μήκος των πλευρών, διακριτικά πλαστικά προστατευτικά καλύπτουν τα φουσκωμένα φτερά και τις ποδιές, ενώ στο πίσω μέρος υπάρχει ειδικός προφυλακτήρας με αεραγωγούς και προστατευτική ποδιά που λειτουργεί και ως diffuser.

Όσοι δεν θέλουν το μαύρο φινίρισμα, μπορούν να επιλέξουν τα ίδια στοιχεία σε matte silver chrome, μαζί με αλουμινένιες μπάρες οροφής και χρωμιωμένες απολήξεις εξάτμισης.

Σύμφωνα με την Audi, τα ψηφιακά Matrix LED φώτα ημέρας μπορούν να προβάλουν στο οδόστρωμα γραμμές λωρίδας κυκλοφορίας και προειδοποιήσεις για πάγο, ενώ τα ψηφιακά OLED 2.0 πίσω φώτα εμφανίζουν προειδοποιητικά για άλλα οχήματα.

Το A6 Allroad διατίθεται με στάνταρ ζάντες 19 ιντσών, ενώ προαιρετικά υπάρχουν και πιο σπορτίφ ζάντες 21 ιντσών.

Φαρδύτερο και ψηλότερο

Το νέο A6 Allroad έχει μήκος 5.016 mm, πλάτος 1.986 mm και ύψος από 1.479 έως 1.508 mm. Είναι 111 mm φαρδύτερο από το απλό A6 Avant και 84 mm φαρδύτερο από τον προκάτοχό του. Η ειδική αερανάρτηση το ανεβάζει κατά 34 mm σε σχέση με το στάνταρ μοντέλο, ενώ προσφέρει συνολική διαδρομή 55 mm.

Στη λειτουργία Offroad ανεβαίνει επιπλέον 15 mm, ενώ υπάρχει και λειτουργία Lift που προσθέτει άλλα 20 mm σε χαμηλές ταχύτητες. Το σύστημα τετρακίνησης quattro συνδυάζεται με πίσω σύστημα διεύθυνσης που στρίβει τους πίσω τροχούς μέχρι 5 μοίρες (σε χαμηλές ταχύτητες), βελτιώνοντας σημαντικά τη γωνία στροφής. Σε υψηλότερες ταχύτητες οι πίσω τροχοί στρίβουν μέχρι 2 μοίρες για καλύτερη ευστάθεια.

Plug-in hybrid για πρώτη φορά

Για πρώτη φορά, το Audi A6 Allroad διατίθεται και ως plug-in hybrid. Ο turbo βενζινοκινητήρας 2,0 λίτρων σε συνδυασμό με έναν ηλεκτροκινητήρα αποδίδει συνολικά 362 ίππους και 500 Nm ροπής, με μπαταρία 25,9 kWh που προσφέρει έως και 95 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας (WLTP). Η δεύτερη επιλογή είναι ο γνωστός mild-hybrid turbodiesel V6 3,0 λίτρων, με 295 ίππους και 580 Nm ροπής.

Η έκδοση TDI είναι ελαφρώς γρηγορότερη (0-100 χλμ/ώρα σε 5,4 δευτερόλεπτα), ενώ μπορεί να ρυμουλκήσει έως 2.500 κιλά (έναντι 2.000 κιλά του PHEV). Και οι δύο εκδόσεις έχουν τελική ταχύτητα 250 χλμ/ώρα.

Άνετο και πρακτικό

Στο εσωτερικό συναντάμε την τελευταία γενιά ψηφιακών οθονών της Audi: 11,9 ιντσών ψηφιακό πίνακα οργάνων, κεντρική οθόνη 14,5 ιντσών και προαιρετική οθόνη 10,9 ιντσών για τον συνοδηγό. Διαθέσιμοι είναι τετραζωνικός κλιματισμός, πανοραμική οροφή, ηχομονωτικά κρύσταλλα, καθίσματα με μασάζ και πολλές επιλογές εξατομίκευσης.

Ο χώρος αποσκευών κυμαίνεται από 466 έως 1.497 λίτρα στην πετρελαιοκίνητη έκδοση και από 404 έως 1.423 λίτρα στο plug-in hybrid.

Οι παραγγελίες στην Ευρώπη ξεκινούν στις 18 Ιουνίου, με πρώτες παραδόσεις το φθινόπωρο. Στη Γερμανία η τιμή εκκίνησης είναι 77.250 ευρώ για το TDI και 80.250 ευρώ για το e-hybrid. Με τη νέα A6 Allroad, η Audi προσφέρει μια ισχυρή και πιο ενδιαφέρουσα εναλλακτική στα συμβατικά premium SUV, κρατώντας ζωντανή την κατηγορία των raised wagons.