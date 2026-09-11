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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το πιο παράνομο όχημα στην Αθήνα: Σχεδόν 72% των ελέγχων κατέληξαν σε παράβαση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 11.09.2026
Autotypos Team
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Σε ειδική εξόρμηση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής διενεργήθηκαν 689 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 495 παραβάσεις, ποσοστό που αγγίζει το 72%.

Σχεδόν 7 στους 10 ελέγχους σε ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.) στην Αττική κατέληξαν σε παράβαση. H Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε 689 ελέγχους χάρη στους οποίους βεβαιώθηκαν 495 παραβάσεις, ποσοστό που αγγίζει το 72%. Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 09-09-2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 10-09-2026 στο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής. Συμμετείχαν αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Οι παραβάσεις που καταγράφηκαν

Αναλυτικά βεβαιώθηκαν:

  • 260 για μη χρήση προστατευτικού κράνους
  • 175 για ανασφάλιστα οχήματα
  • 28 για μη ύπαρξη ή χρήση περιοριστή ταχύτητας
  • 16 για μεταφορά υπεράριθμου επιβάτη
  • 13 για μη χρήση ανακλαστικού γιλέκου
  • 2 για παραβίαση απαγορευτικής πινακίδας εισόδου οχημάτων
  • 1 για οδήγηση από ανήλικο κάτω των 17 ετών

Επιπλέον ακινητοποιήθηκαν 22 οχήματα, τα οποία μεταφέρθηκαν με γερανό. Στο πλαίσιο της εξόρμησης έγινε και μία προστατευτική φύλαξη ανηλίκου.

Οι στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή παραβάσεων που θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια και την προστασία όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Πηγή: Astynomia.gr

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Tags
#Αττική#ηλεκτρικά πατίνια
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