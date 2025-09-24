Το πιο value for money ηλεκτρικό SUV βρίσκεται μέσα στο The Mall για να το δεις – Τιμή κάτω από 30.000 ευρώ

Αν κάποιος επισκεφθεί αυτές τις μέρες το The Mall Athens, θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά το πιο value for money ηλεκτρικό SUV.

Το νέο Geely EX5 παρουσιάζεται στο The Mall Athens

Ηλεκτρικό SUV με σύγχρονο design, πλήρη εξοπλισμό και κορυφαίες τεχνολογίες

Διαθέσιμο με το πρόγραμμα Freedom 100 και τιμή από 29.990 € (με το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»)

Το ηλεκτρικό SUV της Geely παρουσιάζεται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο pop up stand, προσκαλώντας τους επισκέπτες να γνωρίσουν ένα αυτοκίνητο που φέρνει τη νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση.

Όχι απλώς ένα ακόμη ηλεκτρικό

Το EX5 δεν είναι απλώς ένα ακόμη ηλεκτρικό μοντέλο. Ξεχωρίζει χάρη στον μοντέρνο σχεδιασμό του, τον πλήρη εξοπλισμό και τις τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας που το κάνουν να ξεχωρίζει στην κατηγορία του. Είναι ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει πρακτικότητα και επιδόσεις, ενώ παραμένει φιλικό τόσο προς τον οδηγό όσο και προς το περιβάλλον. Η κομψότητά του, η λειτουργικότητά του και η ευχάριστη οδηγική εμπειρία το τοποθετούν ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές για όσους σκέφτονται το επόμενο βήμα προς την ηλεκτροκίνηση.

Η τοποθεσία της παρουσίασης κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Το The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της χώρας, υποδέχεται περισσότερους από 8 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο. Είναι το ιδανικό μέρος για να γνωρίσει το κοινό την εμπειρία Geely από κοντά – να δει το αυτοκίνητο, να μιλήσει με ειδικούς, ακόμα και να κλείσει ένα test drive για να δοκιμάσει το EX5.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα για όποιον σκέφτεται την αγορά του EX5 είναι το πρόγραμμα Freedom 100, που σε συνδυασμό με το κρατικό πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», διαμορφώνει την τελική τιμή από τις €29.990. Μια πρόταση που κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή από ποτέ.

Τι κρατάμε:

Το Geely EX5 φέρνει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά από ποτέ

Προσιτό, πρακτικό και έτοιμο για δοκιμή στο The Mall Athens

Geely: Ένας παγκόσμιος κολοσσός με παρουσία σε 81 χώρες

Το μέλλον της μετακίνησης είναι εδώ – και μπορείς να το οδηγήσεις

