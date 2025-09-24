quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το πιο value for money ηλεκτρικό SUV βρίσκεται μέσα στο The Mall για να το δεις – Τιμή κάτω από 30.000 ευρώ

ΤΕΤΑΡΤΗ | 24.09.2025
Autotypos Team
to-pio-value-for-money-ilektriko-suv-vrisketai-mesa-sto-the-mall-gia-na-to-deis-timi-kato-apo-30-000-evro-776292

Αν κάποιος επισκεφθεί αυτές τις μέρες το The Mall Athens, θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά το πιο value for money ηλεκτρικό SUV.

  • Το νέο Geely EX5 παρουσιάζεται στο The Mall Athens
  • Ηλεκτρικό SUV με σύγχρονο design, πλήρη εξοπλισμό και κορυφαίες τεχνολογίες
  • Διαθέσιμο με το πρόγραμμα Freedom 100 και τιμή από 29.990 (με το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»)

Το ηλεκτρικό SUV της Geely παρουσιάζεται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο pop up stand, προσκαλώντας τους επισκέπτες να γνωρίσουν ένα αυτοκίνητο που φέρνει τη νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση.

Όχι απλώς ένα ακόμη ηλεκτρικό

Το EX5 δεν είναι απλώς ένα ακόμη ηλεκτρικό μοντέλο. Ξεχωρίζει χάρη στον μοντέρνο σχεδιασμό του, τον πλήρη εξοπλισμό και τις τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας που το κάνουν να ξεχωρίζει στην κατηγορία του. Είναι ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει πρακτικότητα και επιδόσεις, ενώ παραμένει φιλικό τόσο προς τον οδηγό όσο και προς το περιβάλλον. Η κομψότητά του, η λειτουργικότητά του και η ευχάριστη οδηγική εμπειρία το τοποθετούν ανάμεσα στις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές για όσους σκέφτονται το επόμενο βήμα προς την ηλεκτροκίνηση.

Διαβάστε επίσης: Πώς το αυτόνομο Opel Grandland «επικοινωνεί» με τους πεζούς

Η τοποθεσία της παρουσίασης κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Το The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της χώρας, υποδέχεται περισσότερους από 8 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο. Είναι το ιδανικό μέρος για να γνωρίσει το κοινό την εμπειρία Geely από κοντά – να δει το αυτοκίνητο, να μιλήσει με ειδικούς, ακόμα και να κλείσει ένα test drive για να δοκιμάσει το EX5.

Διαβάστε εδώ την αναλυτική δοκιμή του Geely EX5

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα για όποιον σκέφτεται την αγορά του EX5 είναι το πρόγραμμα Freedom 100, που σε συνδυασμό με το κρατικό πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», διαμορφώνει την τελική τιμή από τις €29.990. Μια πρόταση που κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή από ποτέ.

Τι κρατάμε:

  • Το Geely EX5 φέρνει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά από ποτέ
  • Προσιτό, πρακτικό και έτοιμο για δοκιμή στο The Mall Athens
  • Geely: Ένας παγκόσμιος κολοσσός με παρουσία σε 81 χώρες
  • Το μέλλον της μετακίνησης είναι εδώ – και μπορείς να το οδηγήσεις

Όλες οι ειδήσεις

Αποστολή στην Ολλανδία: Οδηγούμε το νέο Nissan Micra

Δακτύλιος: Πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του – Τι πρέπει να προσέχουμε

Η Porsche δεν αποχαιρετά (ακόμη) τη βενζίνη για τις Boxster & Cayman

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#geely#Geely EX-5#SUV#The Mall Athens#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#Νέα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

erevna-sok-tromaktikos-o-arithmos-ton-ellinon-odigon-pou-den-fora-zoni-asfaleias-afxanetai-i-chrisi-kinitou-631596

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.09.2025

Έρευνα σοκ: Τρομακτικός ο αριθμός των Ελλήνων οδηγών που δεν φορά ζώνη ασφαλείας – Αυξάνεται η χρήση κινητού
edo-tha-deis-to-exairetiko-premium-suv-tis-geely-apo-konta-773071

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.09.2025

Εδώ θα δεις το εξαιρετικό premium SUV της Geely από κοντά
des-pou-tha-vrexei-to-savvatokyriako-giati-thelei-megali-prosochi-me-to-aftokinito-763949

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.06.2025

Δες που θα βρέξει το Σαββατοκύριακο – Γιατί θέλει μεγάλη προσοχή με το αυτοκίνητο
i-geely-eftase-stin-ellada-des-ta-panta-gia-to-proto-suv-pou-diatithetai-sti-chora-mas-763395

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.06.2025

Η Geely έφτασε στην Ελλάδα: Δες τα πάντα για το πρώτο SUV που διατίθεται στη χώρα μας
eftase-to-proto-olokliromeno-systima-ai-gia-aftokinita-761214

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

31.05.2025

Έφτασε το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα AI για αυτοκίνητα!
aftonomi-odigisi-poso-konta-eimaste-stin-kathimerini-tis-chrisi-stin-ellada-652312

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.05.2025

Αυτόνομη οδήγηση: Πόσο κοντά είμαστε στην καθημερινή της χρήση στην Ελλάδα;

Πρόσφατες Ειδήσεις