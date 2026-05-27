Το πλάνο της Fiat για την πόλη: Νέο Panda, το μικρό Multipla και το φθηνό ηλεκτρικό

Η Fiat ετοιμάζει την επόμενη ημέρα των «μικρών» της, με σημαντικές εξελίξεις για μοντέλα όπως το Panda, το Multipla και νέα ηλεκτρικά που θα ενισχύσουν τη γκάμα της τα επόμενα χρόνια

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η επόμενη γενιά του Panda, το οποίο προς το παρόν φέρει την εσωτερική ονομασία «Pandina», δεν θα αντικαταστήσει άμεσα το σημερινό μοντέλο. Αντίθετα, θα προστεθεί στη γκάμα ως ξεχωριστό μοντέλο από το 2028. Αυτό σημαίνει ότι το τρέχον Panda θα συνεχίσει να παράγεται κανονικά στο εργοστάσιο της Pomigliano d’Arco στην Ιταλία τουλάχιστον μέχρι το 2030, καθώς παραμένει το απόλυτο best-seller της μάρκας στην ιταλική αγορά.

Παράλληλα, η γκάμα της εταιρείας θα ενισχυθεί με το νέο οικογενειακό SUV, Grizzly, το νέο προσιτό E-Car και ακόμα ένα μοντέλο που θυμίζει τη νέα ηλεκτρική εκδοχή του Multipla.

Έρχεται νέο «μικρό» προσιτό ηλεκτρικό πόλης

Παράλληλα με το νέο Pandina, η Fiat θα λανσάρει και ένα E-Car, ένα προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης με τιμή που αναμένεται να ξεκινά γύρω στις 15.000 ευρώ. Αυτό θα βασίζεται σε μια εντελώς νέα πλατφόρμα και θα παρουσιαστεί επίσημα στο Σαλόνι του Παρισιού τον Οκτώβριο του 2026.

Το concept Ippo, που είδαμε πρόσφατα στη Milano Design Week, δίνει μια πολύ καλή εικόνα για το πώς θα είναι το μοντέλο παραγωγής: απλό, πρακτικό και πιστό στη φιλοσοφία της Panda.

Επιστρέφει το Multipla;

Επιπλέον, η Fiat ετοιμάζει και ένα ακόμα ιδιαίτερο μοντέλο με την ονομασία Quattrolino. Το όνομα είναι ενδεικτικό των προθέσεων της εταιρείας, καθώς παραπέμπει σε «τέσσερα άτομα» και συνδέεται άμεσα με το micro car, Topolino. Ουσιαστικά πρόκειται για μια σύγχρονη, ηλεκτρική εκδοχή του Fiat Multipla, με έμφαση στην πρακτικότητα, αλλά με διαστάσεις μεγαλύτερες από του ιταλικού micro car.

Ο CEO της Fiat, Olivier François, έχει εκφράσει επανειλημμένα τον ενθουσιασμό του για ένα τέτοιου είδους μοντέλο, λέγοντας ότι ονειρεύεται να φέρει ξανά στην αγορά ένα έξυπνο, πρακτικό και προσιτό αυτοκίνητο πόλης που να λύνει πραγματικά τα προβλήματα καθημερινής μετακίνησης.

Με όλα αυτά τα νέα μοντέλα, η Fiat στοχεύει να καλύψει διαφορετικά κοινά στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων: από αυτούς που θέλουν ακόμα υβριδική τεχνολογία (με το υπάρχον Panda), μέχρι όσους ψάχνουν προσιτή ηλεκτροκίνηση (με το νέο E-Car) και όσους χρειάζονται μέγιστη ευρυχωρία σε μικρές διαστάσεις (με το Quattrolino).

Τι κρατάμε:

Πηγή: Quattroruote.it