EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Plug-in Hybrid SUV με τα 200 km ηλεκτρικής αυτονομίας που έφτασε τις 50.000 πωλήσεις σε 80 μέρες

ΠΕΜΠΤΗ | 27.11.2025
Autotypos Team
to-plug-in-hybrid-suv-me-ta-200-km-ilektrikis-aftonomias-pou-eftase-tis-50-000-poliseis-se-80-meres-784602

«Σαρώνει» το Plug-in Hybrid SUV που προσφέρει μέχρι και 200 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας και ξεκινά από τα μόλις 21.900 ευρώ

Το FCB (Fang Cheng Bao) Ti7 «καλπάζει» στην αγορά plug-in υβριδικών SUV της Κίνας, με τις περισσότερες από 50.000 πωλήσεις σε μόλις 80 ημέρες να το κάνουν ένα από τα ταχύτερα ανερχόμενα μοντέλα της κατηγορίας. Πρόκειται για ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της – θυγατρικής της BYD – εταιρείας, η οποία επικεντρώνεται στα εκτός δρόμου οχήματα.

Οι off-road ικανότητές του, σε συνδυασμό με την αυτονομία και την τιμή, κάνουν το FCB Ti7 ένα από τα πιο ανταγωνιστικά μοντέλα της κατηγορίας.

Η ανοδική πορεία συνεχίζεται

Το Ti7 συνεχίζει να κερδίζει δυναμική στην κατηγορία των SUV μεσαίου μεγέθους της Κίνας, κάτι που αποδεικνύεται και από τα δεδομένα που κοινοποιήθηκαν στο Weibo από τον Xiong Tianbo, Γενικό Διευθυντή του Τμήματος Fang Cheng Bao του Ομίλου BYD.

Το Hybrid SUV έκανε το ντεμπούτο του στην κινεζική αγορά στις αρχές Σεπτεμβρίου και προσφέρεται σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού:

  • RWD Pro τιμής 179.800 γιουάν (περίπου 21.900 ευρώ) με αυτονομία 135 χλμ.
  • RWD Max στα 189.800 γιουάν (περίπου 23.100 ευρώ) με αυτονομία 200 χλμ.
  • AWD Max στα 206.800 γιουάν (περίπου 25.200 ευρώ) με αυτονομία 190 χλμ.
  • και AWD Ultra στα 219.800 γιουάν (περίπου 26.800 ευρώ) με αυτονομία 190 χλμ.

Έτοιμο για off-road και όχι μόνο

Με διαστάσεις, 4.999 χλστ. μήκος, 1.995 πλάτος, 1.865 ύψος και μεταξόνιο 2.920 χλστ., το Ti7 δηλώνει έτοιμο για off-road διαδρομές, διαθέτοντας μπροστινό σύστημα ανάρτησης με διπλά ψαλίδια και πίσω διάταξη πέντε συνδέσμων, ενώ το το σύστημα ελέγχου αμαξώματος “DiSus-C” της BYD και ένα σύστημα ελέγχου ευστάθειας ελαστικών (TSC) επιτρέπουν στο hybrid SUV να κινείται με μέχρι και 80 χλμ./ώρα ακόμα και με σκασμένο λάστιχο.

Διαβάστε επίσης: Η Brabus έφτιαξε την πιο ακραία G-Class Cabrio στην ιστορία – Η αστρονομική τιμή

Κάτω από το καπό, το Ti7 διαθέτει ένα plug-in υβριδικό σύστημα που συνδυάζει έναν turbo κινητήρα 1,5 λίτρων και 154 ίππων με έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες. Οι εκδόσεις με κίνηση στους πίσω τροχούς χρησιμοποιούν έναν κινητήρα με απόδοση 268 ίππων και προσφέρουν αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 135 χλμ. ή 200 χλμ., ανάλογα με την μπαταρία.

Οι εκδόσεις AWD διαθέτουν έναν κινητήρα 215 ίππων και μια μπαταρία 35,6 kWh, επιτρέποντας αυτονομία 190 χλμ. στον κύκλο CLTC. Η συνολική του αυτονομία (μπαταρία + καύσιμο) φτάνει τα 1.300 χλμ., σύμφωνα με την εταιρεία, ενώ η κορυφαία έκδοση, AWD Ultra, μπορεί να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 4,5 δευτερόλεπτα.

Πρακτικό, φθηνό και γεμάτο τεχνολογία

Στο εσωτερικό του Hybrid SUV της FCB βρίσκουμε έως και 45 «έξυπνους» αποθηκευτικούς χώρους, ενώ ο χώρος αποσκευών μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1.880 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. Στις κορυφαίες του εκδόσεις, το Ti7 διαθέτει 7 οθόνες, ενώ ο προαιρετικός εξοπλισμός περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως, ψυγείο 4,5 λίτρων, ατμοσφαιρικό φωτισμό, ασύρματο φορτιστή smartphone και ηχοσύστημα με έως και 20 ηχεία.

Παράλληλα, στην κορυφαία έκδοση, AWD Ultra, περιέχεται το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού “God’s Eye B” (DiPilot 300) της BYD με LiDAR οροφής, την επιλογή προσθήκης drone και πρόσθετα premium χαρακτηριστικά όπως μεγαλύτερους τροχούς και βελτιωμένο σύστημα πέδησης.

Το Ti 7 είναι το τέταρτο μοντέλο της Fang Cheng Bao που φτάνει στην αγορά, μετά τα Bao 5, Bao 8 και Bao 3.

Τι κρατάμε:

  • Το Plug-in Hybrid SUV, Ti7, έσπασε το «φράγμα» των 50.000 πωλήσεων σε 80 ημέρες
  • Το επιβλητικό SUV συνεχίζει να «καλπάζει» στην αγορά της Κίνας
  • Πρόκειται για ένα μοντέλο της Fang Cheng Bao, θυγατρικής της BYD
  • Το Ti7 προσφέρει τεχνολογία, πρακτικότητα και επιδόσεις εντός κι εκτός δρόμου σε ανταγωνιστική τιμή

Πηγή: CarNewsChina.com

Το SUV της BMW που πουλάει περισσότερο από Toyota στην Ελλάδα – Είναι το φθηνότερο στη γκάμα

Το φθηνότερο υβριδικό της Toyota είναι SUV με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Αγορά αυτοκινήτου: Υπάρχει ακόμα ο φόρος πολυτελείας;

