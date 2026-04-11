BYD Sealion 05 DM-i: Το plug-in hybrid SUV που δίνει έως 305 km ηλεκτρική αυτονομία

Τοποθετείται ως μια πρακτική και οικονομική πρόταση στην κατηγορία των plug-in υβριδικών compact SUV, με έμφαση στην υψηλή ηλεκτρική αυτονομία, τον πλούσιο εξοπλισμό και την προσιτή τιμή

Το BYD Sealion 05 DM-i, ένα νέο plug-in υβριδικό (PHEV) compact crossover που ξεχωρίζει κυρίως για την εντυπωσιακή ηλεκτρική του αυτονομία. Η μεγαλύτερη μπαταρία LFP χωρητικότητας 34,275 kWh προσφέρει 305 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας σύμφωνα με τον κύκλο μέτρησης CLTC.

Διαθέτει επίσης το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης DiPilot 300 με LiDAR, ενώ υιοθετεί την πέμπτη γενιά της τεχνολογίας DM της BYD.

Διαστάσεις και σχεδιασμός

Το Sealion 05 DM-i έχει μήκος 4.620 mm, πλάτος 1.860 mm, ύψος 1.630 mm και μεταξόνιο 2.770 mm – είναι δηλαδή 100 mm μακρύτερο από την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του μοντέλου. Το αμάξωμα διαθέτει απαλές γραμμές, ενιαίο φωτιστικό σώμα στο πίσω μέρος και σπορτίφ αεροτομή οροφής. Διατίθεται σε έξι χρώματα αμαξώματος (γκρι, λευκό Ocean, πράσινο, λευκό Sun, ροζ και πορτοκαλί), ενώ περιλαμβάνει ημι-κρυφές χειρολαβές θυρών, τροχούς 18 ιντσών, ενεργό αεραγωγό εμπρός και πλαστικές προστατευτικές ποδιές στους θόλους.

Στο εσωτερικό συναντάμε ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών και μεγάλη floating οθόνη αφής 15,6 ιντσών. Η κεντρική κονσόλα διαθέτει ρυθμιζόμενους αεραγωγούς, ασύρματο φορτιστή κινητού 50W, δύο ποτηροθήκες και φυσικά κουμπιά. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει πανοραμική ηλιοροφή, ambient φωτισμό, ηλεκτρικά θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, ηχοσύστημα 8 ηχείων, ηλεκτρικό πορτμπαγκάζ και πίσω υποβραχιόνιο με ποτηροθήκες.

Κινητήρες & Εκδόσεις

Το υβριδικό σύστημα συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων απόδοσης 99 ίππων με έναν ηλεκτροκινητήρα 120 kW (161 ίπποι). Διατίθενται δύο επιλογές μπαταρίας LFP: 26,628 kWh με ηλεκτρική αυτονομία 220 km και η κορυφαία 34,275 kWh με 305 km. Το αυτοκίνητο εξοπλίζεται επίσης με το σύστημα συνεχούς ρύθμισης απόσβεσης DiSus-C.

Οι προπαραγγελίες θα αφορούν τέσσερις εκδόσεις με τιμές που κυμαίνονται από 96.000 γιουάν (περίπου 12.000 ευρώ) έως 126.000 γιουάν (περίπου 15.900 ευρώ):

220 Starter: 96.000 γουάν (περίπου 12.000 ευρώ)

96.000 γουάν (περίπου 12.000 ευρώ) 220 Navigator: 106.000 γουάν (περίπου 13.300 ευρώ)

106.000 γουάν (περίπου 13.300 ευρώ) 220 Smart Navigator: 116.000 γουάν (περίπου 14.600 ευρώ)

116.000 γουάν (περίπου 14.600 ευρώ) 305 Smart Navigator: 126.000 γουάν (περίπου 15.900 ευρώ)

Ναι, σε περίπτωση που δεν το αναφέραμε το BYD Sealion 05 DM-i τοποθετείται ως μια πρακτική και οικονομική πρόταση στην κατηγορία των compact SUV plug-in υβριδικών της κινεζικής αγοράς και όχι της ευρωπαϊκής. Με έμφαση στην υψηλή ηλεκτρική αυτονομία, τον πλούσιο εξοπλισμό και την προσιτή τιμή. Η συσσώρευση οχημάτων στα καταστήματα δείχνει ότι η BYD προετοιμάζεται εντατικά για την εμπορική του διάθεση στην αγορά. Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον μπορεί να το δούμε και στη Γηραιά Ήπειρο.

Το νέο Sealion 05 DM-i έχει αρχίσει να φτάνει στις πρώτες αντιπροσωπείες στην Κίνα, εν όψει της έναρξης των προ-παραγγελιών.

Τι κρατάμε:

Το Sealion 05 DM-i αποτελεί μια πρακτική και οικονομική πρόταση στην κατηγορία των plug-in υβριδικών compact SUV

Συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων απόδοσης 99 ίππων με έναν ηλεκτροκινητήρα 120 kW

Τιμές από 96.000 γουάν (περίπου 12.000 ευρώ) έως 126.000 γιουάν (περίπου 15.900 ευρώ)

Έμφαση στην υψηλή ηλεκτρική αυτονομία (μέχρι 305 km), τον πλούσιο εξοπλισμό και την προσιτή τιμή

Πηγή: CarNewsChina.com