Το plug-in hybrid SUV της Leapmotor που κάνει 500 km μόνο με ρεύμα – Διαθέσιμο και ως 7-θέσιο

Η Leapmotor επιστρέφει με ένα SUV που αλλάζει τα δεδομένα στα plug-in υβριδικά. Το νέο D19 υπόσχεται αυτονομία 500 km αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, ενσωματώνει τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε EREV και θα προσφέρεται σε 5θέσια, 6θέσια και 7θέσια διάταξη, διεκδικώντας ρόλο-ορόσημο στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV με range extender.

Το πιο προχωρημένο EREV της αγοράς

Το Leapmotor D19 δεν είναι απλώς άλλο ένα plug-in SUV. Είναι ένα ηλεκτρικό όχημα με γεννήτρια εσωτερικής καύσης, σχεδιασμένο να λειτουργεί τις περισσότερες μέρες ως αμιγώς ηλεκτρικό, αλλά με τη δυνατότητα επέκτασης της αυτονομίας για μεγάλα ταξίδια. Η μπαταρία των 80,3 kWh είναι η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε EREV, χαρίζοντας στο D19 ηλεκτρική αυτονομία έως 500 km πριν ενεργοποιηθεί ο βενζινοκινητήρας-φορτιστής. Έτσι, σε καθημερινή χρήση μπορεί να λειτουργεί αποκλειστικά με ρεύμα, χωρίς να απαιτείται συχνή φόρτιση ή άγχος για τον επόμενο σταθμό ανεφοδιασμού. Η Leapmotor έχει εξελίξει το σύστημα 800V, κάτι που συναντάμε συνήθως μόνο σε ακριβότερα ηλεκτρικά SUV, εξασφαλίζοντας υψηλή ενεργειακή απόδοση και εντυπωσιακή ταχύτητα φόρτισης – από 30% έως 80% σε περίπου 15 λεπτά.

Σχεδίαση και διαστάσεις

Το D19 διαθέτει καθαρή, μοντέρνα σχεδίαση, με λεία επιφάνεια χωρίς έντονες γωνίες και φωτιστικά σώματα πλήρως ενσωματωμένα στο αμάξωμα. Η αισθητική του ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της Leapmotor, που συνδυάζει φουτουρισμό με αυστηρή γεωμετρία. Με μήκος περίπου 5 μέτρα, το προφίλ του είναι κομψό, με ελαφρά κουπέ γραμμή οροφής και μεγάλες ζάντες, δίνοντας στο αυτοκίνητο παρουσία πολυτελούς κατηγορίας.

Εσωτερικό: ψηφιακή πολυτέλεια και 7 θέσεις

Η καμπίνα του Leapmotor D19 δίνει έμφαση στην τεχνολογία και στην ευρυχωρία. Το ταμπλό κυριαρχείται από μια μεγάλη οθόνη infotainment και έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων, ενώ ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα υπάρχει διαμπερής κονσόλα με αποθηκευτικούς χώρους. Τα υλικά δείχνουν προσεγμένα, με επένδυση δέρματος, ambient φωτισμό και λεπτομέρειες αλουμινίου. Το D19 θα προσφέρεται σε 5θέσια, 6θέσια ή 7θέσια διαμόρφωση, με ξεχωριστά καθίσματα στη δεύτερη σειρά για τις εκδόσεις των έξι θέσεων. Η δυνατότητα επιλογής πολλαπλών διατάξεων δείχνει ότι η Leapmotor στοχεύει όχι μόνο στις οικογένειες, αλλά και σε όσους χρειάζονται ένα πολυτελές πολυμορφικό SUV με ευελιξία χρήσης.

Κίνηση και απόδοση

Αν και η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει ακόμη την πλήρη γκάμα κινητήρων, είναι γνωστό πως το D19 βασίζεται στη νέα πλατφόρμα LEAP 3.0, η οποία υποστηρίζει τετρακίνηση μέσω διπλών ηλεκτροκινητήρων. Η συνδυαστική ισχύς αναμένεται να ξεπερνά τους 400 ίππους, εξασφαλίζοντας επιδόσεις αντάξιες με εκείνες premium SUV της Ευρώπης. Το range extender (ένας μικρός βενζινοκινητήρας) λειτουργεί αποκλειστικά για τη φόρτιση της μπαταρίας, χωρίς να εμπλέκεται μηχανικά στην κίνηση των τροχών – κάτι που μειώνει δραστικά τους κραδασμούς και τον θόρυβο. Η Leapmotor αναφέρει ότι το D19 προσφέρει κατανάλωση κάτω από 1,0 lt/100 km στο συνδυασμένο κύκλο, επιβεβαιώνοντας τη φιλοδοξία της να δημιουργήσει το αποδοτικότερο plug-in SUV της αγοράς.

Τι κρατάμε;

Το Leapmotor D19 διαθέτει τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει υπάρξει σε EREV , με 500 km ηλεκτρικής αυτονομίας.

διαθέτει , με 500 km ηλεκτρικής αυτονομίας. Υποστηρίζει ταχυφόρτιση 800V και διάταξη έως 7 θέσεων , συνδυάζοντας τεχνολογία και πρακτικότητα.

και , συνδυάζοντας τεχνολογία και πρακτικότητα. Ανταγωνίζεται SUV διπλάσιας τιμής με υψηλή απόδοση, κορυφαία άνεση και χαμηλό κόστος χρήσης .

. Αποτελεί το σημαντικότερο βήμα της Leapmotor προς την παγκόσμια αγορά, ανοίγοντας δρόμο για την είσοδό της στην Ευρώπη.