Το ποδήλατο που κοστίζει περισσότερο από το μικρό υβριδικό SUV της Toyota – Τι μάρκα είναι;

Ποιος είπε ότι το ποδήλατο δεν είναι και τόσο ακριβό σπορ; – Αυτό το ποδήλατο κοστίζει περίπου όσο ένα καινούργιο… αυτοκίνητο

Συνήθως όποιος βγαίνει στην αγορά για καινούργιο ποδήλατο έχει μαζί του μέχρι μερικές χιλιάδες ευρώ, ομιλώντας για αυτούς που έχουν την ποδηλασία στην καρδιά τους και δεν το χρησιμοποιούν μόνο για καμιά βολτούλα κάθε Κυριακή. Ωστόσο, το εν λόγω ποσό δεν φτάνει ούτε για… τη μία ρόδα του νέου ποδηλάτου της Bugatti.

Το νέο Bugatti Factor One είναι ένα ποδήλατο τύπου κούρσας που κοστίζει περίπου όσο ένα καινούργιο Toyota Aygo X Hybrid, δηλαδή πέριξ των 20.000 ευρώ!

Χαρακτηριστική «αύρα» Bugatti

Το νέο ποδήλατο της Bugatti κλέβει την παράσταση χάρη στο χαρακτηριστικό μπλε χρώμα, Bugatti Blue, ενώ σε αυτό συμβάλει και η τεράστια επιγραφή κατά μήκος του σκελετού. Το Factor One είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της γαλλικής μάρκας πολυτελείας με τη βρετανική εταιρεία, Factor Bikes, η οποία εξειδικεύεται στα αγωνιστικά ποδήλατα.

Το νέο ποδήλατο θα κυκλοφορήσει στον περιορισμένο αριθμό των 250 κομματιών, με την τιμή του να ανέρχεται σε 23.599 δολάρια στις ΗΠΑ.

Carbon παντού

Το Bugatti Factor One διαθέτει σκελετό από ανθρακόνημα και είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την αεροδυναμική, ενώ η μεγάλη λευκή επιγραφή «Bugatti» στο πλαίσιο που δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την αγοραστική δύναμη του «καβαλάρη». Οι εξαιρετικά ελαφριοί τροχοί του ζυγίζουν μόλις 1.298 γραμμάρια το ζευγάρι, ενώ ανθρακονήματα έχουν χρησιμοποιηθεί και για την κατασκευή άλλων εξαρτημάτων όπως, η σέλα, τα γρανάζια, την πεταλιέρα και τα δισκόφρενα.

Ακόμη και τα ελαστικά που φοράει δεν είναι… τυχαία, αλλά είναι ειδικά σχεδιασμένα για το Factor One σε συνεργασία με την Continental.

«Το Bugatti Factor One δεν είναι απλώς ένα ποδήλατο», δήλωσε ο ιδρυτής της Factor Bikes, Rob Gitelis. «Είναι μια δήλωση. Αυτό το έργο μας προκαλεί να επανεξετάσουμε κάθε υπόθεση και να διευρύνουμε τα όρια της μηχανικής με τον ίδιο τρόπο που το κάνει η Bugatti στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας για πάνω από έναν αιώνα».

Ενώ η Bugatti δεν έχει αποκαλύψει την τιμή, η Factor Bikes μάλλον δεν… κρατήθηκε, επιβεβαιώνοντας πως το νέο ποδήλατο ξεκινά από τα 23.599 δολάρια, δηλαδή περίπου 20.500 ευρώ και περίπου 800 ευρώ παραπάνω από την αρχική τιμή των 19.670 που κοστίζει στη χώρα μας ένα καινούργιο Toyota Aygo X Hybrid.

Φανταστείτε πόσο θα κοστίσει το πρώτο σέρβις…

