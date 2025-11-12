quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το πολυτελές SUV των 190.000 ευρώ που οδηγεί ο Γιώργος Πρίντεζης – Έχει 653 ίππους

ΤΕΤΑΡΤΗ | 12.11.2025
AutoTypos Team
to-polyteles-suv-ton-190-000-evro-pou-odigei-o-giorgos-printezis-echei-653-ippous-684142

Ο Γιώργος Πρίντεζης κινείται με ένα πανίσχυρο SUV της BMW χάρη Flexcar. Τι είναι η XM, πόσο κοστίζει στην Ελλάδα και γιατί ταιριάζει σε έναν κορυφαίο αθλητή.

Ο Γιώργος Πρίντεζης μας έχει συνηθίσει σε σύγχρονα και ξεχωριστά αυτοκίνητα, τα οποία συνήθως βλέπουμε μέσα από τα social του. Ένα μοντέλο που βρίσκεται εδώ και κάποιο καιρό όπως φαίνεται υπό την κατοχή του είναι μια κατάμαυρη BMW XM, το κορυφαίο plug-in hybrid SUV της βαυαρικής μάρκας. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο γνωστός Έλληνας μπασκετμπολίστας συνεργάζεται με τη Flexcar για το αυτοκίνητό του, μιας και παλαιότερα είχε εμφανιστεί και με Tesla Model 3 Performance μέσω αντίστοιχης συνεργασίας.

Τι είναι η BMW XM με λίγα λόγια

Η XM είναι το υβριδικό «θηρίο» της BMW M. Συνδυάζει τον V8 biturbo που αποτέλεσε βάση για τη νέα M5 με ηλεκτροκινητήρα για συνολική ισχύ 653 PS και 800 Nm ροπής. Το εργοστασιακό 0–100 km/h ανακοινώνεται στα 4,3’’. Με λίγα λόγια, ένα πολυτελές, 5θυρο SUV που επιταχύνει σαν supercar, αλλά προσφέρει και ηλεκτρική υποβοήθηση για πιο ήσυχη/οικονομική κίνηση στην πόλη.

Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Στον επίσημο τιμοκατάλογο της BMW Hellas, η BMW XM εμφανίζεται με τιμή καταλόγου περίπου 190.300 € (ενδεικτική τιμή λιανικής). Υπάρχει και η ισχυρότερη έκδοση Label (748 PS) με 218.250 ευρώ.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την αναλυτική δοκιμή του μοντέλου

Η συνεργασία με εταιρεία leasing/συνδρομητικής μίσθωσης δίνει ευελιξία, μιας και μπορείς να αλλάζεις αυτοκίνητο, να αναβαθμίζεις εξοπλισμό ή να ρυθμίζεις τα κόστη σου πιο εύκολα σε σχέση με την παραδοσιακή αγορά. Γι’ αυτό βλέπουμε τον Πρίντεζη να περνά από Tesla σε BMW XM χωρίς να «δεθεί» μακροχρόνια με ένα μοντέλο.

Τι κρατάμε;

  • BMW XM = 653 PS, 800 Nm, 0–100 km/h σε 4,3’’: supercar επιδόσεις σε πολυτελές SUV.

  • Τιμή Ελλάδας 190.300 € σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο. bmw.gr

  • Ευελιξία Flexcar: εξηγεί γιατί ο Πρίντεζης αλλάζει συχνά αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων χωρίς αγορά.

5 προσιτά crossover που αξίζει να αγοράσεις στην Ελλάδα – Ποιο διαλέγεις;

Κάμερες στους δρόμους από Ιούνιο 2026: ποιος θα κόβει τα πρόστιμα, τι μπλοκάρει σήμερα και τι αλλάζει για τους οδηγούς

Το πιο άνετο οικογενειακό SUV στην ελληνική αγορά με όφελος έως 2.850 ευρώ – Ποιο είναι;

Tags
#BMW#BMW XM#Γιώργος Πρίντεζης
