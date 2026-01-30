Το premium 7-θέσιο SUV που έφερε ο Σπανός στην Ελλάδα ταπεινώνει τους Γερμανούς – Τιμή και εξοπλισμός

Το Chery Tiggo 9 ήρθε Ελλάδα από Spanos Group: 7θέσιο PHEV 428 PS, 1.050 km αυτονομία, τιμή 52.490 € και πλούσιος εξοπλισμός.

Στην πανελλαδική παρουσίαση του μοντέλου, όπου βρεθήκαμε σήμερα, το Chery Tiggo 9 έκανε ξεκάθαρο τι θέλει να πετύχει στην ελληνική αγορά: να «μπει» στην premium 7-θέσια κατηγορία με one-spec λογική (μία πλήρης έκδοση), τιμή που δεν ανεβαίνει εύκολα και έμφαση στην τεχνολογία του plug-in hybrid.

Η Chery, που έχει ήδη ξεκινήσει να χτίζει παρουσία στην Ελλάδα μέσω του Spanos Group, πατάει πάνω σε ένα σημείο που ενδιαφέρει πολύ τις οικογένειες: να πάρουν μεγάλο SUV με 7 θέσεις χωρίς να μπλέξουν με ατελείωτες λίστες προαιρετικών και χωρίς να «εκτοξευτεί» η τιμή για να φτάσουν σε πλήρη εξοπλισμό.

Διαστάσεις και χώροι: 7 θέσεις με λογική «οικογενειακού»

Με μήκος 4.810 mm, πλάτος 1.925 mm και μεταξόνιο 2.800 mm, το Tiggo 9 είναι SUV που παίζει καθαρά στη «μεγάλη» κατηγορία. Οι διαστάσεις αυτές δεν είναι απλώς για εντυπώσεις: δίνουν τη βάση για μια καμπίνα που στοχεύει στο να είναι πραγματικά χρηστική ως 7θέσιο.

Στο θέμα των αποσκευών, τα νούμερα δείχνουν ξεκάθαρα τον προσανατολισμό του:

με όλες τις θέσεις σε χρήση, ο χώρος είναι περιορισμένος (όπως συμβαίνει σχεδόν σε κάθε 7θέσιο),

στην 5θέσια διάταξη ανεβαίνει σημαντικά,

και με πλήρη αναδίπλωση γίνεται «μικρό βαν» για μεταφορές.

Plug-in hybrid 428 PS: επιδόσεις και αυτονομία «ταξιδιού»

Το Tiggo 9 έρχεται ως plug-in hybrid (PHEV) με συνδυαστική ισχύ 428 PS και ροπή 580 Nm. Με αυτά τα δεδομένα, ανακοινώνεται 0–100 km/h σε 5,4 δλ. και τελική 180 km/h (η τελευταία είναι χαρακτηριστική επιλογή σε πολλά εξηλεκτρισμένα SUV).

Στην καρδιά του συστήματος υπάρχει βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρου που συνεργάζεται με ηλεκτροκίνηση και κιβώτιο 3DHT (όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή των εκδόσεων).

Η «μεγάλη» υπόσχεση: ηλεκτρική μετακίνηση στην καθημερινότητα

Η μπαταρία είναι τεχνολογίας LFP με χωρητικότητα 34,46 kWh, με ανακοινωμένη ηλεκτρική αυτονομία έως 148 km. Αυτό, σε πρακτικό επίπεδο, σημαίνει ότι αρκετοί οδηγοί μπορούν να κάνουν ένα μεγάλο μέρος της εβδομαδιαίας χρήσης τους με φόρτιση, μειώνοντας δραστικά την κατανάλωση βενζίνης.

Για ταξίδι, η συνολική αυτονομία που προβάλλεται φτάνει τα 1.050 km, με ρεζερβουάρ 70 λίτρων.

Φόρτιση και κατανάλωση: τι να περιμένεις

Στα στοιχεία φόρτισης αναφέρεται ότι:

σε AC 6,6 kW θέλει περίπου 5 ώρες και 30 λεπτά ,

σε DC μπορεί να φτάσει έως 71 kW, με φόρτιση 30–80% περίπου σε 20–22 λεπτά (ανάλογα με την πηγή/συνθήκες).

Τεχνολογία και άνεση: εδώ χτίζει το «premium» αφήγημα

Στο εσωτερικό, το Tiggo 9 δίνει έμφαση στη μεγάλη οθόνη 15,6’’ (ανάλυση 2.5K) και σε ισχυρό hardware (Snapdragon 8155), ενώ η εικόνα ολοκληρώνεται από ηχοσύστημα 14 ηχείων.

Στο κομμάτι της άνεσης, η προσέγγιση είναι «όλα μέσα»:

δερμάτινες επενδύσεις σε καφέ απόχρωση,

καθίσματα με αερισμό και μασάζ ,

και γενικά εξοπλισμός που σε αρκετά premium ευρωπαϊκά SUV συνήθως «χρεώνεται» ως πακέτο ή προαιρετικό.

Ασφάλεια και υποβοήθηση: πλήρες πακέτο

Στα στοιχεία που συνοδεύουν το μοντέλο γίνεται αναφορά σε 10 αερόσακους (με κεντρικό εμπρός) και πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης, όπως adaptive cruise control, καθώς και περιμετρική κάμερα (συχνά αναφέρεται ως 360° με επιπλέον προβολές για καλύτερη εικόνα σε χαμηλές ταχύτητες).

Τιμή στην Ελλάδα και φιλοσοφία αγοράς

Το Chery Tiggo 9 προσφέρεται στην Ελλάδα σε μία υπερπλήρη έκδοση με τιμή 52.490 €. Η επιλογή περιορίζεται σε 4 χρώματα αμαξώματος και συγκεκριμένη διαμόρφωση καμπίνας, κάτι που απλοποιεί τη διαδικασία αγοράς και «κλειδώνει» την αξία σε σχέση με όσα περιλαμβάνονται.

Σημαντικό για πολλούς αγοραστές είναι και το πλαίσιο υποστήριξης: για τα μοντέλα Chery στην Ελλάδα, ο επίσημος εκπρόσωπος αναφέρει 7ετή εγγύηση ή 150.000 km (και ξεχωριστή κάλυψη για τα μέρη υψηλής τάσης).

Τι κρατάμε;