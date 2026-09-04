Το premium B-SUV που γίνεται κινητό power bank

Χάρη σε νέα ενημέρωση λογισμικού, το premium B-SUV μπορεί να λειτουργήσει ως power-bank, τροφοδοτώντας εξωτερικές συσκευές

Το νέο Volvo EX30 μπορεί πλέον να τροφοδοτεί εξωτερικές συσκευές απευθείας από την μπαταρία του, λειτουργώντας ως κινητή πηγή ενέργειας οπουδήποτε είναι σταθμευμένο. Η ενημέρωση θα διατεθεί δωρεάν σε πελάτες σε όλο τον κόσμο τις επόμενες εβδομάδες και εισάγει έναν εντελώς νέο τρόπο χρήσης του αυτοκινήτου στην καθημερινότητα.

Παράλληλα, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Volvo στην Ευρώπη (έτος μοντέλο 2026 και μετά) αποκτά λειτουργικότητα Plug & Charge που απλοποιεί σημαντικά τη δημόσια φόρτιση.

Αναβαθμισμένη εμπειρία χρήστη

Εκτός από τη λειτουργία power bank, η ενημέρωση φέρνει αναβαθμισμένη εμπειρία χρήστη, με παραμετροποιήσιμη γραμμή μενού και ανασχεδιασμένα μενού ρυθμίσεων που κάνουν πιο εύκολη την πρόσβαση στις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνότερα. Παράλληλα, με το Plug & Charge οι οδηγοί μπορούν απλώς να συνδέουν το αυτοκίνητο σε συμβατούς δημόσιους φορτιστές και η φόρτιση ξεκινά αυτόματα, χωρίς εφαρμογές, κάρτες ή επιπλέον βήματα.

«Χάρη στις δυνατότητες του λογισμικού και των ασύρματων (over-the-air) ενημερώσεων, μπορούμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τα αυτοκίνητά μας με χρήσιμες νέες λειτουργίες, πολύ αργότερα αφότου οι πελάτες τα έχουν αγοράσει – συμπεριλαμβάνοντας δυνατότητες που ίσως δεν ανέμεναν κατά την αγορά του αυτοκινήτου», δηλώνει ο Alwin Bakkenes, Επικεφαλής Παγκόσμιας Εξέλιξης Λογισμικού της Volvo Cars.

Πώς λειτουργεί το κινητό power bank

Η χρήση είναι απλή. Συνδέετε έναν ειδικό προσαρμογέα στην εξωτερική θύρα φόρτισης και στη συνέχεια συνδέετε τη συσκευή που θέλετε να τροφοδοτήσετε. Το σύστημα αποδίδει ισχύ έως 3 kW στα 16A, αρκετή για τις περισσότερες καθημερινές συσκευές. Η παροχή διακόπτεται αυτόματα όταν το επίπεδο της μπαταρίας πέσει κάτω από το 20%.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποτελεί μέρος της αμφίδρομης φόρτισης και συγκεκριμένα της λειτουργίας Vehicle-to-Load (V2L). Με αυτήν, το EX30 γίνεται ένα από τα πρώτα μοντέλα στην premium compact κατηγορία που προσφέρει τέτοια τεχνολογία. Η ίδια λειτουργία είναι ήδη διαθέσιμη και στο αμιγώς ηλεκτρικό SUV Volvo EX60, ενώ θα επεκταθεί και σε περισσότερα μοντέλα στο μέλλον.

Για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών απαιτείται προσαρμογέας V2L, ο οποίος διατίθεται ξεχωριστά, ενώ η λειτουργικότητα V2L θα παραδοθεί σε αγορές των περιοχών EMEA, APAC και Λατινικής Αμερικής με τη χρήση του προτύπου φόρτισης CCS2.

Η ίδια φιλοσοφία εφαρμόζεται και στην εμπειρία χρήστη: τα σχόλια των πελατών λαμβάνονται υπόψη για διαρκείς βελτιώσεις. Το μενού ρυθμίσεων έγινε πιο απλό, ενώ η παραμετροποιήσιμη γραμμή μενού μπορεί να προβλέπει και να εμφανίζει τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε περισσότερο.

Για τους υφιστάμενους ιδιοκτήτες EX30, η ενημέρωση προσθέτει μια εντελώς νέα χρήση στο αυτοκίνητο πολύ μετά την έξοδό του από το εργοστάσιο. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο τα μοντέλα της Volvo αποκτούν νέες λειτουργίες και βελτιώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους μέσω over-the-air ενημερώσεων.