EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το premium brand που κάνει πάταγο στα εταιρικά στην Ελλάδα – Έσπασε ρεκόρ πωλήσεων

ΤΡΙΤΗ | 27.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
to-premium-brand-pou-kanei-patago-sta-etairika-stin-ellada-espase-rekor-poliseon-712520

Ρεκόρ παραδόσεων καταγράφηκε το 2025, με αύξηση των πωλήσεων και έντονη άνοδο των ηλεκτρικών μοντέλων

Νέο ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψαν το 2025 οι μάρκες SEAT & CUPRA, παραδίδοντας συνολικά 586.300 οχήματα παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σύγκριση με το 2024 και ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2019.

Κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης ήταν η CUPRA, η οποία κατέγραψε 328.800 παραδόσεις, αυξημένες κατά 32,5%, ξεπερνώντας παράλληλα το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου συνολικών πωλήσεων από την ίδρυσή της. Αντίθετα, η SEAT παρέδωσε 257.400 οχήματα, παρουσιάζοντας μείωση 17%, σε ένα έτος που χαρακτηρίστηκε από γενικότερες πιέσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Με πορεία κατευθείαν προς τη… στρατόσφαιρα

Η CUPRA συνέχισε την ανοδική της πορεία. Best-seller της χρονιάς παρέμεινε το CUPRA Formentor με 104.400 μονάδες, ενώ το CUPRA Terramar έφτασε τις 66.000 παραδόσεις στην πρώτη πλήρη χρονιά παρουσίας του στην αγορά. Τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα (BEV) αντιπροσωπεύουν πλέον σχεδόν το ένα τέταρτο των πωλήσεων της μάρκας, με μερίδιο 24,2%, με αιχμή τα CUPRA Born (43.700 μονάδες) και CUPRA Tavascan (36.000 μονάδες).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ενισχύοντας τη θέση της ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μάρκες αυτοκινήτου στην Ευρώπη, η CUPRA σημείωσε νέα ρεκόρ σε επιμέρους αγορές και έκλεισε το έτος με μερίδιο 2,22%, πλησιάζοντας τον στόχο του 3%. Η Γερμανία ήταν η μεγαλύτερη αγορά, με αύξηση πωλήσεων +27,7% και νέο ρεκόρ στις 103.100 παραδόσεις (2024: 80.700). Ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο με 41.200 (+35,7% | 2024: 30.400), η Ισπανία με 26.600 (+18,8% | 2024: 22.400), η Γαλλία με 22.600 (+28,2% | 2024: 17.600) και η Ιταλία με 22.100 (+29,1% | 2024: 17.100).

Μετά το λανσάρισμα επτά μοντέλων σε επτά χρόνια, η CUPRA ολοκλήρωσε το 2025 με σημαντικές διακρίσεις. Ψηφίστηκε ως η «Trendiest Brand» από το Auto Motor und Sport, κατέκτησε το Golden Steering Wheel για το CUPRA Terramar και απέσπασε αξιολόγηση 5 αστέρων Euro NCAP για τα CUPRA Leon, Formentor, Terramar και Born. Παράλληλα, επέκτεινε το αποτύπωμά της με νέα CUPRA City Garages σε Βιέννη και Μάντσεστερ, ανεβάζοντας το σύνολο παγκοσμίως στα 12, παρουσίασε το CUPRA Tindaya Showcar στην IAA στο Μόναχο και προχώρησε τη στρατηγική διεθνοποίησης με σχέδια εισόδου σε αγορές της Μέσης Ανατολής.

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η πορεία των εξηλεκτρισμένων μοντέλων, με τις πωλήσεις plug-in υβριδικών να αυξάνονται κατά 69,2% και των αμιγώς ηλεκτρικών κατά 65,9%, επιβεβαιώνοντας τη στροφή του Ομίλου προς την ηλεκτροκίνηση.

  2025 2024
SEAT & CUPRA 586,300 558,200 +5.1%
SEAT 257,400 310,000 -17.0%
CUPRA 328,800 248,100 +32.5%

Η Γερμανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά του Ομίλου με 156.200 παραδόσεις, ακολουθούμενη από την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε επίπεδο παραγωγής, ο Όμιλος παρήγαγε 584.693 οχήματα παγκοσμίως, παρά την προσωρινή διακοπή λειτουργίας γραμμής στο εργοστάσιο του Martorell, το οποίο αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη μελλοντική παραγωγή ηλεκτρικών μοντέλων από το 2026.

Στην Ελλάδα οι δύο μάρκες γνωρίζουν ιδιαίτερη επιτυχία στους εταιρικούς στόλους και ειδικά οι plug-in hybrid εκδόσεις μοντέλων όπως το CUPRA Formentor, οι οποίες συνδυάζουν τις κορυφαίες επιδόσεις με ασύγκριτη οικονομία στις καθημερινές μετακινήσεις λόγω της μεγάλης ηλεκτρικής αυτονομίας. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την αναλυτική δοκιμή του CUPRA Formentor VZ e-Hybrid.

#CUPRA#SEAT#πωλήσεις αυτοκινήτων
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
