Το premium brand που κάνει πάταγο στα εταιρικά στην Ελλάδα – Έσπασε ρεκόρ πωλήσεων

Ρεκόρ παραδόσεων καταγράφηκε το 2025, με αύξηση των πωλήσεων και έντονη άνοδο των ηλεκτρικών μοντέλων
Νέο ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψαν το 2025 οι μάρκες SEAT & CUPRA, παραδίδοντας συνολικά 586.300 οχήματα παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σύγκριση με το 2024 και ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2019.
Κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης ήταν η CUPRA, η οποία κατέγραψε 328.800 παραδόσεις, αυξημένες κατά 32,5%, ξεπερνώντας παράλληλα το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου συνολικών πωλήσεων από την ίδρυσή της. Αντίθετα, η SEAT παρέδωσε 257.400 οχήματα, παρουσιάζοντας μείωση 17%, σε ένα έτος που χαρακτηρίστηκε από γενικότερες πιέσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία.
Με πορεία κατευθείαν προς τη… στρατόσφαιρα
Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η πορεία των εξηλεκτρισμένων μοντέλων, με τις πωλήσεις plug-in υβριδικών να αυξάνονται κατά 69,2% και των αμιγώς ηλεκτρικών κατά 65,9%, επιβεβαιώνοντας τη στροφή του Ομίλου προς την ηλεκτροκίνηση.
|2025
|2024
|SEAT & CUPRA
|586,300
|558,200
|+5.1%
|SEAT
|257,400
|310,000
|-17.0%
|CUPRA
|328,800
|248,100
|+32.5%
Η Γερμανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά του Ομίλου με 156.200 παραδόσεις, ακολουθούμενη από την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε επίπεδο παραγωγής, ο Όμιλος παρήγαγε 584.693 οχήματα παγκοσμίως, παρά την προσωρινή διακοπή λειτουργίας γραμμής στο εργοστάσιο του Martorell, το οποίο αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη μελλοντική παραγωγή ηλεκτρικών μοντέλων από το 2026.
Στην Ελλάδα οι δύο μάρκες γνωρίζουν ιδιαίτερη επιτυχία στους εταιρικούς στόλους και ειδικά οι plug-in hybrid εκδόσεις μοντέλων όπως το CUPRA Formentor, οι οποίες συνδυάζουν τις κορυφαίες επιδόσεις με ασύγκριτη οικονομία στις καθημερινές μετακινήσεις λόγω της μεγάλης ηλεκτρικής αυτονομίας. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την αναλυτική δοκιμή του CUPRA Formentor VZ e-Hybrid.