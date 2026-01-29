Το premium “Hyundai” των 1.100 ίππων με το V8 μοτέρ

To νέο πρωτότυπο αποτυπώνει το όραμα της Hyundai για ένα supercar «κατασκευασμένο για να κατακτά ανώμαλα εδάφη»

Μετά τα G90 Wingback, Χ Gran Equator και το Magma GT, η Genesis αποκάλυψε το X Scorpio, ένα πρωτότυπο που εκ πρώτης όψεως θυμίζει supercar με αρβύλες και… ξυλοπόδαρα, αλλά στην πραγματικότητα θέλει να κοιτάξει στα μάτια μερικά από τα πιο ακραία αγωνιστικά του Dakar.

1.100 ίπποι από έναν V8 κινητήρα

Κάτω από το σκληροπυρηνικό αμάξωμα κρύβεται ένας V8 κινητήρας με απόδοση 1.100 ίππων, με το νέο X Scorpio να είναι το πιο πρόσφατο από μια σειρά πρωτότυπων που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν την premium γοητεία της μάρκας. Παράγωγο της νέας σχεδιαστικής γλώσσας της Genesis, το ακραίο πρωτότυπο διαθέτει τη χαρακτηριστική διπλή LED γραμμή που «τυλίγει» όλο το αυτοκίνητο, ενώ στο μπροστινό μέρος υπάρχει το κλασσικό μοτίβο V της Genesis.

Η Genesis λέει ότι «θέτει νέα σημεία αναφοράς για την οδήγηση εκτός δρόμου», χάρη σε εξαρτήματα όπως τα τεράστια ελαστικά 40 ιντσών, φρένα Brembo και σύστημα ανάρτησης που παρέχει «εξαιρετική απόσταση από το έδαφος».

«Δημιουργούμε πρωτότυπα αυτοκίνητα για να εμπνεύσουμε και να πυροδοτήσουμε το αυθεντικό πάθος για το όραμά μας», είπε ο υπεύθυνος του τμήματος σχεδιασμού της Genesis, Luc Donckerwolke. «Έχουν σχεδιαστεί για να εμβαθύνουν τη συναισθηματική σύνδεση με τους πελάτες μας, επιδεικνύοντας την απόλυτη επιθυμία που πάντα ονειρευόντουσαν. Στη Genesis, κατασκευάζουμε αυτοκίνητα που οδηγούν σε συναισθηματική επέκταση, προβάλλοντας όχι μόνο τη σχεδιαστική μας φιλοσοφία αλλά και τις μελλοντικές τεχνολογίες που εξατομικεύουν και αναβαθμίζουν τον τρόπο ζωής».

