quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το premium “Hyundai” των 1.100 ίππων με το V8 μοτέρ

ΠΕΜΠΤΗ | 29.01.2026
Autotypos Team
to-premium-hyundai-ton-1-100-ippon-me-to-v8-moter-791185

To νέο πρωτότυπο αποτυπώνει το όραμα της Hyundai για ένα supercar «κατασκευασμένο για να κατακτά ανώμαλα εδάφη»

Μετά τα G90 Wingback, Χ Gran Equator και το Magma GT, η Genesis αποκάλυψε το X Scorpio, ένα πρωτότυπο που εκ πρώτης όψεως θυμίζει supercar με αρβύλες και… ξυλοπόδαρα, αλλά στην πραγματικότητα θέλει να κοιτάξει στα μάτια μερικά από τα πιο ακραία αγωνιστικά του Dakar.

1.100 ίπποι από έναν V8 κινητήρα

Κάτω από το σκληροπυρηνικό αμάξωμα κρύβεται ένας V8 κινητήρας με απόδοση 1.100 ίππων, με το νέο X Scorpio να είναι το πιο πρόσφατο από μια σειρά πρωτότυπων που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν την premium γοητεία της μάρκας. Παράγωγο της νέας σχεδιαστικής γλώσσας της Genesis, το ακραίο πρωτότυπο διαθέτει τη χαρακτηριστική διπλή LED γραμμή που «τυλίγει» όλο το αυτοκίνητο, ενώ στο μπροστινό μέρος υπάρχει το κλασσικό μοτίβο V της Genesis.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Genesis λέει ότι «θέτει νέα σημεία αναφοράς για την οδήγηση εκτός δρόμου», χάρη σε εξαρτήματα όπως τα τεράστια ελαστικά 40 ιντσών, φρένα Brembo και σύστημα ανάρτησης που παρέχει «εξαιρετική απόσταση από το έδαφος».

«Δημιουργούμε πρωτότυπα αυτοκίνητα για να εμπνεύσουμε και να πυροδοτήσουμε το αυθεντικό πάθος για το όραμά μας», είπε ο υπεύθυνος του τμήματος σχεδιασμού της Genesis, Luc Donckerwolke. «Έχουν σχεδιαστεί για να εμβαθύνουν τη συναισθηματική σύνδεση με τους πελάτες μας, επιδεικνύοντας την απόλυτη επιθυμία που πάντα ονειρευόντουσαν. Στη Genesis, κατασκευάζουμε αυτοκίνητα που οδηγούν σε συναισθηματική επέκταση, προβάλλοντας όχι μόνο τη σχεδιαστική μας φιλοσοφία αλλά και τις μελλοντικές τεχνολογίες που εξατομικεύουν και αναβαθμίζουν τον τρόπο ζωής».

Τι κρατάμε:

  • Η Genesis παρουσίασε ένα ακραίο πρωτότυπο supercar με off-road χαρακτήρα
  • Αυτό ονομάζεται X Scorpio και τροφοδοτείται από έναν V8 κινητήρα 1.100 ίππων
  • Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για κάποια μελλοντική έκδοση παραγωγής 
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Genesis#Genesis Magma GT#Genesis X Concept#Hyundai
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

i-marka-pou-den-perimename-tha-sosei-ta-supercars-783699

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

21.11.2025

Η μάρκα που δεν περιμέναμε θα σώσει τα supercars
megalyteri-aftonomia-se-montela-ton-bmw-kai-mini-ti-allagi-egine-stin-koryfaia-m5-791194

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.01.2026

Μεγαλύτερη αυτονομία σε μοντέλα των BMW και MINI – τι αλλαγή έγινε στην κορυφαία M5;
renault-duster-to-dimofilestero-suv-tis-dacia-apektise-simata-renault-791177

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.01.2026

Renault Duster: Το δημοφιλέστερο SUV της Dacia απέκτησε σήματα Renault
i-pirelli-fernei-ti-nea-genia-tou-idanikou-elastikou-gia-suv-790946

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.01.2026

Η Pirelli φέρνει τη νέα γενιά του ιδανικού ελαστικού για SUV
prosochi-nea-apati-me-sms-tis-aade-gia-apliroto-foro-kykloforias-des-to-epikindyno-minyma-791127

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.01.2026

Προσοχή: Νέα απάτη με SMS της ΑΑΔΕ για απλήρωτο «φόρο κυκλοφορίας» – Δες το επικίνδυνο μήνυμα
megalyteri-aftonomia-gia-ta-ilektrika-suv-tis-ford-poso-ftanoun-791089

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.01.2026

Μεγαλύτερη αυτονομία για τα ηλεκτρικά SUV της Ford – Πόσο φτάνουν;

Πρόσφατες Ειδήσεις