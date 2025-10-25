Το premium Skoda που έσπασε κάθε ρεκόρ – 2.831 km με ένα γέμισμα

Η Skoda αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η αποδοτικότητα είναι ζήτημα τεχνολογίας και μηχανολογικής ακρίβειας

Η νέα Skoda Superb κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ «Μεγαλύτερης Απόστασης με Ένα Ρεζερβουάρ», αφού κατάφερε να διανύσει 2.831 χιλιόμετρα με μόλις ένα γέμισμα. Πίσω από το τιμόνι βρέθηκε ο πρωταθλητής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ (ERC), Miko Marczyk, οδηγώντας μια Superb Sports Wagon 2.0 TDI 150 hp DSG.

Μέση κατανάλωση μόλις 3,1 λίτρα ανά 100 χλμ.

Το εγχείρημα διήρκεσε από τις 5 έως τις 7 Μαρτίου 2025, με τη Skoda Superb να καλύπτει μια διαδρομή που ξεκίνησε από το Λοτζ της Πολωνίας, περνώντας από τη Γερμανία και το Παρίσι, πριν επιστρέψει μέσω Ολλανδίας, Βελγίου και Γερμανίας, ολοκληρώνοντας το ταξίδι και πάλι στην Πολωνία. Η συνολική διάρκεια ήταν 28 ώρες, με μέση κατανάλωση μόλις 3,1 λτ./100 χλμ.

Η επιτυχία αυτή αποτυπώνει τη φιλοσοφία της μάρκας: τεχνολογία που αποδίδει σε πραγματικές συνθήκες, με σταθερή αξία και μακροχρόνια αξιοπιστία.

Η Superb παραμένει σημείο αναφοράς στην κατηγορία του, συνδυάζοντας κορυφαία άνεση, εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης – επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του πιο ολοκληρωμένου grand touring μοντέλου στην κατηγορία του.

Στην ελληνική αγορά, η νέα Skoda Superb διατίθεται σε εκδόσεις βενζίνης mild-hybrid από 46.950€, σε diesel από 52.950€, ενώ στην κορυφαία έκδοση εξοπλισμού Laurent & Klement με κινητήρα Diesel απόδοσης 150 ίππων και το κορυφαίο αυτόματο κιβώτιο DSG η τιμή διαμορφώνεται στις 57.950€.

Τι κρατάμε:

Η νέα Skoda Superb Sports Wagon 2.0 TDI 150 hp DSG κάλυψε 2.831 χλμ. με ένα ντεπόζιτο

Αυτό μεταφράζεται σε μέση κατανάλωση 3,1 λίτρα ανά 100 χλμ., με την επίδοση της Superb να της χαρίζει μια θέση στο βιβλίο Guinness

H νέα Skoda Superb ξεκινά από 46.950€ στην Ελλάδα, με την κορυφαία έκδοση να κοστίζει 57.950€

