Το premium SUV της Volkswagen επιστρέφει, αλλά θα είναι αγνώριστο

Volkswagen ID. Touareg: Η επιστροφή της SUV ναυαρχίδας σε ηλεκτρική μορφή – Σε ποια πλατφόρμα θα βασίζεται, τι ξέρουμε μέχρι τώρα

Το σημερινό Touareg ολοκληρώνει τον κύκλο του το 2026, αλλά το όνομα θα συνεχίσει σε ηλεκτρική μορφή

Το ID. Touareg θα είναι το πρώτο μοντέλο της VW που θα λανσαριστεί πάνω στη νέα πλατφόρμα SSP

Η διάθεση θα περιοριστεί στην Ευρώπη, καθώς η VW επενδύει στην αμερικανική αγορά μέσω του Scout

Από τα θερμικά μοτέρ στο ηλεκτρικό μέλλον

Το Volkswagen Touareg υπήρξε επί δύο δεκαετίες η ναυαρχίδα της γερμανικής εταιρείας στην Ευρώπη. Από το 2002, με θερμικούς κινητήρες και με «συγγένεια πρώτου βαθμού» με την Porsche Cayenne, το μοντέλο χτίστηκε ως πολυτελές αλλά πρακτικό SUV. Στις ΗΠΑ, ωστόσο, αποσύρθηκε το 2017 και αντικαταστάθηκε από το Atlas, που προσφέρει τρίτη σειρά καθισμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας γενιάς το 2026, η VW δεν εγκαταλείπει την κληρονομιά του ονόματος. Το ID. Touareg προγραμματίζεται για το 2029, περνώντας κατευθείαν στη νέα SSP πλατφόρμα. Σε αντίθεση με την PPE που θα χρησιμοποιήσει η Cayenne Electric, η SSP πλατφόρμα προσφέρει ζωνική ηλεκτρονική αρχιτεκτονική ( και λογισμικό ανεπτυγμένο σε συνεργασία με τη Rivian, φέρνοντας το Touareg στην αιχμή της τεχνολογίας.

Τι είναι η ζωνική αρχιτεχτονική Η ζωνική αρχιτεκτονική είναι ένας νέος τρόπος σχεδίασης του ηλεκτρικού συστήματος ενός αυτοκινήτου. Αντί τα ηλεκτρονικά να οργανώνονται ανάλογα με τη λειτουργία τους (π.χ. φωτισμός, συστήματα ασφαλείας), οργανώνονται με βάση τη χωροθέτηση τους (π.χ. εμπρός αριστερά, πίσω δεξιά). Κάθε «ζώνη» έχει ένα τοπικό κέντρο ελέγχου που διαχειρίζεται αισθητήρες και καταγραφικά στην περιοχή της, ενώ ένας κεντρικός υπολογιστής υψηλής ισχύος αναλαμβάνει τις πιο σύνθετες λειτουργίες, όπως τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και την τεχνητή νοημοσύνη. Τα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης είναι: Λιγότερη πολυπλοκότητα στην καλωδίωση

Ευκολότερη εξέλιξη και αναβάθμιση με νέα χαρακτηριστικά

Δυνατότητα για ασύρματες ενημερώσεις (OTA), ώστε το αυτοκίνητο να βελτιώνεται συνεχώς μέσω λογισμικού

Η στρατηγική της VW και η θέση του Touareg

Η VW είχε αρχικά προγραμματίσει το ID. Roc και το ID. Golf ως πρώτα SSP-based μοντέλα. Όμως τα δύο project μετατίθενται για το 2030, λόγω κόστους και δυσκολιών που έχουν προκύψει λόγω του «ρευστού» και αβέβαιου πεδίου που έχει διαμμορφωθεί στην αγορά. Έτσι, το Touareg θα αποτελέσει το πρώτο δείγμα της νέας εποχής.

Η διάθεση θα είναι περιορισμένη γεωγραφικά. Το ID. Touareg δεν θα πωλείται στις ΗΠΑ, με την αγορά εκεί να εστιάζει στο Scout EV, που θα κατασκευάζεται τοπικά και θα μοιράζεται λογισμικό με το Touareg. Στην Ευρώπη, το Touareg θα κρατήσει τον ρόλο του ως premium SUV απέναντι σε ανταγωνιστές όπως οι BMW iX και Mercedes EQE SUV.

Τι κρατάμε

Το Touareg ολοκληρώνει την πορεία του ως θερμικό μοντέλο το 2026

Το ID. Touareg λανσάρεται το 2029 , εγκαινιάζοντας την πλατφόρμα SSP

Η SSP φέρνει ζωνική ηλεκτρονική αρχιτεκτονική και τεχνολογία Rivian

Τα ID. Roc και ID. Golf πργραμματίζονται για το 2030

Το Touareg θα είναι μόνο για Ευρώπη, ενώ οι ΗΠΑ θα υποδεχτούν το Scout EV

*Η εικόνα που συνοδεύει το άρθρο αποτελεί προϊόν ψηφιακής επεξεργασίας και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα

