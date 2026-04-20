Το premium Toyota-ευκαιρία στην Κίνα – 3.100 παραγγελίες σε μία μόλις ώρα

Το νέο ηλεκτρικό σεντάν της Toyota «σαρώνει» στην κινεζική αγορά, ξεπερνώντας τις 3.000 παραγγελίες σε μια ώρα

Ο λόγος για το νέο Toyota bZ7, ένα μοντέλο που προσφέρεται έναντι μόλις 147.800 γουάν (περίπου 18.400 ευρώ), τιμή που το καταστεί φθηνότερο από ένα Tesla Model 3. Πρόκειται για την τελευταία ηλεκτρική «ευκαιρία» της κινεζικής αγοράς, με την ανταπόκριση της αγοράς να είναι άμεση.

Η Toyota δέχτηκε 3.100 παραγγελίες για το νέο της ηλεκτρικό σεντάν μέσα στην πρώτη ώρα από από το άνοιγμα των βιβλίων παραγγελιών.

Η κορυφαία ηλεκτρική πρόταση της Toyota

Η bZ7 αποτελεί το κορυφαίο ηλεκτρικό μοντέλο της Toyota αποκλειστικά για την κινεζική αγορά και παράγεται μέσω της κοινοπραξίας GAC-Toyota. Πρόκειται για ένα μεγάλο και τεχνολογικά προηγμένο αυτοκίνητο, που όμως διατίθεται σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές, οι οποίες φτάνουν τα 199.800 γουάν (περίπου 25.000 ευρώ) στην κορυφαία του έκδοση.

Στην τόσο ανταγωνιστική κινεζική αγορά, οι αγοραστές έχουν πολλές επιλογές σε χαμηλές τιμές, αλλά το bZ7 ξεχωρίζει για την αξία που προσφέρει. Με μήκος 5.130 χιλιοστά και μεταξόνιο 3.020 χιλιοστά, το bZ7 είναι μεγαλύτερο ακόμα και από ένα Tesla Model S, ενώ η τιμή του είναι χαμηλότερη από εκείνη του αρκετά μικρότερου Model 3, που ξεκινά από 236.500 γουάν (περίπου 29.500 ευρώ) στην Κίνα.

Η μέγιστη ισχύς του φτάνει τους 278 ίππους και προσφέρεται με μπαταρίες LFP χωρητικότητας 71 ή 88 kWh, με την αυτονομία να φτάνει έως και τα 710 χλμ. στον κύκλο CLTC. Παράλληλα, μπορεί να ανακτήσει μέχρι 300 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά σε ταχυφορτιστή.

Φθηνό αλλά άνετο

Το νέο Toyota bZ7 εντυπωσιάζει με τον εξοπλισμό άνεσης και τεχνολογίας – χαρακτηριστικά που δεν στερείται παρά την χαμηλή τιμή του. Τα μπροστινά καθίσματα «μηδενικής βαρύτητας» (zero-gravity) διαθέτουν θέρμανση, αερισμό και λειτουργία μασάζ, ενώ στο ταμπλό κυριαρχεί μια μεγάλη οθόνη 15,6 ιντσών, ενώ υπάρχει και μικρότερη οθόνη για τον οδηγό, καθώς και head-up display.

Το σύστημα infotainment βασίζεται στο Huawei HarmonyOS και υποστηρίζει πλήρη διασύνδεση με το οικοσύστημα έξυπνων συσκευών της Xiaomi, επιτρέποντας στον οδηγό να ελέγχει συσκευές του σπιτιού απευθείας από το αυτοκίνητο. Προαιρετικά διατίθεται προηγμένο πακέτο υποβοήθησης οδήγησης με lidar στην οροφή, πέντε ραντάρ χιλιοστομετρικών κυμάτων, 11 κάμερες υψηλής ευκρίνειας και 10 ultrasonic ραντάρ – σύνολο 27 αισθητήρες για μέγιστη ασφάλεια.

