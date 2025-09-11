Το προσιτό καύσιμο που διπλασίασε το μερίδιό του μέσα στο 2025 στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου το 2025, ένα καύσιμο χαμηλού κόστους κατάφερε να κερδίσει έδαφος με εντυπωσιακό ρυθμό αποδεικνύοντας ότι η οικονομία είναι βασικό κριτήριο για τους οδηγούς.

Διπλασιασμός μεριδίου για το LPG: από 1,5% σε 3% στο διάστημα Ιανουαρίου–Αυγούστου.

για το LPG: από 1,5% σε 3% στο διάστημα Ιανουαρίου–Αυγούστου. Υβριδικά HEV και Plug-in κερδίζουν έδαφος σε βάρος βενζίνης και diesel.

και Plug-in κερδίζουν έδαφος σε βάρος βενζίνης και diesel. Ηλεκτρικά BEV παραμένουν στάσιμα, με μικρή αύξηση αλλά χαμηλό μερίδιο (5,3%).

παραμένουν στάσιμα, με μικρή αύξηση αλλά χαμηλό μερίδιο (5,3%). Η ελληνική αγορά επιβατικών δείχνει ξεκάθαρη στροφή προς την εξοικονόμηση κόστους και την τεχνολογία.

Διπλασιασμός για το LPG

Το υγραέριο κίνησης (LPG) φαίνεται πως έχει επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ για το διάστημα Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, το μερίδιο αγοράς του LPG έφτασε στο 3%, από 1,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε έναν χρόνο το ποσοστό του διπλασιάστηκε, κάτι που λίγοι περίμεναν σε μια εποχή όπου η προσοχή στρέφεται στα υβριδικά και τα ηλεκτρικά.

Ο λόγος είναι απλός: το LPG παραμένει το πιο οικονομικό καύσιμο της αγοράς, με τιμή που διατηρείται σταθερά χαμηλότερη από βενζίνη και diesel, ενώ η τεχνολογία του είναι δοκιμασμένη και αξιόπιστη. Για πολλούς οδηγούς, ειδικά εκείνους που διανύουν πολλά χιλιόμετρα, η επιλογή ενός αυτοκινήτου διπλού καυσίμου βενζίνης–LPG συνεχίζει να αποτελεί value for money λύση.

Η εκτόξευση των υβριδικών

Παράλληλα με το LPG, η μεγάλη είδηση του 2025 είναι η εντυπωσιακή αύξηση των υβριδικών HEV. Μέσα στο πρώτο οκτάμηνο, τα υβριδικά έφτασαν στο 49,2% της αγοράς, έναντι 40,7% το 2024. Πρόκειται για άνοδο 8,5 μονάδων μεριδίου σε μόλις έναν χρόνο.

Ακόμα και τα Plug-in υβριδικά (PHEV) ενισχύθηκαν σημαντικά, με μερίδιο 6,8% (από 5,4% το 2024). Συνδυαστικά, τα υβριδικά όλων των τύπων καταλαμβάνουν πλέον πάνω από το 55% της ελληνικής αγοράς, δείχνοντας ότι οι Έλληνες οδηγοί έχουν αγκαλιάσει τις λύσεις ηλεκτροκίνησης χωρίς το άγχος της φόρτισης.

Πτώση για βενζίνη και diesel

Η άνοδος του LPG και των υβριδικών έγινε σε βάρος των παραδοσιακών καυσίμων. Η βενζίνη συνεχίζει την πτωτική της πορεία, πέφτοντας στο 32,5% (από 39,1% πέρυσι). Η εικόνα είναι ακόμα πιο έντονη στο πετρέλαιο, που περιορίστηκε σε 3,2% από 8,4% το 2024.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η αγορά αλλάζει ριζικά προφίλ: από κυριαρχία βενζίνης και diesel, η Ελλάδα περνάει σε εποχή όπου τα υβριδικά είναι η πλειονότητα και το LPG ξανακερδίζει μερίδιο.

Τι γίνεται με τα ηλεκτρικά;

Παρά την έντονη συζήτηση για την ηλεκτροκίνηση, τα αμιγώς ηλεκτρικά BEV δείχνουν στασιμότητα. Το μερίδιο τους διαμορφώθηκε στο 5,3% για το 2025, ελαφρώς βελτιωμένο από το 4,8% το 2024, αλλά πολύ μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (15,6%).

Η διαφορά αυτή εξηγείται από την υποδομή φόρτισης, που παραμένει ελλιπής, αλλά και το κόστος αγοράς, που είναι ακόμα υψηλότερο σε σχέση με ένα υβριδικό ή LPG όχημα.

Ένα μωσαϊκό επιλογών

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου μέσα στο 2025 δείχνει πιο πολυδιάστατη από ποτέ. Από τη μία, η τεχνολογία υβριδικών κερδίζει μαζικά έδαφος, από την άλλη όμως το LPG αποδεικνύει ότι το προσιτό καύσιμο μπορεί να είναι εξίσου καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή αυτοκινήτου.

Για τις οικογένειες και τους επαγγελματίες που υπολογίζουν κάθε ευρώ, το LPG αναδεικνύεται ξανά ως πραγματική λύση οικονομίας. Για όσους αναζητούν μια πιο σύγχρονη αλλά προσιτή λύση με χαμηλή κατανάλωση, τα υβριδικά έχουν πλέον εξελιχθεί σε νέα κανονικότητα.

Τι κρατάμε;

Το LPG διπλασίασε το μερίδιό του στην Ελλάδα μέσα σε έναν χρόνο.

Τα υβριδικά HEV και PHEV ξεπέρασαν το 55%, παίρνοντας μερίδιο από βενζίνη και diesel.

Το πετρέλαιο συρρικνώθηκε δραματικά, χάνοντας πάνω από 5 μονάδες μεριδίου.

Τα BEV παραμένουν χαμηλά σε σχέση με την Ευρώπη, λόγω κόστους και υποδομών.

Το τούρκικο ηλεκτρικό που έρχεται να τα βάλει με την Ευρώπη – Δες τι προσφέρει

Ο πιο εντυπωσιακός ανταγωνιστής της Porsche Taycan έρχεται με 884 ίππους

Τα SUV της Volvo που έχουν συνολικό όφελος έως 10.000 ευρώ – Δες τα μοντέλα