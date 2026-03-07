Το πρώτο B-SUV που επιτρέπει hands-free αυτόνομη οδήγηση ήρθε στην Ελλάδα – Τιμή

Η τεχνολογία που επιτρέπει την αυτόνομη οδήγηση εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και πλέον αρχίζει να περνά ακόμη και σε πιο προσιτές κατηγορίες αυτοκινήτων.

Μέχρι πρόσφατα τέτοιου είδους δυνατότητες συναντούσαμε κυρίως σε μεγάλα premium μοντέλα ή σε ακριβά ηλεκτρικά SUV. Σήμερα όμως ένα μικρό SUV της Ford φέρνει την τεχνολογία αυτή και σε μια από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες της αγοράς. Το μοντέλο που κάνει το βήμα είναι το Ford Puma, το οποίο λανσάρεται στην Ελλάδα στη νέα έκδοση Puma BlueCruise, προσφέροντας για πρώτη φορά σε B-SUV τη δυνατότητα hands-free αυτόνομης οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο.

Το σύστημα BlueCruise αποτελεί την πιο προηγμένη τεχνολογία υποβοήθησης οδηγού της Ford και επιτρέπει στον οδηγό να κινείται στον αυτοκινητόδρομο χωρίς να κρατά το τιμόνι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η λειτουργία ενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο κινείται σε εγκεκριμένα τμήματα οδικού δικτύου, τις λεγόμενες Blue Zones. Πρόκειται για δρόμους που έχουν χαρτογραφηθεί και πιστοποιηθεί ώστε το σύστημα να λειτουργεί με ασφάλεια. Στην Ευρώπη οι “Μπλε Ζώνες” καλύπτουν πάνω από 135.000 km αυτοκινητοδρόμων σε 16 χώρες, επιτρέποντας στο σύστημα να χρησιμοποιείται σε μεγάλο μέρος του δικτύου. Παρότι μιλάμε για hands-free λειτουργία, ο οδηγός πρέπει να παραμένει σε εγρήγορση. Το αυτοκίνητο παρακολουθεί συνεχώς αν ο οδηγός κοιτάζει τον δρόμο, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει πάντα επίβλεψη.

Η σημαντική είδηση είναι ότι το Ford Puma γίνεται το πρώτο B-SUV της αγοράς που προσφέρει hands-free αυτόνομη οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο. Μέχρι σήμερα παρόμοια τεχνολογία συναντούσαμε σε μοντέλα όπως το Mustang Mach-E, δηλαδή σε ακριβότερες κατηγορίες αυτοκινήτων. Με τη νέα έκδοση BlueCruise, η Ford μεταφέρει την τεχνολογία αυτή σε ένα από τα πιο δημοφιλή SUV της κατηγορίας. Επιπλέον, το σύστημα BlueCruise περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό της έκδοσης, χωρίς να απαιτείται συνδρομή για τη λειτουργία του.

Οι εκδόσεις BlueCruise περιλαμβάνουν στον βασικό εξοπλισμό το Driver Assistance Pack, το οποίο συνδυάζει μια σειρά από προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης. Παράλληλα, προσφέρεται και το Connected Navigation, το οποίο αξιοποιεί δεδομένα cloud για να παρέχει πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα μπορεί να προτείνει εναλλακτικές διαδρομές ώστε να αποφεύγεται η κίνηση και να βελτιστοποιείται η πορεία του ταξιδιού. Σημαντικό είναι ότι και αυτή η λειτουργία παρέχεται χωρίς συνδρομή στις συγκεκριμένες εκδόσεις.

Οι εκδόσεις BlueCruise δεν ξεχωρίζουν μόνο τεχνολογικά αλλά και αισθητικά. Το Ford Puma BlueCruise διατίθεται σε αποκλειστική απόχρωση Vapor Blue, η οποία συνδυάζεται με μαύρη οροφή και μαύρα καλύμματα καθρεπτών. Οι ζάντες είναι μαύρες αλουμινίου 18 ιντσών, ενισχύοντας τον πιο δυναμικό χαρακτήρα της έκδοσης. Στο εσωτερικό υπάρχουν ανάγλυφα ένθετα στα καθίσματα και διακοσμητικές λεπτομέρειες στην απόχρωση Nordic Blue, που διαφοροποιούν την έκδοση από τις υπόλοιπες της γκάμας.

Το Ford Puma BlueCruise διατίθεται με τον γνωστό ήπια υβριδικό κινητήρα EcoBoost της Ford. Πρόκειται για τον 1.0 EcoBoost Hybrid με ισχύ 125 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη Powershift 7 σχέσεων. Ο κινητήρας χρησιμοποιεί mild hybrid τεχνολογία 48V, που βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών CO₂, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την απόκριση του κινητήρα. Ο συνδυασμός αυτός έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλής στην ελληνική αγορά, καθώς προσφέρει καλή απόδοση με χαμηλό κόστος χρήσης.

Η νέα έκδοση Ford Puma BlueCruise Edition έχει τιμή 34.382 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους ταξινόμησης. Την ίδια στιγμή, η Ford φέρνει το σύστημα BlueCruise και στο μεγαλύτερο Kuga, με δύο διαφορετικές υβριδικές εκδόσεις. Οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Ford Puma BlueCruise Edition

Τιμή: 34.382 €

Τιμή: Ford Kuga BlueCruise FHEV (180 ίπποι)

Τιμή: 49.065 €

Τιμή: Ford Kuga BlueCruise PHEV (243 ίπποι)

Τιμή: 58.270 €

Για τις συγκεκριμένες εκδόσεις, η έναρξη παραγωγής έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2026.

