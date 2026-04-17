Το πρώτο φανοβαφείο στην Ελλάδα με πιστοποίηση FCCN – Τι είναι αυτό;

Η Ford Βροχίδης-Χατζής απέκτησε την πρώτη πιστοποίηση Ford Certified Collision Network (FCCN) στην Ελλάδα

Η Ford Motor Ελλάς ανακοίνωσε ότι το φανοβαφείο της Ford Βροχίδης-Χατζής στη Θεσσαλονίκη είναι το πρώτο στην χώρα που λαμβάνει την πιστοποίηση Ford Certified Collision Network (FCCN). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εισάγει η αμερικάνικη μάρκα στην ελληνική αγορά και θέτει τα πιο αυστηρά πρότυπα για επισκευές φανοποιίας και βαφής μετά από σύγκρουση.

Ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και συνέπεια

Το FCCN αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαδικασιών και προδιαγραφών που εξασφαλίζει ότι κάθε επισκευή γίνεται με ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και απόλυτη συνέπεια στα εργοστασιακά στάνταρ της Ford. Για τον ιδιοκτήτη ενός Ford, αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητό του επιστρέφει στο δρόμο χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα κατασκευής, την ασφάλεια και την αξιοπιστία του.

Κεντρικό ρόλο στην πιστοποίηση παίζει η εξειδικευμένη εκπαίδευση των τεχνικών φανοβαφείου. Οι τεχνικοί της Ford Βροχίδης-Χατζής πέρασαν από ειδικά προγράμματα κατάρτισης, ώστε να αποκτήσουν τεχνογνωσία στις πιο σύγχρονες μεθόδους επισκευής: από την αποκατάσταση πλαστικών εξαρτημάτων και τη διαχείριση μικρών και μεσαίων ζημιών, μέχρι την επεξεργασία αλουμινίου και τις εξειδικευμένες συγκολλήσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε εργασία ολοκληρώνεται έτσι ώστε το όχημα να διατηρεί πλήρως τη δομική του ακεραιότητα και τη σωστή λειτουργία, ακριβώς όπως ορίζει ο κατασκευαστής.

Η πιστοποίηση αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία σήμερα, καθώς τα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν προηγμένα συστήματα ασφάλειας, αισθητήρες και τεχνολογίες υποβοήθησης οδήγησης. Το FCCN εγγυάται ότι όλες οι εργασίες γίνονται με τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις σωστές διαδικασίες, ώστε να μην επηρεάζεται η σωστή λειτουργία αυτών των συστημάτων.

Επιπλέον, το πιστοποιημένο φανοβαφείο πληροί όλα τα πρότυπα της Ford σε επίπεδο εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και τεχνογνωσίας. Οι επισκευές πραγματοποιούνται αποκλειστικά με γνήσια ανταλλακτικά Ford και καλύπτονται από εγγύηση. Έτσι, οι ιδιοκτήτες Ford μπορούν να νιώθουν απόλυτη σιγουριά ότι το αυτοκίνητό τους αποκαθίσταται σύμφωνα με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα.

Με αυτή την πρώτη πιστοποίηση FCCN στην Ελλάδα, η Ford Βροχίδης-Χατζής ενισχύει τη δέσμευσή της να προσφέρει υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας, επενδύοντας συνεχώς σε τεχνογνωσία, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να παρέχει στους πελάτες της την ποιότητα και την ασφάλεια που τους αξίζουν.

