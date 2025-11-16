Το RAM που έρχεται στην Ευρώπη να τα βάλει με το Ford Raptor

Το RAM Rampage είναι ένα premium pick-up που έρχεται να καλύψει το κενό της αγοράς μεταξύ C-SUV και midsize pick-up

Η RAM συμμετέχει στη φετινή εκδήλωση Fieracavalli 2025 ως κύριος συνεργάτης, αρπάζοντας την ευκαιρία να παρουσιάσει το νέο Rampage, ένα μοντέλο που στοχεύει να επαναπροσδιορίσει την έννοια των pick-up trucks. Με το Rampage, η RAM θέλει να καλύψει το κενό μεταξύ παραδοσιακών pick-up και compact SUV, τοποθετώντας το στην καρδιά της κατηγορίας C.

«Η παρουσίαση του Rampage στην Ευρώπη σηματοδοτεί ένα τολμηρό νέο κεφάλαιο για την RAM. Με τον ασυμβίβαστο σχεδιασμό, τα premium χαρακτηριστικά και την ισχυρή απόδοση, το Rampage είναι κάτι περισσότερο από ένα συμπαγές pick-up — είναι μια δήλωση lifestyle. Το Fieracavalli είναι η τέλεια σκηνή για να παρουσιάσει ένα όχημα που ενσαρκώνει τις βασικές αξίες της RAM, τη δύναμη, την ικανότητα, την πολυτέλεια και την τεχνολογία αιχμής, προσαρμοσμένη στον Ευρωπαίο πελάτη» δήλωσε ο Fabio Catone, επικεφαλής της RAM στην Ευρώπη.

«Macho» παρουσιαστικό

Ο εξωτερικός σχεδιασμός του RAM Rampage ενσαρκώνει πλήρως τη σχεδιαστική γλώσσα της RAM, με μια επιβλητική παρουσία από κάθε άποψη. Με διαστάσεις, 5.028 mm μήκος, 1.886 mm πλάτος και 1.716 mm ύψος, το premium pick-up συνδυάζει ευελιξία εντός και σταθερότητα εκτός πόλης. Η προσοχή στη λεπτομέρεια γίνεται εμφανής χάρη σε χαρακτηριστικά όπως οι full-LED προβολείς, οι οποίοι διαθέτουν φώτα διπλής λειτουργίας (μεγάλη/μεσαία σκάλα) και δυναμικά πλευρικά φλας, τονίζοντας το οπτικό πλάτος του οχήματος.

Τα φώτα ομίχλης είναι επίσης LED με λειτουργία στροφής, υποστηρίζοντας την ορατότητα σε μικτές επιφάνειες και κατά τους ελιγμούς, ενώ το πίσω μέρος υιοθετεί φωτιστικά σώματα με γραφικά που, όταν φωτίζονται, μοιάζουν με τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών, με κόκκινες ρίγες και το φως οπισθοπορείας να σχηματίζει τα αστέρια. Η έκδοση Rebel ξεχωρίζει για το εξωτερικό της με τεχνικά ένθετα, εκτεταμένη χρήση μαύρων φινιρισμάτων και ειδικά ελαστικά παντός εδάφους 235/65 R17 με τεχνολογία Pirelli Seal Inside.

Από την άλλη πλευρά, η έκδοση R/T εστιάζει σε μια πιο αεροδυναμική και σπορ αισθητική, με διάταξη που αντικατοπτρίζει την απόδοσή της: ειδικές ζάντες, γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες και ειδικά γραφικά στο καπό. Η έκδοση R/T διαθέτει επίσης πιο άκαμπτα ελατήρια και αμορτισέρ, 10 mm χαμηλότερο ύψος και ζάντες 19 ιντσών με ελαστικά 235/55. Το σπορ πακέτο ολοκληρώνεται με μια μαύρη οροφή.

Εσωτερικό προσανατολισμένο στον οδηγό

Περνώντας στο εσωτερικό του νέου Rampage, εκεί η RAM ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία με υλικά και χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας όπως, καθίσματα Suede και, για την έκδοση R/T (Race/Track), διάτρητο Suede δέρμα με κόκκινες ραφές για περαιτέρω ενίσχυση της σπορ εμφάνισης. διζωνικό κλιματισμό με πίσω αεραγωγούς και ατμοσφαιρικό φωτισμό LED. Το ταμπλό είναι ντυμένο με δέρμα, μαύρο στην έκδοση Rebel και Suede στο R/T, όπως και το πάνελ των μπροστινών θυρών, το υποβραχιόνιο και το πολυλειτουργικό τιμόνι με ρύθμιση ύψους και βάθους.

Το τιμόνι της έκδοσης Rebel διαθέτει ένα κουμπί Sport, το οποίο αλλάζει την εμφάνιση του ψηφιακού πίνακα οργάνων, βελτιώνει την απόκριση του γκαζιού και του τιμονιού και προγραμματίζει τις αλλαγές ταχυτήτων σε υψηλότερες ταχύτητες. Στην έκδοση R/T, το κουμπί παίρνει το όνομα της έκδοσης και τροποποιεί περαιτέρω αυτά τα στοιχεία. Το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας είναι δομημένο γύρω από μια κεντρική οθόνη 12,3 ιντσών με ασύρματη ενσωμάτωση Apple CarPlay και Android Auto, ενώ το πλήρως ψηφιακό ταμπλό 10,3 ιντσών και το ηχοσύστημα Harman Kardon.

Διαβάστε επίσης: Τα κινέζικα αυτοκίνητα που κάνουν θραύση ως μεταχειρισμένα

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό στη μεγάλη κεντρική κονσόλα είναι οι έξι θύρες USB, συμπεριλαμβανομένων τριών θυρών Type-C. Η εργονομία επικεντρώνεται στον οδηγό με βελτιωμένα χειριστήρια και περιστροφικό επιλογέα ταχυτήτων. Η έκδοση R/T εισάγει ένα σπορ τιμόνι, ειδικά φινιρίσματα και ένα πιο οδηγοκεντρικό πιλοτήριο, ενώ το RAM Rampage Rebel δίνει προτεραιότητα σε ανθεκτικές, εύκολα καθαριζόμενες επιφάνειες, συμβατές με χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Ακόμη ένα λειτουργικό πλεονέκτημα είναι αποθηκευτικοί χώροι 35,4 λίτρων στο εσωτερικό.

Οδηγική απόλαυση και ευελιξία εντός κι εκτός δρόμου

Το Rampage έχει σχεδιαστεί σε δύο ξεχωριστές εκδόσεις, καθεμία προσαρμοσμένη για να ικανοποιεί τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών: η έκδοση R/T, που επαναφέρει τη δεκαετία του ’70 με το ακρωνύμιο να σημαίνει το καλύτερο όσον αφορά τις επιδόσεις και τον σπορ χαρακτήρα, με έναν ισχυρό κινητήρα βενζίνης 2.0 Hurricane 4 Turbo που αποδίδει 272 ίππους με ροπή 400 Nm και τελική ταχύτητα 220 χλμ./ώρα, σχεδιασμένο για μέγιστη οδηγική απόλαυση.

Παράλληλα, η έκδοση Rebel συνδέεται περισσότερο με το off-road και την “workhorse” προσέγγιση χάρη σε έναν ισχυρό κινητήρα 2.2 Multijet Turbo Diesel που αποδίδει 200 ​​ίππους, με ροπή 450 Nm, ο οποίος μειώνει επίσης την κατανάλωση καυσίμου και αυξάνει την ευελιξία του οχήματος για κάθε σενάριο, φτάνοντας σε ωφέλιμο φορτίο 1,015 kg που το ευθυγραμμίζει με μεγαλύτερα οχήματα. Στην έκδοση R/T, το Rampage επιταχύνει από 0-100 km/h σε 6,9 δευτερόλεπτα, ενώ στη Rebel το 0-100 km/h έρχεται σε 9,9 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα είναι 196 km/h.

Όλες οι εκδόσεις Rampage είναι εξοπλισμένες με αυτόματο κιβώτιο εννέα ταχυτήτων, με περιστροφικό επιλογέα και δυνατότητα χειροκίνητης αλλαγής ταχυτήτων μέσω paddles στο τιμόνι. Από την άλλη πλευρά, για την πρόσφυση εγγυάται η τετρακίνηση, κατανέμοντας την ισχύ μεταξύ των δύο αξόνων, με δυνατότητα ενεργοποίησης του 4WD Low μέσω ενός κουμπιού στην κεντρική κονσόλα. Το μοντέλο είναι εξοπλισμένο με σύστημα ανάρτησης πολλαπλών συνδέσμων και στους δύο άξονες, βαθμονομημένο για να μεταφέρει μια «αίσθηση αυτοκινήτου» χωρίς να θυσιάζεται η ικανότητα και η λειτουργικότητα.

Το Steer-by-wire και η υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα υποστηρίζονται από το στάνταρ Hill Descent Control, ενώ το φρενάρισμα παρέχεται από αεριζόμενους δίσκους φρένων τεσσάρων τροχών (διαμέτρου 305 mm μπροστά και 320 mm πίσω), με ηλεκτρικό χειρόφρενο και λειτουργία Auto Hold. Η έκδοση R/T επωφελείται από περαιτέρω βελτίωση όσον αφορά την άνεση χάρη σε μια πιο μαλακή ρύθμιση μπροστινής ανάρτησης που δεν μειώνει το σπορ DNA του.

Τεχνολογία τελευταίας γενιάς και ADAS Επιπέδου 2

Η ενσωματωμένη τεχνολογία και η δυναμική του οχήματος αποτελούν το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του RAM Rampage. Το όχημα είναι εξαιρετικά εξοπλισμένο και διαθέτει εξελιγμένες επιλογές στην κατηγορία. Όσον αφορά την υποβοήθηση οδήγησης, η λίστα των χαρακτηριστικών ασφαλείας είναι ευρεία: και οι δύο εκδόσεις μοντέλου προσφέρουν ένα στάνταρ πακέτο ADAS Επιπέδου 2, υποστηριζόμενο από μια πλατφόρμα ασφάλειας και ψυχαγωγίας τελευταίας γενιάς. Το πακέτο περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως Υποβοήθηση Κυκλοφοριακής Συμφόρησης και Υποβοήθηση Αυτοκινητόδρομου, που ρυθμίζουν αυτόματα την ταχύτητα του οχήματος και τη θέση της λωρίδας με βάση την επιλογή του οδηγού και Ανίχνευση Hands-off, μια τεχνολογία που ανταποκρίνεται στο άγγιγμα του οδηγού στο τιμόνι, χάρη σε ένα ενσωματωμένο σύστημα αισθητήρων.

Ο εξοπλισμός του οχήματος περιλαμβάνει επίσης: προειδοποίηση μετωπικής σύγκρουσης με αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και ανίχνευση πεζών και ποδηλατών, Προσαρμοζόμενο Cruise Control με Stop&Go, Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας Plus, Ανίχνευση Τυφλού Σημείου και αυτόματους προβολείς. Στόχος είναι να επιτραπεί η άνετη οδήγηση σε μεγάλα ταξίδια και ασφάλεια σε απαιτητικούς ελιγμούς και αστικά περιβάλλοντα. Επιπλέον, υπάρχουν επτά αερόσακοι για παθητική ασφάλεια.

Τι κρατάμε:

Η RAM παρουσιάζει το νέο Rampage ως κύριος συνεργάτης του Fieracavalli 2025

Το νέο Rampage έρχεται να γεμίσει το κενό μεταξύ C-SUV και midsize pick-up

Η έκδοση Rebel εστιάζει στο off-road, ενώ η R/T διαθέτει έναν πιο σπορ χαρακτήρα

Οι εσωτερικοί χώροι είναι εστιασμένοι στον οδηγό, δίνοντας στο Rampage έναν premium χαρακτήρα

