Το Range Rover Velar πρόκειται να αλλάξει σχεδιαστική φιλοσοφία και… κατηγορία

Η επόμενη γενιά του Velar αναμένεται να εγκαταλείψει το κλασικό SUV προφίλ, ενώ παράλληλα θα μετατραπεί σε αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο

Η επόμενη γενιά του Range Rover Velar ετοιμάζεται να αλλάξει ριζικά χαρακτήρα. Η εταιρεία φαίνεται να εγκαταλείπει τη μέχρι σήμερα λογική ενός κομψού αλλά παραδοσιακού SUV και να κατευθύνεται προς ένα πιο χαμηλό και δυναμικό αμάξωμα, που θυμίζει περισσότερο υπερυψωμένο sedan ή fastback.

Η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο την εμφάνιση. Το νέο Velar θα είναι για πρώτη φορά αποκλειστικά ηλεκτρικό, σηματοδοτώντας μια σημαντική στροφή για το μοντέλο που μέχρι σήμερα προσφερόταν με κινητήρες εσωτερικής καύσης και plug-in hybrid εκδόσεις.

Πιο κοντά σε sedan παρά σε SUV

Τα πρωτότυπα που έχουν εντοπιστεί σε δοκιμές δείχνουν ότι το νέο Velar θα αποκτήσει πολύ πιο χαμηλή γραμμή οροφής και πιο έντονα κεκλιμένο παρμπρίζ. Η συνολική εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε ένα κομψό fastback παρά σε παραδοσιακό SUV.

Παρά τις αλλαγές, ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία της Range Rover θα παραμείνουν. Το εμπρός μέρος θα συνεχίσει να διαθέτει λεπτά LED φωτιστικά σώματα και καθαρή σχεδιαστική γραμμή, ενώ η μάσκα αναμένεται να είναι πιο κλειστή, όπως συνηθίζεται στα ηλεκτρικά μοντέλα.

Σχεδίαση με έμφαση στην αεροδυναμική

Η πιο χαμηλή και ομαλή σιλουέτα δεν έχει μόνο αισθητικό ρόλο. Οι σχεδιαστές επιδιώκουν να βελτιώσουν την αεροδυναμική απόδοση του αυτοκινήτου, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ένα ηλεκτρικό μοντέλο, καθώς συμβάλλει στην αύξηση της αυτονομίας.

Ταυτόχρονα, η δυναμική γραμμή της οροφής ενδέχεται να επηρεάσει ελαφρώς τον διαθέσιμο χώρο για το κεφάλι των πίσω επιβατών ή τη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ, καθώς η σχεδίαση δίνει προτεραιότητα στη σπορ εμφάνιση.

Νέα πλατφόρμα και ηλεκτρική αρχιτεκτονική

Το νέο Velar αναμένεται να βασιστεί στη νέα ηλεκτρική πλατφόρμα EMA της Jaguar Land Rover. Η αρχιτεκτονική αυτή θα χρησιμοποιηθεί σε αρκετά μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα της εταιρείας και θα υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και επίπεδο πάτωμα για καλύτερη αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου.

Το μοντέλο θα τοποθετηθεί στην ίδια κατηγορία με premium ηλεκτρικά SUV όπως το Porsche Macan Electric, διατηρώντας τη θέση του ανάμεσα στα Evoque και Range Rover Sport στη γκάμα της μάρκας.

Πότε αναμένεται

Η επίσημη παρουσίαση της νέας γενιάς Velar εκτιμάται ότι θα γίνει μέσα στα επόμενα χρόνια, με την παραγωγή να προγραμματίζεται για τα μέσα της δεκαετίας, πιθανότατα ως μοντέλο του 2027.

