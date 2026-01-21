quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το ρεκόρ της Ελλάδας που δεν αρέσει σε κανέναν – Αφορά τα αυτοκίνητα μας

ΤΕΤΑΡΤΗ | 21.01.2026
Κώστας Γαμβρούλης
to-rekor-tis-elladas-pou-den-aresei-se-kanenan-afora-ta-aftokinita-mas-728439

Άλλη μια αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα, στο σύνολο των χωρών της Ευρώπης και αυτή έχει να κάνει με τα αυτοκίνητα

Η Ελλάδα διαθέτει τον γηραιότερο στόλο αυτοκινήτων στην Ευρώπη, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), αναδεικνύοντας τη σημαντική υστέρηση της χώρας στην ανανέωση των οχημάτων σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες.

Η έκθεση «Vehicles on European Roads», που βασίζεται σε στοιχεία του 2024, δείχνει ότι η μέση ηλικία των αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στα 12,7 έτη. Στην Ελλάδα, ωστόσο, η μέση ηλικία των επιβατικών οχημάτων φτάνει τα 17,8 έτη — η υψηλότερη στην ΕΕ. Στον αντίποδα βρίσκεται το Λουξεμβούργο, με τον νεότερο στόλο και μέσο όρο μόλις 8,2 έτη.

Την ώρα που η ΕΕ προωθεί τη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα (EVs), αυτά παραμένουν αισθητά ακριβότερα από τα συμβατικά οχήματα εσωτερικής καύσης. Ακόμη και με κρατικά προγράμματα επιδότησης όπως το «Κινούμαι Ηλεκτρικά», το υψηλό κόστος εισόδου λειτουργεί αποτρεπτικά για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ο οποίος εξακολουθεί να ανακάμπτει από μια παρατεταμένη περίοδο οικονομικής αστάθειας. Το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα στασιμότητας, που επαναλαμβάνεται σε πολλούς δείκτες σύγκρισης της χώρας με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Το χάσμα είναι ακόμη μεγαλύτερο στα φορτηγά. Ο μέσος όρος ηλικίας τους στην ΕΕ είναι 14 έτη, ενώ στην Ελλάδα αγγίζει τα 22,9 έτη — και πάλι ο υψηλότερος στην Ένωση. Η Αυστρία και το Λουξεμβούργο διαθέτουν τους νεότερους στόλους φορτηγών, με μέση ηλικία 7,4 και 7,7 έτη αντίστοιχα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αντίστοιχα, τα βαν στην Ελλάδα —περίπου 878.000 οχήματα σύμφωνα με την ACEA— έχουν μέση ηλικία 21,2 έτη, πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 12,9 ετών. Και εδώ, το Λουξεμβούργο καταγράφει τον νεότερο στόλο, με μέση ηλικία 7,1 έτη.

Όσον αφορά τα λεωφορεία, η μέση ηλικία στην ΕΕ είναι 12,2 έτη. Η Ρουμανία διαθέτει τον γηραιότερο στόλο με 17,8 έτη, ενώ η Ελλάδα ακολουθεί πολύ κοντά με 17,2 έτη. Σύμφωνα με την έκθεση, μόλις έξι κράτη-μέλη της ΕΕ διαθέτουν στόλο λεωφορείων με μέση ηλικία κάτω των 10 ετών.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Ευρώπη#Στόλος Οχημάτων
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

ee-skepseis-gia-arsi-ton-dasmon-sta-aftokinita-apo-kina-alla-min-perimenete-prosites-times-716293

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.01.2026

ΕΕ: Σκέψεις για άρση των δασμών στα αυτοκίνητα από Κίνα, αλλά μην περιμένετε προσιτές τιμές…
to-best-seller-aftokinito-stin-evropi-den-einai-suv-stin-ellada-echei-timi-15-990-evro-777990

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.01.2026

Το best-seller αυτοκίνητο στην Ευρώπη δεν είναι SUV – Στην Ελλάδα έχει τιμή 15.990 ευρώ
giati-i-evropi-pire-piso-tin-apagorefsi-kinitiron-o-rolos-tis-germanias-786937

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.12.2025

Γιατί η Ευρώπη πήρε πίσω την απαγόρευση κινητήρων – Ο ρόλος της Γερμανίας
evropi-akyri-i-katargisi-ton-kinitiron-venzinis-to-2035-ola-ta-teleftaia-nea-786437

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

12.12.2025

Ευρώπη: Άκυρη η κατάργηση των κινητήρων βενζίνης το 2035 – Όλα τα τελευταία νέα
oi-kinezikes-aftokinitoviomichanies-kataktoun-tin-evropi-715293

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.11.2025

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατακτούν την Ευρώπη
to-alkool-piso-apo-to-25-ton-thanaton-se-trochaia-stin-evropi-748049

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.11.2025

Το αλκοόλ πίσω από το 25% των θανάτων σε τροχαία στην Ευρώπη

Πρόσφατες Ειδήσεις