Το ρεκόρ της Ελλάδας που δεν αρέσει σε κανέναν – Αφορά τα αυτοκίνητα μας

Άλλη μια αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα, στο σύνολο των χωρών της Ευρώπης και αυτή έχει να κάνει με τα αυτοκίνητα

Η Ελλάδα διαθέτει τον γηραιότερο στόλο αυτοκινήτων στην Ευρώπη, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), αναδεικνύοντας τη σημαντική υστέρηση της χώρας στην ανανέωση των οχημάτων σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες.

Η έκθεση «Vehicles on European Roads», που βασίζεται σε στοιχεία του 2024, δείχνει ότι η μέση ηλικία των αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στα 12,7 έτη. Στην Ελλάδα, ωστόσο, η μέση ηλικία των επιβατικών οχημάτων φτάνει τα 17,8 έτη — η υψηλότερη στην ΕΕ. Στον αντίποδα βρίσκεται το Λουξεμβούργο, με τον νεότερο στόλο και μέσο όρο μόλις 8,2 έτη.

Την ώρα που η ΕΕ προωθεί τη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα (EVs), αυτά παραμένουν αισθητά ακριβότερα από τα συμβατικά οχήματα εσωτερικής καύσης. Ακόμη και με κρατικά προγράμματα επιδότησης όπως το «Κινούμαι Ηλεκτρικά», το υψηλό κόστος εισόδου λειτουργεί αποτρεπτικά για μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ο οποίος εξακολουθεί να ανακάμπτει από μια παρατεταμένη περίοδο οικονομικής αστάθειας. Το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα στασιμότητας, που επαναλαμβάνεται σε πολλούς δείκτες σύγκρισης της χώρας με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Το χάσμα είναι ακόμη μεγαλύτερο στα φορτηγά. Ο μέσος όρος ηλικίας τους στην ΕΕ είναι 14 έτη, ενώ στην Ελλάδα αγγίζει τα 22,9 έτη — και πάλι ο υψηλότερος στην Ένωση. Η Αυστρία και το Λουξεμβούργο διαθέτουν τους νεότερους στόλους φορτηγών, με μέση ηλικία 7,4 και 7,7 έτη αντίστοιχα.

Αντίστοιχα, τα βαν στην Ελλάδα —περίπου 878.000 οχήματα σύμφωνα με την ACEA— έχουν μέση ηλικία 21,2 έτη, πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 12,9 ετών. Και εδώ, το Λουξεμβούργο καταγράφει τον νεότερο στόλο, με μέση ηλικία 7,1 έτη.

Όσον αφορά τα λεωφορεία, η μέση ηλικία στην ΕΕ είναι 12,2 έτη. Η Ρουμανία διαθέτει τον γηραιότερο στόλο με 17,8 έτη, ενώ η Ελλάδα ακολουθεί πολύ κοντά με 17,2 έτη. Σύμφωνα με την έκθεση, μόλις έξι κράτη-μέλη της ΕΕ διαθέτουν στόλο λεωφορείων με μέση ηλικία κάτω των 10 ετών.