Το Renault 8 Gordini Concept θα βγει τελικά στην παραγωγή;

Tο Renault 8 Gordini Concept είναι ένα ηλεκτρικό κουπέ με σχεδιασμό εμπνευσμένο από το μοντέλο της δεκαετίας του 1960

Η Renault εξετάζει το ενδεχόμενο να περάσει στην παραγωγή το εντυπωσιακό 8 Gordini Concept, ένα ηλεκτρικό κουπέ με 266 ίππους και σχεδιασμό εμπνευσμένο από το θρυλικό μοντέλο της δεκαετίας του 1960. Με το 8 Gordini Concept, η γαλλική μάρκα θέλει να αποδείξει ότι η ηλεκτροκίνηση δεν σημαίνει απαραίτητα αυτοκίνητα χωρίς χαρακτήρα και οδηγικό ενδιαφέρον.

Με τα Renault 4 και 5 E-Tech, αλλά και το ακραίο, περιορισμένης παραγωγής 5 Turbo 3E των 550 ίππων, η γαλλική εταιρεία επιχειρεί να δώσει μια πιο σπορ διάσταση στα ηλεκτρικά της μοντέλα. Τώρα, στο προσκήνιο βρίσκεται ένα ακόμη πιο ιδιαίτερο πρωτότυπο το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει το επόμενο βήμα.

Το μοντέλο παρουσιάστηκε στο φετινό Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, αντλώντας έμπνευση από το εμβληματικό Renault 8 Gordini της δεκαετίας του 1960. Πρόκειται για ένα μικρό κουπέ με δύο θέσεις, το οποίο συνδυάζει ρετρό αισθητική με σύγχρονη ηλεκτρική τεχνολογία.

Προς το παρόν, η Renault δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ότι σκοπεύει να το περάσει στην παραγωγή. Ωστόσο, ο επικεφαλής της εταιρείας, Fabrice Cambolive, εμφανίζεται θετικός σε αυτή την προοπτική, ξεκαθαρίζοντας πως προτεραιότητα αποτελεί πρώτα η διάθεση του 5 Turbo 3E.

Ίδια «συνταγή» με το νέο Renault 5 Turbo 3E

Μιλώντας στο Autocar, ο Fabrice Cambolive εξήγησε ότι τα δύο πρωτότυπα εξυπηρετούν έναν κοινό στόχο: να αναδείξουν τη σπορ πλευρά της ηλεκτροκίνησης και να δείξουν ότι ένα ηλεκτρικό Renault μπορεί να προκαλεί συναίσθημα.

«Με το R5 Turbo 3, θέλαμε να δείξουμε ότι η Renault έχει την ικανότητα να είναι σπορ και διασκεδαστική με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο», δήλωσε. «Και όταν συζητήσαμε για το Gordini, θέλαμε να δείξουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με πολύ συναίσθημα, σπορ χαρακτήρα και ελκυστικότητα. Και κανείς δε μου είπε “α, είναι ηλεκτρικό, δε μου αρέσει το αυτοκίνητο”… Πρώτα πρέπει να πουλήσουμε το R5 Turbo 3E και στη συνέχεια να παραδώσουμε τα πρώτα αυτοκίνητα. Μετά το Turbo 3E, το Gordini θα μπορούσε να είναι μία από τις ευκαιρίες».

Η δήλωση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου ηλεκτρικού Gordini, χωρίς όμως να αποτελεί επιβεβαίωση ότι το πρωτότυπο θα φτάσει στις αντιπροσωπείες. Η Renault θα πρέπει πρώτα να προχωρήσει με το πρόγραμμα του 5 Turbo 3E και να αξιολογήσει τις δυνατότητες μιας δεύτερης, διαφορετικής σπορ πρότασης.

Η γαλλική εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει ακόμη σε ποια πλατφόρμα βασίζεται το 8 Gordini Concept. Έχει, ωστόσο, επιβεβαιώσει ότι χρησιμοποιεί έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο πίσω, με ισχύ 266 ίππων. Η συγκεκριμένη απόδοση δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή σε σχέση με την εντυπωσιακή εμφάνιση του πρωτοτύπου, θα μπορούσε όμως να αποδειχθεί αρκετή για να προσφέρει τον ανάλαφρο και ευέλικτο χαρακτήρα που επιδιώκει η Renault.

Μια εναλλακτική θα ήταν η χρήση του συστήματος κίνησης με δύο ηλεκτροκινητήρες που διαθέτει το 5 Turbo 3E. Μια τέτοια επιλογή, ωστόσο, θα αύξανε το κόστος και θα απομάκρυνε το νέο μοντέλο από τη φιλοσοφία του αρχικού Renault 8 Gordini, το οποίο δεν ήταν ένα πανάκριβο, ακραίο σπορ αυτοκίνητο.

Ο Roman Gauvin, επικεφαλής των πρωτότυπων μοντέλων της Renault, εξήγησε ότι η προσέγγιση της εταιρείας ήταν συνειδητή: «Το αρχικό 8 ήταν ένα πολύ ταπεινό αυτοκίνητο, ένα είδος ήρωα της εργατικής τάξης», δήλωσε. «Θέλαμε να διατηρήσουμε αυτή την ειλικρίνεια σε αυτό το πρωτότυπο. Δεν είναι ένα αυτοκίνητο πλάτους δύο μέτρων και 1.000 ίππων: εξακολουθεί να είναι προσιτό και να σου προκαλεί χαμόγελο. Το θέμα είναι πώς τοποθετούμαστε απέναντι στις μάρκες σπορ αυτοκινήτων: για εμάς, το σημαντικό είναι ο παράγοντας της διασκέδασης. Δεν είμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε ένα αυτοκίνητο που θα μειώσει κατά μισό δευτερόλεπτο τον χρόνο γύρου στο Nurburgring· είναι διασκεδαστικό, μικρό, ευέλικτο και ευκίνητο».

Θα μπορούσε να γίνει το ιδανικό ηλεκτρικό σπορ Renault;

Η ιδέα ενός μικρού, ελαφριού κουπέ με κίνηση στους πίσω τροχούς θα μπορούσε να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα προσθήκη στην ηλεκτρική γκάμα της Renault. Παράλληλα, θα έδινε στους παραδοσιακούς φίλους της μάρκας έναν διαφορετικό λόγο να στραφούν στην ηλεκτροκίνηση, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν την οδηγική απόλαυση που συνδέουν με τα παλαιότερα σπορ μοντέλα της.

Για να περάσει, ωστόσο, το 8 Gordini Concept στην παραγωγή, δεν αρκεί ο ενθουσιασμός γύρω από την εμφάνισή του. Όπως συμβαίνει με κάθε νέο μοντέλο, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι υπάρχει ένα πειστικό επιχειρηματικό σχέδιο που να δικαιολογεί την εξέλιξη και την κατασκευή του.

Προς το παρόν, λοιπόν, το Renault 8 Gordini Concept παραμένει πρωτότυπο, με τον Fabrice Cambolive να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποτελέσει μία από τις επόμενες ευκαιρίες της εταιρείας. Αν τελικά πάρει το πράσινο φως, θα μπορούσε να προσφέρει μια διαφορετική πρόταση στην κατηγορία των ηλεκτρικών σπορ αυτοκινήτων: μικρή, ελαφριά και προσανατολισμένη στη διασκέδαση πίσω από το τιμόνι.