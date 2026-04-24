Το Renault Clio με LPG που κάνει 1.450 km με ένα γέμισμα – Πότε ξεκινά η παραγωγή;

Η νέα έκδοση του Renault Clio έρχεται να δώσει μια διαφορετική διάσταση στην καθημερινή μετακίνηση, συνδυάζοντας πρακτικότητα, χαμηλό κόστος χρήσης και αυτονομία που μέχρι πρόσφατα βλέπαμε κυρίως σε diesel.

Στην καρδιά της συγκεκριμένης έκδοσης βρίσκεται ο turbo κινητήρας bi-fuel βενζίνης και LPG, μια λύση που τα τελευταία χρόνια κερδίζει ξανά έδαφος, κυρίως λόγω του κόστους καυσίμου. Με απόδοση 120 ίππων, το σύνολο προσφέρει ισορροπία μεταξύ επιδόσεων και οικονομίας, χωρίς να αλλάζει τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Η λειτουργία είναι απλή και πρακτική: υπάρχουν δύο ξεχωριστά ρεζερβουάρ, ένα για βενζίνη και ένα για LPG. Ο οδηγός επιλέγει το καύσιμο, ενώ το σύστημα αναλαμβάνει αυτόματα τη μετάβαση στο άλλο όταν το πρώτο εξαντληθεί. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να προσαρμόσεις τον τρόπο που οδηγείς ή να σκέφτεσαι συνεχώς την κατανάλωση.

Εδώ βρίσκεται και το πιο εντυπωσιακό στοιχείο. Η συνδυαστική χρήση βενζίνης και LPG δίνει στο Renault Clio συνολική αυτονομία που φτάνει έως και τα 1.450 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP. Σε πραγματικές συνθήκες, αυτό μεταφράζεται σε πολύ λιγότερες στάσεις για ανεφοδιασμό και σε μια αίσθηση ελευθερίας που δύσκολα βρίσκεις σε μοντέλα της κατηγορίας. Ειδικά για όσους κινούνται συχνά εκτός πόλης ή κάνουν μεγάλες αποστάσεις, το όφελος είναι άμεσο και ουσιαστικό.

Η κατανάλωση περιορίζεται στα 6,9 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ διαμορφώνονται στα 107 g/km, στοιχεία που δείχνουν ξεκάθαρα τον πιο «καθαρό» χαρακτήρα της λύσης LPG σε σχέση με τα συμβατικά βενζινοκίνητα. Παράλληλα, το κόστος καυσίμου μπορεί να μειωθεί έως και 50%, κάτι που στην ελληνική πραγματικότητα κάνει μεγάλη διαφορά, ειδικά για όσους διανύουν πολλά χιλιόμετρα σε ετήσια βάση.

Παρά τον οικονομικό του χαρακτήρα, το σύνολο δεν υστερεί σε επιδόσεις. Το 0–100 km/h ολοκληρώνεται σε 10,1 δευτερόλεπτα, διατηρώντας το γνώριμο, ευχάριστο οδηγικό προφίλ του Clio. Η απόδοση είναι γραμμική, η λειτουργία πολιτισμένη και η μετάβαση μεταξύ των δύο καυσίμων γίνεται σχεδόν ανεπαίσθητα, κάτι που ενισχύει την καθημερινή άνεση.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του LPG είναι η ευρεία διαθεσιμότητά του σε όλη την Ευρώπη, κάτι που κάνει το μοντέλο ιδανικό και για ταξίδια. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφορία, με το Clio να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε υπόγεια parking και αστικά κέντρα, αξιοποιώντας ένα καύσιμο πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Σε επίπεδο καθημερινής χρήσης, η ύπαρξη δύο καυσίμων λειτουργεί και ως “δίχτυ ασφαλείας”. Ακόμη και αν δεν βρεις άμεσα πρατήριο LPG, το αυτοκίνητο συνεχίζει κανονικά με βενζίνη, κάτι που εξαλείφει το άγχος αυτονομίας που συναντάμε σε άλλες εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

Σε μια περίοδο όπου η αγορά στρέφεται δυναμικά προς τα ηλεκτρικά, το συγκεκριμένο Clio έρχεται να καλύψει ένα διαφορετικό κοινό. Εκείνους που θέλουν χαμηλό κόστος χρήσης και μειωμένους ρύπους, χωρίς όμως να μπουν στη διαδικασία φόρτισης ή να αλλάξουν συνήθειες. Η τεχνολογία LPG προσφέρει μια μεταβατική λύση, με άμεσα οικονομικά οφέλη και χωρίς τις απαιτήσεις υποδομών που συνοδεύουν την πλήρη ηλεκτροκίνηση. Και αυτό, ειδικά στην ελληνική πραγματικότητα, έχει ιδιαίτερη σημασία.

Πότε ξεκινά η παραγωγή;

Η παραγωγή της έκδοσης LPG του Renault Clio έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο, κάτι που σημαίνει ότι μέσα στους επόμενους μήνες αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες για την άφιξή του στην ελληνική αγορά, αλλά και την τιμή απόκτησης.

