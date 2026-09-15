Το Renault που κέρδισε τον τίτλο του Van της Χρονιάς 2027 – Θα έρθει στην Ελλάδα

Το Trafic Van E-Tech electric ανακηρύχθηκε Van της Χρονιάς 2027 από την κριτική επιτροπή του θεσμού International Van of the Year (IVOTY).

Το Trafic Van E-Tech electric της Renault κέρδισε τον τίτλο International Van of the Year σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της έκθεσης IAA Transportation στο Ανόβερο. Το αμιγώς ηλεκτρικό van συγκέντρωσε την ομόφωνη ψήφο και των 26 δημοσιογράφων του κλάδου από 26 ευρωπαϊκές χώρες.

Πρόκειται για το έκτο LCV της Renault που κατακτά τη διάκριση, δύο χρόνια μετά την ανακήρυξη του Master ως Van της Χρονιάς 2025. Η πλήρης λίστα των προηγούμενων τίτλων περιλαμβάνει:

Master II το 1998

Trafic II το 2002

Kangoo Z.E. το 2012

Kangoo Van III το 2022

Master III το 2025

Ιστορία και τεχνολογία

Από το 1980 το Renault Trafic στηρίζει τους επαγγελματίες, με πάνω από 2,8 εκατομμύρια πωλήσεις να το έχουν καθιερώσει ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία των μεσαίων van. Το νέο Trafic Van E-Tech electric σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Sandouville στη Γαλλία.

Διαθέτει προσαρμόσιμα και επεκτάσιμα χαρακτηριστικά ως Software-Defined Van, μειώνοντας το συνολικό κόστος χρήσης, βελτιώνοντας την ηλεκτρική αποδοτικότητα και τις συνθήκες εργασίας και προσφέροντας επίπεδο άνεσης πρωτόγνωρο για LCV. Ανάμεσα στα τεχνικά χαρακτηριστικά ξεχωρίζουν η αυτονομία έως 470 km (εν αναμονή έγκρισης), η ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V για ταχύτερη φόρτιση και η διάμετρος στροφής 10,3 μέτρων, ισοδύναμη με αυτή ενός Clio.

Το Renault Trafic Van E-Tech electric είναι το πρώτο όχημα του Renault Group και το πρώτο LCV στην Ευρώπη με αρχιτεκτονική SDV (software-defined van). Η πλατφόρμα επιτρέπει τακτικές ενημερώσεις, αποδοτική και εξατομικευμένη εμπειρία οδήγησης, ενισχυμένη ασφάλεια και βελτιωμένη υπολειμματική αξία χάρη στις συνεχείς αναβαθμίσεις.

Το νέο Trafic Van E-Tech electric αναμένεται στην ελληνική αγορά το 2027.