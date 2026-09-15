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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Renault που κέρδισε τον τίτλο του Van της Χρονιάς 2027 – Θα έρθει στην Ελλάδα

ΤΡΙΤΗ | 15.09.2026
Autotypos Team
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Το Trafic Van E-Tech electric ανακηρύχθηκε Van της Χρονιάς 2027 από την κριτική επιτροπή του θεσμού International Van of the Year (IVOTY).

Το Trafic Van E-Tech electric της Renault κέρδισε τον τίτλο International Van of the Year σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της έκθεσης IAA Transportation στο Ανόβερο. Το αμιγώς ηλεκτρικό van συγκέντρωσε την ομόφωνη ψήφο και των 26 δημοσιογράφων του κλάδου από 26 ευρωπαϊκές χώρες.

Πρόκειται για το έκτο LCV της Renault που κατακτά τη διάκριση, δύο χρόνια μετά την ανακήρυξη του Master ως Van της Χρονιάς 2025. Η πλήρης λίστα των προηγούμενων τίτλων περιλαμβάνει:

  • Master II το 1998
  • Trafic II το 2002
  • Kangoo Z.E. το 2012
  • Kangoo Van III το 2022
  • Master III το 2025

Ιστορία και τεχνολογία

Από το 1980 το Renault Trafic στηρίζει τους επαγγελματίες, με πάνω από 2,8 εκατομμύρια πωλήσεις να το έχουν καθιερώσει ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία των μεσαίων van. Το νέο Trafic Van E-Tech electric σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Sandouville στη Γαλλία.

Διαθέτει προσαρμόσιμα και επεκτάσιμα χαρακτηριστικά ως Software-Defined Van, μειώνοντας το συνολικό κόστος χρήσης, βελτιώνοντας την ηλεκτρική αποδοτικότητα και τις συνθήκες εργασίας και προσφέροντας επίπεδο άνεσης πρωτόγνωρο για LCV. Ανάμεσα στα τεχνικά χαρακτηριστικά ξεχωρίζουν η αυτονομία έως 470 km (εν αναμονή έγκρισης), η ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V για ταχύτερη φόρτιση και η διάμετρος στροφής 10,3 μέτρων, ισοδύναμη με αυτή ενός Clio.

Το Renault Trafic Van E-Tech electric είναι το πρώτο όχημα του Renault Group και το πρώτο LCV στην Ευρώπη με αρχιτεκτονική SDV (software-defined van). Η πλατφόρμα επιτρέπει τακτικές ενημερώσεις, αποδοτική και εξατομικευμένη εμπειρία οδήγησης, ενισχυμένη ασφάλεια και βελτιωμένη υπολειμματική αξία χάρη στις συνεχείς αναβαθμίσεις.

Το νέο Trafic Van E-Tech electric αναμένεται στην ελληνική αγορά το 2027.

Ο Πρόεδρος του International Van of the Year, Jarlath Sweeney, δήλωσε: «Συγχαρητήρια στη Renault Vans για το βραβείο IVOTY 2027 για το νέο Trafic Van E-Tech electric. Πρόκειται για τον έκτο τίτλο της Renault, ακριβώς είκοσι πέντε χρόνια από την τελευταία νίκη του Trafic. Το βασικό κριτήριο για την υποψηφιότητα και την ανάδειξη οποιουδήποτε van ως International Van of the Year είναι να εξασφαλίζει υψηλά πρότυπα αποδοτικότητας και ασφάλειας, με σεβασμό στο περιβάλλον και στη βιωσιμότητα των οδικών μεταφορών ελαφρών εμπορευμάτων. Το νέο Trafic Van E-Tech electric πληροί αυτές τις απαιτήσεις με άνεση».

Από την πλευρά της Renault, ο J Jan Ptacek, Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Renault LCV, σημείωσε: «Το κύρος του βραβείου Van της Χρονιάς αποτελεί ισχυρή αναγνώριση της εξαιρετικής δουλειάς και της δέσμευσης όλων των ομάδων που συμμετείχαν στο project του Trafic Van E-Tech electric. Βασισμένο στην πλατφόρμα software-defined vehicle, με αρχιτεκτονική 800 volt και υπερταχεία φόρτιση DC, το Trafic Van E-Tech electric κάνει τομή στην ευρωπαϊκή αγορά LCV, προσφέροντας ισχυρή αξία στον πελάτη, εξασφαλίζοντας μειωμένο ημερήσιο κόστος λειτουργίας, ευχαρίστηση στην οδήγηση, ευελιξία στις πόλεις και δυνατότητα αναβάθμισης κατ’ απαίτηση. Το βραβείο αυτό αποτελεί ένα ισχυρό σύμβολο της θετικής δυναμικής του τμήματος LCV της Renault».

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Tags
#Renault#Renault Trafic Van#van
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