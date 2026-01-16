Το ρεύμα ξεπέρασε τη βενζίνη σε πωλήσεις – Όχι δεν πρόκειται για Σκανδιναβική χώρα

Πρώτη φορά ηλεκτρικά και υβριδικά στην κορυφή των πωλήσεων στη χώρα – «Παρέλαση» κάνουν οι κινέζικες μάρκες

Θεαματική άνοδος στις πωλήσεις υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών παρατηρήθηκε τον μήνα που μας πέρασε στην Αυστραλία, με τους αριθμούς να θυμίζουν περισσότερο κάποιο Σκανδιναβική χώρα, όπου το ρεύμα κρατά πλέον σταθερά τα ηνία.

Οι κινέζικες μάρκες κάνουν πραγματική «παρέλαση», με τα νούμερα να μαρτυρούν πως η ημέρες απόλυτης κυριαρχίας της βενζίνης αποτελούν πλέον παρελθόν.

Πρώτος «ηλεκτρικός» μήνας ο Δεκέμβριος

Ο Δεκέμβριος του 2025 ήταν ο πρώτος μήνας που οι πωλήσεις υβριδικών και ηλεκτρικών ξεπέρασαν, έστω για λίγο, τις αντίστοιχες των θερμικών μοντέλων. Συνολικά, οι Αυστραλοί αγόρασαν 35.058 υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά, έναντι 34.559 θερμικών, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά.

Υβριδικά και ηλεκτρικά αποτέλεσαν το 28,6% της αγοράς σε ετήσια βάση, με 355.887 πωλήσεις, ενώ παράλληλα οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών έφτασαν τις 103.270, δηλαδή 8,3% της αγοράς. Αυτό αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο δυναμικό «μπάσιμο» κινέζικων εταιρειών όπως, BYD, Geely, MG, Xpeng και Zeekr, με τη ζήτηση για προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα να συνεχίζει να αυξάνεται.

Βενζίνη στην κορυφή, αλλά για πόσο;

Μπορεί τα θερμικά μοντέλα να είναι ακόμα στην κορυφή, με 475.279 πωλήσεις (38,3% της αγοράς) για το 2025, ωστόσο, η σύγκριση με τα αντίστοιχα νούμερα από 10 χρόνια πριν λέει μια άλλη ιστορία. Το 2015 στην Αυστραλία τα θερμικά αποτελούσαν το 67% της αγοράς, δείχνοντας την τεράστια αλλαγή στις επιλογές του αγοραστικού κοινού.

Παράλληλα, σε ισχυρή θέση παραμένουν τα diesel, με 29,4% της αγοράς – ποσοστό που έχει αλλάξει ελάχιστα τα τελευταία 5 χρόνια. Τα ήπια υβριδικά αποτέλεσαν το 16% της αγοράς με 199.133 πωλήσεις το 2025, ενώ τα Plug-in ανέβηκαν στο 4,3%, με 53.484 πωλήσεις.

Οι πωλήσεις υβριδικών και ηλεκτρικών αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται κυρίως εις βάρος των θερμικών, με τις κινέζικες εταιρείες να συνεχίζουν να «χτυπάνε» τις παραδοσιακές θερμικές προτάσεις με νέα προσιτά μοντέλα που φαίνεται πως κερδίζουν ολοένα και περισσότερους Αυστραλούς.

Τι κρατάμε: