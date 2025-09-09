Το Σάββατο ξεκινά η 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και Λεωφορεία – Αναλυτικά γραμμές και δρομολόγια

Από 13 Σεπτεμβρίου, Αθήνα με 24ωρο Μετρό, Τραμ και Λεωφορεία κάθε Σάββατο. Δες αναλυτικά συχνότητες και γραμμές.

Μόνιμη 24ωρη λειτουργία κάθε Σάββατο σε Μετρό, Τραμ και λεωφορεία.

Καλύπτονται οι γραμμές 2 και 3 του Μετρό και οι γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ .

10 επιπλέον λεωφορειακές γραμμές προστίθενται στις υφιστάμενες 24ωρες/νυχτερινές.

Οι συχνότητες δρομολογίων ποικίλουν ανάλογα με την ώρα (9’–36’ στο Μετρό, 12’–25’ στο Τραμ).

Μέτρο που ενισχύει τουρισμό, ψυχαγωγία και ασφάλεια στη μετακίνηση.

Νέα εποχή για τις μετακινήσεις στην Αθήνα

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, η πρωτεύουσα αποκτά μόνιμη 24ωρη λειτουργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς κάθε Σάββατο. Ο ΟΑΣΑ καθιερώνει τη συνεχή λειτουργία σε Μετρό (γραμμές 2 και 3), Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7), καθώς και σε επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές, διευκολύνοντας την κίνηση στο λεκανοπέδιο όλες τις ώρες.

Στόχος είναι να δοθεί στο κοινό μια ασφαλής και αξιόπιστη επιλογή μετακίνησης, που στηρίζει τον τουρισμό, την ψυχαγωγία και την οικονομική δραστηριότητα, αναβαθμίζοντας παράλληλα την εικόνα της Αθήνας ως ευρωπαϊκής μητρόπολης.

Μετρό – Γραμμές 2 & 3

Η 24ωρη λειτουργία καλύπτει τις δύο βασικές γραμμές του Μετρό με διαφορετικές συχνότητες ανά ώρα.

Γραμμή 2 (Ανθούπολη – Ελληνικό)

22:00 – 00:20: ανά 10’50’’

00:20 – 02:00: ανά 15’

02:00 – 05:30: ανά 15’

05:30 – 07:00: ανά 12’30’’

07:00 – 10:00: ανά 10’50’’

Γραμμή 3 (Πλακεντία – Δημοτικό Θέατρο & Αεροδρόμιο)

22:00 – 00:20: ανά 9’ (Πλακεντία–Δημοτικό Θέατρο), 36’ (Αεροδρόμιο)

00:20 – 02:00: ανά 15’

02:00 – 05:30: ανά 15’

05:30 – 07:00: ανά 10’ (Δημοτικό Θέατρο), 36’ (Αεροδρόμιο)

07:00 – 10:00: ανά 9’ (Δημοτικό Θέατρο), 36’ (Αεροδρόμιο)

Τραμ – Γραμμές Τ6 & Τ7

Η 24ωρη λειτουργία αφορά τις δύο κεντρικές γραμμές του Τραμ.

Τ6 (Πικροδάφνη – Σύνταγμα): 22:00 – 00:30: ανά 15’ 00:30 – 05:30: ανά 25’ 05:30 – 10:00: ανά 12’

Τ7 (Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα): 22:00 – 00:30: ανά 15’ 00:30 – 05:30: ανά 25’ 05:30 – 10:00: ανά 12’



Λεωφορεία – Οι γραμμές που λειτουργούν 24 ώρες

Η 24ωρη λειτουργία επεκτείνεται και στα λεωφορεία με 10 νέες γραμμές, επιπλέον των υφιστάμενων 24ωρων και νυχτερινών.

Νέες 24ωρες γραμμές

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

049 Πειραιάς – Ομόνοια

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Ήδη υπάρχουσες 24ωρες και νυχτερινές

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Στ. ΚΤΕΛ Κηφισού – Αεροδρόμιο

Χ95 Σύνταγμα – Αεροδρόμιο

Χ96 Πειραιάς – Αεροδρόμιο

Χ97 Αεροδρόμιο – Στ. Ελληνικό

400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας

500 Πειραιάς – Κηφισιά

790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη

Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά

Τι κρατάμε;

Από 13 Σεπτεμβρίου η Αθήνα αποκτά μόνιμη 24ωρη συγκοινωνία κάθε Σάββατο .

Συμμετέχουν Μετρό (γραμμές 2 & 3) , Τραμ (Τ6 & Τ7) και λεωφορεία .

Συνολικά καλύπτονται νευραλγικές γραμμές σε όλο το λεκανοπέδιο.

Η κίνηση στην πόλη γίνεται πιο ασφαλής, αξιόπιστη και τουριστικά φιλική.

