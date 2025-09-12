Το σημαντικότερο SUV της BMW ήρθε στην Ελλάδα: Δες τιμές και εξοπλισμό

Στην Ελλάδα η νέα BMW iX3 με τιμή από 69.950 ευρώ. Δες τι προσφέρει το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse με 470 PS και αυτονομία έως 800 km.

Η BMW iX3 είναι πλέον διαθέσιμη στην Ελλάδα με τιμή από 69.950 ευρώ .

Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse , σηματοδοτώντας το νέο τεχνολογικό άλμα της BMW.

Ενσωματώνει την έκτη γενιά eDrive , αυτονομία έως 800 km και φόρτιση 400 kW .

Η πρώτη έκδοση είναι η iX3 50 xDrive με 470 PS και μπαταρία 108,7 kWh .

Οι παραγγελίες ξεκινούν άμεσα μέσω του επίσημου δικτύου της BMW στην Ελλάδα.

Η νέα εποχή της BMW με την iX3

Η νέα BMW iX3 αποτελεί σημείο καμπής για τη γερμανική φίρμα, καθώς είναι το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse που περνά στη μαζική παραγωγή. Η φιλοσοφία του νέου SUV συνδυάζει ηλεκτροκίνηση, ψηφιοποίηση και βιώσιμη παραγωγή, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μελλοντική γκάμα της BMW.

Η iX3 διαθέτει νέα σχεδιαστική γλώσσα με πιο καθαρές γραμμές, εντυπωσιακή μάσκα και πλήρως ανανεωμένο εσωτερικό, το οποίο εξοπλίζεται με το Panoramic iDrive και την τελευταία αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών και λογισμικού με τέσσερις υπερυπολογιστές υψηλής απόδοσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η πρώτη διαθέσιμη έκδοση στην Ελλάδα είναι η BMW iX3 50 xDrive.

Ισχύς : 470 PS

Μπαταρία : 108,7 kWh

Αυτονομία : έως 800 km

Φόρτιση: έως 400 kW

Η ισχυρή αυτή διαμόρφωση υπόσχεται κορυφαίες επιδόσεις αλλά και μεγάλη αυτονομία, ενώ η τεχνολογία eDrive έκτης γενιάς διασφαλίζει υψηλή αποδοτικότητα.

Πάτησε εδώ για να διαβάσεις τα πάντα για τη νέα BMW iX3

Τιμή και διαθεσιμότητα

Η νέα BMW iX3 ξεκινά από 69.950 ευρώ στην ελληνική αγορά. Οι παραγγελίες αναμένεται να ανοίξουν μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ η παραγωγή θα ξεκινήσει το φθινόπωρο στο εργοστάσιο του ομίλου στην Ουγγαρία.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες εκδόσεις, ανάμεσά τους και μια πιο προσιτή entry-level για όσους θέλουν να μπουν στον κόσμο της Neue Klasse με χαμηλότερο κόστος.

Τι κρατάμε;

