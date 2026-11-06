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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Skoda που έφτασε τις 138.000 πωλήσεις το πρώτο 9μηνο – Στην Ελλάδα ξεκινά από 28.950 ευρώ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 06.11.2026
Autotypos Team
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Η Skoda Auto κατέγραψε ισχυρά αποτελέσματα στο πρώτο εννεάμηνο του 2026, εδραιώνοντας τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη

Το Octavia παρέμεινε το μοντέλο με τις περισσότερες παραδόσεις παγκοσμίως, φτάνοντας τις 138.000 μονάδες, ενώ συνολικά η μάρκα παρέδωσε 812.400 αυτοκίνητα (+6,1%). Σύμφωνα με την ACEA, οι ταξινομήσεις στην Ευρώπη (EU27+4) έφτασαν τις 666.798, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη θέση. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 23,1 δισ. ευρώ (+3,5%), τα λειτουργικά κέρδη σε 1,9 δισ. ευρώ (+7,4%) και το λειτουργικό περιθώριο κέρδους στο 8,3% (από 8,0% ένα χρόνο πριν). Οι καθαρές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 1,8 δισ. ευρώ.

Στην Ευρώπη, τα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα αντιπροσώπευσαν το 29,8% των παραδόσεων, έναντι 24,1% το προηγούμενο έτος.

Ανάπτυξη στις βασικές αγορές

Η Γερμανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά της Skoda, με 178.300 παραδόσεις (+15,9%). Αύξηση σημείωσαν επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο (71.700, +8,4%), η Τσεχία (70.500, +4,2%), η Πολωνία (50.700, +10,4%) και η Γαλλία (39.800, +10,0%). Εκτός Ευρώπης, η Ινδία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά της μάρκας με 53.200 παραδόσεις (+7,8%), ακολουθούμενη από την Τουρκία (32.600, +1,2%). Υψηλή ποσοστιαία ανάπτυξη κατέγραψαν η Αίγυπτος (+48,8%), η Ουγγαρία (+19,4%) και το Βέλγιο (+17,1%).Ηλεκτρικά μοντέλα στην κορυφή

Οι παγκόσμιες παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων αυξήθηκαν κατά 41,3%, στις 167.400. Μαζί με τα plug-in υβριδικά έφτασαν τις 203.100 (+34,7%). Τα Elroq και Enyaq κατέλαβαν την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα στις ευρωπαϊκές πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών, φέρνοντας τη Skoda στην πέμπτη θέση μεταξύ των μαρκών.

Το Elroq σημείωσε 92.200 παραδόσεις παγκοσμίως (+52,7%) και ήταν πρώτο σε πωλήσεις ηλεκτρικό στη Δανία, τη Γερμανία και τη Σλοβακία. Το Enyaq κατέγραψε 72.700 παραδόσεις (+25,0%), με την πρώτη θέση στην Τσεχία και ισχυρή παρουσία στην πρώτη τριάδα σε αρκετές αγορές.

Η μεγαλύτερη γκάμα στην ιστορία της μάρκας

Τα νέα Epiq και Peaq διπλασίασαν την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 82.000 παραγγελίες έως τα μέσα Οκτωβρίου. Το Epiq παράγεται στην Ισπανία και το Peaq στη Mladá Boleslav. Η Skoda διαθέτει πλέον 14 σειρές μοντέλων. Μετά το Octavia (138.000 παραδόσεις) ακολουθούν τα Kodiaq, Kamiq, Elroq και Fabia.

Στην Ινδία η ανάπτυξη στηρίχθηκε από τα ανανεωμένα μοντέλα Slavia και Kushaq, ενώ στη Βόρεια Αφρική αύξηση σημείωσαν η Αίγυπτος (5.000, +48,8%) και το Μαρόκο (4.700, +4,5%).

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Tags
#Skoda#Skoda Elroq#Skoda Enyaq#Skoda Epiq#Skoda Octavia#Skoda Peaq
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