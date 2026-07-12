Το Skoda των 54.950 ευρώ τα βάζει με Ferrari, Lamborghini και Porsche – Φαντάζεστε το αποτέλεσμα

To γρηγορότερο Skoda παραγωγής τα βάζει με τρεις τετράτροχους θρύλους των ’80s και μας αποδεικνύει πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα

Ferrari, Lamborghini και Porsche: τρεις μάρκες που κυριάρχησαν και χάραξαν με χρυσά γράμματα τα ονόματά τους στο βιβλίο της αυτοκίνησης την δεκαετία των ’80s, με τις αφίσες τους να καταλήγουν στον τοίχο του δωματίου κάθε εκκολαπτόμενου petrolhead.

Ferrari Testarossa, Lamborghini Countach και Porsche 944 Turbo ήταν συνώνυμα του εντυπωσιακού styling και των ακραίων επιδόσεων, αλλά πόσο έχει αλλάξει αυτό μετά από τέσσερις δεκαετίες εξέλιξης;

Αυτό θέλει να απαντήσει το Car Magazine, βάζοντας τους τρεις θρύλους του παρελθόντος δίπλα στο νέο Elroq vRS, το γρηγορότερο Skoda παραγωγής με απόδοση 335 ίππων και τιμή από 54.950 ευρώ.

O αγώνας σε νούμερα

Προτού παρακολουθήσουμε την κόντρα μεταξύ των τριών θρυλικών μοντέλων με το νέο Elroq vRS, ας δούμε τι λένε οι αριθμοί, ξεκινώντας από την πανέμορφη Ferrari Testarossa.

Ferrari Testarossa

Ξεπερνώντας το διαχρονικό και πάντα εντυπωσιακό styling, κάτω από τις δυναμικές γραμμές του καλλίγραμμου αμαξώματος κρύβεται ένας ατμοσφαιρικός flat -12 κινητήρας 4,9 λίτρων με απόδοση περίπου 390 ίππων, ο οποίος συνδέεται με ένα μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων που στέλνει τη δύναμη μόνο στους πίσω τροχούς. Η Testarossa μπορεί να κάνει το 0-100 km/h σε περίπου 5,5 δευτερόλεπτα, η τελική της ταχύτητα είναι 290 km/h και η παραγωγή της ξεκίνησε το 1984 και ολοκληρώθηκε το 1991.

Lamborghini Countach

H απάντηση από Lamborghini μεριά έρχεται με την ανυπέρβλητη Countach, ένα αυτοκίνητο που έμοιαζε σαν να προσγειώθηκε στη Γη από το διάστημα όταν πρωτοκυκλοφόρησε περίπου μισό αιώνα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο παράδειγμα πρόκειται για την επετειακή έκδοση 12th Anniverstary, της οποίας η παραγωγή πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1989 και 1990.

Η Lamborghini Countach 25th Anniversary τροφοδοτείται από έναν ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα 5,2 λίτρων με απόδοση περίπου 550 ίππων, ο οποίος στέλνει όλη τη δύναμη στους πίσω τροχούς μέσω ενός μηχανικού κιβωτίου 5 σχέσεων. Η ισχύς είναι αρκετή για να της επιτρέψει να κάνει το 0-100 km/h σε περίπου 5,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική της ταχύτητα ξεπερνά τα 300 km/h (306 km/h).

Porsche 944 Turbo

To τελευταίο εικονικό αυτοκίνητο που θα κληθεί να αντιμετωπίσει το γρηγορότερο Skoda παραγωγής είναι μια Porsche 944 Turbo. Πρόκειται για ένα μοντέλο η παραγωγή του οποίου πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1988 και 1990, με στόχο να εξελιχθεί σε ένα “supercar-slayer” που θα μπορούσε να κοιτάξει στα μάτια ακριβότερους, ισχυρότερους αλλά και βαρύτερους ανταγωνιστές.

Η 944 Turbo τροφοδοτείται από έναν τετρακύλινδρο Turbo κινητήρα 2,5 λίτρων με απόδοση περίπου 250 ίππων, ο οποίος συνδέεται με τους πίσω τροχούς μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου 5 σχέσεων. Ενώ χάνει σε απόδοση, το δυνατό χαρτί της 944 Turbo είναι το χαμηλό της βάρος.

Skoda Elroq vRS

Πρόκειται για την κορυφαία έκδοση του νέου Elroq και το γρηγορότερο μοντέλο παραγωγής που έχει αυτή τη στιγμή στη «φαρέτρα» της η Skoda. To oικογενειακό ηλεκτρικό SUV είναι φτιαγμένο για γρήγορες οικογένειες, αφού η απόδοσή του φτάνει τους 335 ίππους, με το 0-100 km/h να έρχεται σε μόλις 5,4 δευτερόλεπτα.

To Elroq έχει στο πλευρό του περισσότερα από 30 χρόνια εξέλιξης, αλλά και το γεγονός πως είναι τετρακίνητο, αλλά χάνει σημαντικά στον τομέα του βάρους, αφού ζυγίζει σχεδόν 2,2 τόνους.

Ωστόσο, αυτό δεν το εμποδίζει να αφήσει τους σημερινούς ανταγωνιστές του… πολύ πίσω, αποδεικνύοντας το πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Βέβαια, η κατάληξη πιθανότατα θα ήταν διαφορετική αν τα supercars του παρελθόντος είχαν περισσότερο δρόμο στη διάθεσή τους, ώστε να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την τεράστια τελική τους, έναντι των μόλις 180 km/h του Elroq.