Το Skoda των 7,9 εκατομμυρίων μονάδων έκλεισε 30 χρόνια παραγωγής

Το θρυλικό Skoda Octavia της σύγχρονης εποχής συμπληρώνει τρεις δεκαετίες παρουσίας, έχοντας εξελιχθεί στο απόλυτο best seller

Τρεις δεκαετίες μετά την έναρξη της παραγωγής του, το Skoda Octavia αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα στην ιστορία της τσεχικής μάρκας. Από το 1996 μέχρι σήμερα, έχει περάσει από τέσσερις γενιές, εξελίχθηκε σημαντικά σε τεχνολογία και εξοπλισμό και κατάφερε να διατηρήσει στον πυρήνα του τα στοιχεία που το έκαναν δημοφιλές: τους μεγάλους χώρους, την πρακτικότητα και την καλή σχέση αξίας – τιμής.

Η παραγωγή του πρώτου Octavia της σύγχρονης εποχής ξεκίνησε στις 3 Σεπτεμβρίου 1996 στο Mladá Boleslav. Μέσα σε 30 χρόνια, σχεδόν 7,9 εκατομμύρια μονάδες έχουν κατασκευαστεί, καθιστώντας το μοντέλο το best seller της Skoda και έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της διεθνούς ανάπτυξής της.

Από την αναβίωση του ονόματος στην εμπορική επιτυχία

Η ονομασία Octavia δεν ήταν καινούργια όταν η Skoda αποφάσισε να την επαναφέρει. Είχε χρησιμοποιηθεί αρχικά σε μοντέλο που κατασκευαζόταν από το 1959 έως το 1971. Η εξέλιξη του σύγχρονου Octavia ξεκίνησε το 1992, έναν χρόνο μετά την ένταξη της Skoda στον Όμιλο Volkswagen. Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας του Ομίλου Volkswagen επέτρεψε στη Skoda να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και πρακτικό αυτοκίνητο, ενώ η νέα μονάδα παραγωγής στο Mladá Boleslav αύξησε την ετήσια δυναμικότητα από 90.000 σε 350.000 οχήματα.

Το πρώτο Octavia παρουσιάστηκε στις 4 Απριλίου 1996, σε έκδοση liftback με χώρο αποσκευών 528 λίτρων. Η παραγωγή ξεκίνησε λίγους μήνες αργότερα, στις 3 Σεπτεμβρίου. Το 1998 προστέθηκε το Octavia Combi, ενώ έναν χρόνο αργότερα έκανε την εμφάνισή της η τετρακίνητη έκδοση. Το 2000 ακολούθησε το πρώτο Octavia RS.

Η πρώτη γενιά αποδείχθηκε μεγάλη εμπορική επιτυχία, με 1,44 εκατομμύρια μονάδες να κατασκευάζονται συνολικά. Μάλιστα, ορισμένες εκδόσεις παρέμειναν στην παραγωγή έως το 2010, παρά το γεγονός ότι η δεύτερη γενιά είχε ήδη παρουσιαστεί από το 2004.

Περισσότεροι χώροι και περισσότερη τεχνολογία

Η δεύτερη γενιά, που παρουσιάστηκε το 2004, διατήρησε τη φιλοσοφία του προκατόχου της, προσθέτοντας όμως περισσότερους χώρους, αυξημένη πρακτικότητα και νέες τεχνολογίες. Ο χώρος αποσκευών αυξήθηκε κατά 32 λίτρα, ενώ για πρώτη φορά προσφέρθηκε και το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG. Μέχρι το 2013, όταν ολοκληρώθηκε η παραγωγή της, είχαν κατασκευαστεί 2,6 εκατομμύρια Octavia δεύτερης γενιάς.

Η τρίτη γενιά ακολούθησε το 2012 και παρέμεινε στην παραγωγή έως το 2020. Εκτός από το ελαφρύτερο αμάξωμα και τους βελτιωμένους κινητήρες TSI και TDI, έφερε συστήματα υποβοήθησης του οδηγού που μέχρι τότε συναντούσε κανείς σε μεγαλύτερες και ακριβότερες κατηγορίες αυτοκινήτων.

Το 2017 η τρίτη γενιά ανανεώθηκε σημαντικά, αποκτώντας μεταξύ άλλων νέα σχεδίαση στο εμπρός μέρος, διαχωρισμένους προβολείς, αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης και infotainment με γυάλινη επιφάνεια.

Η τέταρτη γενιά και το σήμερα

Η τέταρτη γενιά του Octavia έκανε την εμφάνισή της τον Νοέμβριο του 2019, διαθέσιμη από την αρχή ως liftback και Combi. Με την ανανέωση του 2024, η Skoda ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον τεχνολογικό χαρακτήρα του μοντέλου, προσθέτοντας νέες δυνατότητες συνδεσιμότητας και ασφάλειας.

Το Octavia διαθέτει έως 10 αερόσακους, ενώ μεταξύ των συστημάτων υποβοήθησης βρίσκεται και το Attention and Drowsiness Assist, το οποίο χρησιμοποιεί νέο αλγόριθμο για ακριβέστερη αξιολόγηση της κόπωσης του οδηγού.

Το Octavia στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, το Octavia διατίθεται σε δύο εκδόσεις αμαξώματος. Το Grand Coupe ξεκινά από 28.950 ευρώ, ενώ το πιο ευρύχωρο Sports Wagon από 33.950 ευρώ. Η γκάμα περιλαμβάνει κινητήρες βενζίνης, υβριδικής τεχνολογίας και diesel, ενώ στην κορυφή βρίσκεται το Octavia RS, με τον 2.0 TSI κινητήρα των 265 PS.

Τρεις δεκαετίες μετά το πρώτο σύγχρονο Octavia, το μοντέλο εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα της Skoda, συνδυάζοντας τις παραδοσιακές αξίες της πρακτικότητας και των χώρων με τις σύγχρονες απαιτήσεις σε τεχνολογία, ασφάλεια και συνδεσιμότητα.