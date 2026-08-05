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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το smart #2 βγαίνει στους δρόμους πριν την επίσημη παρουσίαση του

ΤΕΤΑΡΤΗ | 05.08.2026
Autotypos Team
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Η smart επιλέγει έναν διαφορετικό τρόπο για να αποκαλύψει στο κοινό το νέο αμιγώς ηλεκτρικό smart #2, πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του

Αντί για μια κλασική καμπάνια, η smart μετατρέπει έξι μεγάλες πόλεις του κόσμου σε υπαίθριες γκαλερί, παρουσιάζοντας το νέο διθέσιο μοντέλο μέσα από εντυπωσιακές τοιχογραφίες που συνδέουν τον σχεδιασμό με τη σύγχρονη «τέχνη του δρόμου».

Έξι πόλεις γίνονται ο «καμβάς» του smart #2

Οι ειδικά σχεδιασμένες τοιχογραφίες θα εμφανιστούν σε Βερολίνο, Παρίσι, Σαγκάη, Χονγκ Κονγκ, Μπουένος Άιρες και Μελβούρνη, μεταφέροντας τη φιλοσοφία «Change of Perspectives» στους δρόμους των πόλεων. Με αυτή την πρωτοβουλία, η smart συνεχίζει την παράδοση των καλλιτεχνικών συνεργασιών, φέρνοντας σε επαφή σχεδιαστές αυτοκινήτων και καταξιωμένους street artists. Αντί για τις κλασικές εκθέσεις αυτοκινήτου, το νέο smart #2 παρουσιάζεται μέσα από έργα τέχνης που ενσωματώνονται στο αστικό τοπίο.

Ο CEO της smart Europe, Wolfgang Ufer, δήλωσε: «Το Βερολίνο και το Παρίσι είναι κάτι περισσότερο από δημιουργικοί καμβάδες. Αποτελούν ξεχωριστές “πύλες εισόδου” για να παρουσιάσουμε στο ευρωπαϊκό κοινό τον σχεδιασμό του smart #2, την πιο αυθεντική έκφραση του DNA της μάρκας μας. Αυτό το νέο διθέσιο μοντέλο αντικατοπτρίζει την εξέλιξη του εμβληματικού, υπερ-συμπαγούς αστικού μοντέλου μας, σχεδιασμένο με την εκλεπτυσμένη αισθητική και την ευελιξία που απαιτούν οι Ευρωπαίοι πελάτες για την κίνηση στην πόλη. Δημιουργημένες από την ομάδα σχεδιασμού της Mercedes-Benz σε συνεργασία με καταξιωμένους τοπικούς καλλιτέχνες, αυτές οι τοιχογραφίες μεταφέρουν τη συγκεκριμένη σχεδιαστική φιλοσοφία στους δρόμους για τους οποίους δημιουργήθηκε το smart #2. Έτσι, προσφέρουν σε εμάς στην Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, μια πρώτη και ιδιαίτερα ξεχωριστή γνωριμία με το νέο μοντέλο, θέτοντας ιδανικά τις βάσεις για την επικείμενη παγκόσμια πρεμιέρα του στο Παρίσι».

Η εξέλιξη του εμβληματικού διθέσιου

Σύμφωνα με τη smart, το νέο smart #2 αποτελεί τη φυσική εξέλιξη του εμβληματικού διθέσιου μοντέλου της μάρκας. Σχεδιάστηκε από την Παγκόσμια Ομάδα Σχεδιασμού της Mercedes-Benz και παραμένει πιστό στη σχεδιαστική φιλοσοφία «Love, Pure, Unexpected».

Το υπερ-συμπαγές αποτύπωμά του συνδυάζεται με σύγχρονες σχεδιαστικές γραμμές, δυναμικές αναλογίες και λεπτομέρειες που διατηρούν τον χαρακτηριστικό φιλικό χαρακτήρα των προκατόχων του. Παράλληλα, το πλευρικό του προφίλ παραπέμπει στο smart Concept #2, εμπλουτισμένο με νέα στοιχεία που ενισχύουν τη σύγχρονη αισθητική του.

Από το Βερολίνο μέχρι τη Μελβούρνη

Η καμπάνια ξεκινά από το Βερολίνο, όπου η ομάδα σχεδιασμού της Mercedes-Benz θα συνεργαστεί με καλλιτέχνες στη διάσημη East Side Gallery. Στη συνέχεια μεταφέρεται στο Παρίσι, με τον Γάλλο street artist, Brusk, να δημιουργεί μια δυναμική τοιχογραφία ενόψει της παγκόσμιας πρεμιέρας.

Στη Σαγκάη, ο Zhu Bin συνδυάζει παραδοσιακά στοιχεία με έναν σύγχρονο κόσμο γεμάτο νέον, ενώ στο Χονγκ Κονγκ η ομάδα Parents Parents δημιουργεί μια τοιχογραφία εμπνευσμένη από το πυκνό αστικό περιβάλλον.

Η πρωτοβουλία ολοκληρώνεται στο Νότιο Ημισφαίριο, με τον Martín Ron να αποτυπώνει το έντονο ύφος του Μπουένος Άιρες και τη Georgia Laurie να δημιουργεί μια κινηματογραφικής αισθητικής τοιχογραφία στη Μελβούρνη.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό smart #2 θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο του 2026, με τη smart να επιχειρεί να συνδέσει την επιστροφή του ιστορικού διθέσιου μοντέλου της με την τέχνη και τη σύγχρονη αστική κουλτούρα.

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#Smart#Smart #2
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