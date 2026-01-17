Το Smart που βγήκε το “Ασφαλέστερο μεγάλο SUV της χρονιάς” – Στην Ελλάδα ξεκινά από 39.490 ευρώ

Το ηλεκτρικό SUV της Smart συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία ανάμεσα σε όλα τα μεγάλα SUV που δοκιμάστηκαν το 2025

Κορυφαία επίδοση για το νέο Smart #5 στις δοκιμές του οργανισμού Euro NCAP, σε μια χρονιά ρεκόρ όσον αφορά τον αριθμό δοκιμών. Το ηλεκτρικό SUV της Smart κέρδισε τον τίτλο «Best in Class», αποσπώντας εξαιρετική βαθμολογία στους τέσσερις τομείς αξιολόγησης, ενώ πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία σε δύο τομείς από οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο που αξιολογήθηκε από τον ανεξάρτητο οργανισμό.

Ασφαλές για όλη την οικογένεια

Το Smart #5 σημείωσε 93% στην Προστασία Παιδιών-επιβατών, 92% στα Συστήματα Υποβοήθησης Ασφαλείας, 84% στην Προστασία Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου και 88% στην Προστασία Ενηλίκων Επιβατών. Η βαθμολογία στους τομείς Προστασίας Παιδιών και των Συστημάτων Υποβοήθησης Ασφαλείας ήταν η μεγαλύτερη μεταξύ όλων των μοντέλων που αξιολόγησε το Euro NCAP.

Αυτό επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Smart στην ασφάλεια ως βασικό πυλώνα στον σχεδιασμό και την κατασκευή του. Το νέο ηλεκτρικό SUV της Smart στηρίζεται σε μια εξαιρετικά ανθεκτική δομή παθητικής ασφάλειας, με το αμάξωμά του να είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής αντοχής, δημιουργώντας έναν άκαμπτο κλωβό ασφαλείας γύρω από τους επιβάτες.

Σχεδιασμένο με γνώμονα τις καθημερινές ανάγκες μιας οικογένειας, το νέο #5 μπορεί να φιλοξενήσει έως και τρία παιδικά καθίσματα στο πίσω μέρος, ενώ συστήματα όπως αυτό της Ανίχνευσης Παρουσίας Παιδιού (Child Presence Detection – CPD) χρησιμοποιεί ραντάρ για την ανίχνευση ακόμη και ελάχιστης κίνησης, ειδοποιώντας τον οδηγό και ενεργοποιεί αντίμετρα εάν ένα παιδί ή κατοικίδιο παραμείνει μέσα στο όχημα, προστατεύοντας το από τον κίνδυνο θερμοπληξίας.

Έξυπνα συστήματα που προβλέπουν τον κίνδυνο

Το νέο ηλεκτρικό SUV ενσαρκώνει τη φιλοσοφία «Mindful Technology» της Smart, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για τη μείωση του κινδύνου και την αποφυγή ατυχημάτων. Το σύστημα Αυτόνομης Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (smart Autonomous Emergency Braking) έχει δοκιμαστεί εκτενώς σε διαφορετικές κυκλοφοριακές και οδικές συνθήκες, ενώ σε συνδυασμό με το Emergency Lane Keep Assist, το Driver Monitoring και το σύστημα καμερών 360 μοιρών, το #5 προσφέρει προστασία τόσο για τους επιβάτες όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Ο Tilo Schweers, Αντιπρόεδρος Έρευνας & Ανάπτυξης της smart Europe, δήλωσε: «Στη smart τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα στην ανάπτυξη των οχημάτων μας, με την ασφάλεια να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Το smart #5 είναι προσαρμοσμένο με ακρίβεια στους ευρωπαϊκούς δρόμους, έχει δοκιμαστεί διεξοδικά σε διαφορετικά κλίματα και συνθήκες και έχει αξιολογηθεί πλήρως σύμφωνα με όλα τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα, τόσο στα ενεργητικά όσο και στα παθητικά συστήματα ασφαλείας. Είμαστε υπερήφανοι που ανακηρύχθηκε το ασφαλέστερο μεγάλο SUV του 2025 και έλαβε το βραβείο Euro NCAP ‘Best in Class’.»

Ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες

Το #5 υποβλήθηκε σε ένα εκτενές πρόγραμμα δοκιμών που περιλάμβανε περισσότερα από 110 οχήματα δοκιμών σύγκρουσης, 130 εξειδικευμένα πειράματα ασφαλείας και εκατομμύρια χιλιόμετρα δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα των Euro NCAP, C-NCAP και C-IASI.

Με τη βαθμολογία πέντε αστέρων του Smart #5, την οποία έχουν ήδη κατακτήσει και τα Smart #1 και Smart #3, όλα τα μοντέλα της τρέχουσας γκάμας της smart πληρούν το υψηλότερο πρότυπο του Euro NCAP.

Στη χώρα μας, το νέο Smart #5 ξεκινά από 39.490 ευρώ και προσφέρεται σε έξι εκδόσεις:

Pro : με 465 χλμ. αυτονομίας και επιτάχυνση 0-100 σε 6,9 δευτερόλεπτα

: με 465 χλμ. αυτονομίας και επιτάχυνση 0-100 σε 6,9 δευτερόλεπτα Pro+ : η αυτονομία αυξάνεται στα 590 χλμ., ενώ το 0-100 έρχεται σε 6,5 δευτερόλεπτα

: η αυτονομία αυξάνεται στα 590 χλμ., ενώ το 0-100 έρχεται σε 6,5 δευτερόλεπτα Premium : με 590 χλμ. αυτονομίας, 0-100 χλμ./ώρα σε 6,5 δευτερόλεπτα και περισσότερη άνεση στην καμπίνα

: με 590 χλμ. αυτονομίας, 0-100 χλμ./ώρα σε 6,5 δευτερόλεπτα και περισσότερη άνεση στην καμπίνα Pulse : με τετρακίνηση, 540 χλμ. αυτονομίας, 0-100 σε 4,9 και δυνατότητα φόρτισης 400 kW

: με τετρακίνηση, 540 χλμ. αυτονομίας, 0-100 σε 4,9 και δυνατότητα φόρτισης 400 kW Summit Edition : με αυτονομία 540 χλμ., 0-100 σε 4,9 και τετρακίνηση για βελτιωμένη απόδοση σε κάθε έδαφος

: με αυτονομία 540 χλμ., 0-100 σε 4,9 και τετρακίνηση για βελτιωμένη απόδοση σε κάθε έδαφος BRABUS: η κορυφαία έκδοση με 540 χλμ. αυτονομίας, 0-100 σε 3,8, τετρακίνηση και αυθεντικό σχεδιασμό BRABUS σε εσωτερικό και εξωτερικό

