Το σπορ υβριδικό B-SUV που αγοράζεις με 8 χρόνια εγγύηση και όφελος 2.000€

Ένα B-SUV που ισορροπεί ανάμεσα στο αυθεντικό design και σε οδηγικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στην κατηγορία

Η νέα προωθητική ενέργεια της Alfa Romeo αφορά επιλεγμένο απόθεμα ετοιμοπαράδοτων μονάδων της Junior Ibrida, προσφέροντας όφελος €2.000. Παράλληλα, η πρόταση συνοδεύεται από 8ετή εγγύηση (ή έως 120.000 km) για τα μηχανικά μέρη, μαζί με ισόχρονη οδική βοήθεια.

Στην κάλυψη περιλαμβάνεται και η μπαταρία 48V του υβριδικού συστήματος, ενώ η εγγύηση είναι μεταβιβάσιμη, καθώς συνδέεται με το αυτοκίνητο και όχι με τον ιδιοκτήτη. Ένα στοιχείο που ενισχύει σημαντικά τη μελλοντική μεταπωλητική αξία.

Έμφαση στη σχεδίαση και την οδηγική ταυτότητα

Η Junior Ibrida απευθύνεται σε όσους θέλουν υβριδική τεχνολογία σε αμάξωμα B-SUV, με έμφαση στη σχεδίαση και την οδηγική ταυτότητα της Alfa Romeo. Κάτω από το καπό της βρίσκουμε έναν 3κύλινδρο τούρμπο βενζινοκινητήρα 1,2 lt (136 PS, 230 Nm ροπής), ο οποίος συνεργάζεται στενά με ένα ηλεκτρομοτέρ 21 kW (28 PS), το οποίο αντλεί τη δύναμη του από μια μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 0,89 kWh.

Το ηλεκτρικό μοτέρ ενσωματώνεται στο κιβώτιο και υποστηρίζει τον θερμικό κινητήρα είτε αναλαμβάνει μόνο του την κίνηση σε συνθήκες χαμηλού φορτίου, περιορίζοντας την κατανάλωση. Το υβριδικό σύστημα της Alfa Romeo Junior Ibrida αποδίδει συνδυαστικά 145 ίππους, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε 8,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 206 km/h, επιβεβαιώνοντας τον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου χωρίς συμβιβασμούς στην αποδοτικότητα.

Σε επίπεδο εξοπλισμού, η Junior κινείται σε υψηλά στάνταρ, με έμφαση στα συστήματα ασφάλειας, την άνεση και τις σύγχρονες ψηφιακές λειτουργίες. Το αποτέλεσμα είναι ένα B-SUV που ισορροπεί ανάμεσα στο αυθεντικό ιταλικό design και σε οδηγικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν στην κατηγορία.

Παραμένει ευέλικτη και φιλική στην καθημερινή χρήση, με διαστάσεις που εξυπηρετούν την κίνηση στην πόλη, ενώ το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων φροντίζει για ομαλές και ξεκούραστες μετακινήσεις.

Tι κρατάμε: