Το Subaru Impreza STI επέστρεψε – Θα βγει στην παραγωγή;

Ο λαός ζητούσε επίμονα ένα νέο STI και η Subaru δεν απογοήτευσε, παρουσιάζοντας δύο νέα πρωτότυπα στο φετινό Japan Mobility Show

H πολυαναμενόμενη επιστροφή του σήματος STI φαίνεται πως είναι πιο κοντά από ποτέ, με τη Subaru να μας δείχνει εικόνες από το μέλλον στα πλαίσια του φετινού Japan Mobility Show. Εκεί, η ιαπωνική μάρκα αποκάλυψε, όχι ένα, αλλά δύο πρωτότυπα STI, ένα θερμικό και ένα αμιγώς ηλεκτρικό.

«Οδηγώντας τη διαφορά της Subaru»

Με αυτό το σλόγκαν η Subaru παρουσίασε τα δύο νέα πρωτότυπα Performance-B και Performance-E -δύο αυτοκίνητα με την έμβλημα STI -το ένα θερμικό και το άλλο αμιγώς ηλεκτρικό- αλλά και τα δύο με το ξεκάθαρο DNA της ιαπωνικής μάρκας.

Performance-B

Ξεκινώντας από το νέο STI με κινητήρα εσωτερικής καύσης, αυτό είναι ένα hot hatch που θυμίζει την κορυφαία έκδοση του τρέχοντος πεντάθυρου Impreza. Το «μαγικό άγγιγμα» STI του έχει χαρίσει σπορ χαρακτηριστικά όπως, πιο φαρδιά φτερά, τεράστιες εισαγωγές αέρα σε προφυλακτήρα και καπό και μια πιο επιθετική μάσκα με μια κόκκινη λωρίδα. Παράλληλα, στο πίσω μέρος κυριαρχεί η τεράστια σταθερή αεροτομή της οροφής και το τεράστιο splitter.

Το επιθετικό bodykit μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν το πρωτότυπο θερμικό STI είναι κάποιο αγωνιστικό που… έχασε τον δρόμο του και κατέληξε στο Japan Mobility Show, αφού με μια πρώτη ματιά φαίνεται έτοιμο να «καταπιεί» κάποια διαδρομή του WRC.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας boxer κινητήρας, ο οποίος συνδυάζεται με ένα σύστημα τετρακίνησης, Symmetrical All-Wheel Drive, της Subaru.

Performance-E

To νέο Subaru Performance-E είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό πρωτότυπο το οποίο η ιαπωνική μάρκα περιγράφει ως «ηγέτη της νέας γενιάς μοντέλων Subaru», υπονοώντας πως θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα μελλοντικό μοντέλο παραγωγής. Σύμφωνα με τη Subaru, το ηλεκτρικό πρωτότυπο «συνδυάζει συναρπαστικές αισθητικές αναλογίες με εξαιρετική αεροδυναμική και πρακτικότητα». Το ηλεκτρικό STI διαθέτει αιχμηρές επιφάνειες αμαξώματος, προβολείς LED και μεγάλες εισαγωγές αέρα στον προφυλακτήρα, ενώ η σιλουέτα του παραπέμπει σε ένα σπορ station-wagon.

Οι δυναμικές γραμμές του αμαξώματος συνδυάζονται με μια αεροτομή τύπου ducktail στην οροφή, ενώ στο κέντρο του επιβλητικού πίσω diffuser υπάρχει ένα κάθετο φως φρένων τύπου Formula 1. Ο αιχμηρός σχεδιασμός εκτείνεται και στο μπροστά μέρος, ενώ τα χρυσού χρώματος αεροδυναμικά καπάκια των μαύρων τροχών θυμίζουν την αντίθεση μπλε-χρυσού των STI του παρελθόντος.

Το ηλεκτρικό πρωτότυπο υπόσχεται μια «φιλική προς τον οδηγό διάταξη και ένα άνετο, ευρύχωρο εσωτερικό», ενώ ενσωματώνει «διάφορες καινοτόμες τεχνολογίες» για «διαισθητικές, συναρπαστικές εμπειρίες οδήγησης».

Τι κρατάμε:

Η Subaru παρουσίασε δύο πρωτότυπα STI στο Japan Mobility Show

Αυτά ονομάζονται Performance-B και Performance-E, με το πρώτο να είναι ένα θερμικό hot hatch και το δεύτερο ένα ηλεκτρικό station-wagon

Το Performance-E θα ηγηθεί της νέας γενιάς μοντέλων Subaru, ενώ το Performance-B θα συνεχίσει την παράδοση των θερμικών STI

