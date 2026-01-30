Το Super Hybrid οικογενειακό SUV της BYD ήρθε στην Ελλάδα – Καίει μόλις 2,1 lt/100km με 6 χρόνια εγγύηση

BYD SEALION 5 DM-i: νέο οικογενειακό SUV Super Hybrid με κατανάλωση 2,1 lt/100km, έως 1.016 km αυτονομία και τιμή από 31.990 €.
Η BYD φέρνει στην Ελλάδα το SEALION 5 DM-i, ένα οικογενειακό SUV που «πατά» πάνω στην τεχνολογία Super Hybrid DM-i (plug-in υβριδική λογική με έμφαση στην ηλεκτρική κίνηση) και στοχεύει σε χαμηλό κόστος χρήσης χωρίς να περιορίζει την πρακτικότητα. Το μοντέλο είναι άμεσα διαθέσιμο στη χώρα μας με τιμή από 31.990 €, ενώ συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση ή 150.000 km.
-
Κατανάλωση 2,1 lt/100 km και έως 1.016 km συνολική αυτονομία (WLTP).
-
Αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 86 km και ισχύς 212 PS σε όλες τις εκδόσεις.
-
Τιμή από 31.990 € και 6 χρόνια εγγύηση (με ξεχωριστές καλύψεις για ηλεκτροκινητήρα/μπαταρία).
Τι είναι το BYD SEALION 5 DM-i και σε ποιον απευθύνεται
Το SEALION 5 DM-i τοποθετείται ως οικογενειακό SUV για όσους θέλουν να μειώσουν κατανάλωση και κόστος χρήσης σε σχέση με ένα συμβατικό SUV βενζίνης, χωρίς να «συρρικνώνονται» οι χώροι και ο εξοπλισμός. Στο πακέτο μπαίνουν τεχνολογίες που η BYD χρησιμοποιεί και σε άλλα μοντέλα της, όπως Blade Battery, πρόσβαση με NFC μέσω smartphone και λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.
Διαστάσεις και σχεδίαση: SUV αναλογίες, έμφαση στην πρακτικότητα
Με μήκος 4.738 mm, πλάτος 1.860 mm και ύψος 1.710 mm, το SEALION 5 DM-i «πατά» καθαρά σε οικογενειακές διαστάσεις. Το μεταξόνιο των 2.712 mm είναι το μέγεθος που, στην πράξη, συνδέεται με καλύτερο χώρο στα πίσω καθίσματα.
Εσωτερικό: οθόνες, συνδεσιμότητα και πραγματικοί χώροι
Στο ταμπλό υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8″ και κεντρική οθόνη αφής 12,8″ με infotainment τελευταίας γενιάς. Το σύστημα υποστηρίζει:
-
φωνητικές εντολές “Hi BYD”
-
σύνδεση με Apple και Android
-
OTA ενημερώσεις (over-the-air) για προσθήκη/βελτίωση λειτουργιών με τον χρόνο
Για φόρτιση συσκευών, προβλέπονται θύρες USB-Type-C εμπρός και πίσω (μία έως 60 W και μία έως 18 W), ενώ στην έκδοση Design υπάρχει και ασύρματη φόρτιση 15 W.
Χώρος αποσκευών και διαμόρφωση
-
463 lt βασική χωρητικότητα
-
έως 1.410 lt με αναδίπλωση πίσω καθίσματος 40:60, με επίπεδο δάπεδο
-
στην Design η πίσω πόρτα είναι ηλεκτρική
V2L: «πρίζα» για συσκευές έως 3,3 kW
Όλες οι εκδόσεις έχουν στάνταρ Vehicle-to-Load (V2L), που επιτρέπει τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών με ισχύ έως 3,3 kW (π.χ. μικρές ηλεκτρικές συσκευές, laptop, φωτισμό). Είναι στοιχείο που ταιριάζει σε χρήση εκτός πόλης/ταξίδι, χωρίς να είναι «gimmick» μόνο για επίδειξη.
Super Hybrid DM-i: πώς δουλεύει
Η τεχνολογία DM (Dual Mode) λειτουργεί σε δύο βασικά σενάρια:
-
EV: κίνηση αμιγώς ηλεκτρικά
-
HEV: κίνηση κυρίως με ηλεκτρική ενέργεια, με υποστήριξη του βενζινοκινητήρα Xiaoyun 1,5 λίτρων, ο οποίος μπορεί να τροφοδοτεί μπαταρία/ηλεκτροκινητήρα μέσω μετατροπέα. Όταν χρειάζεται περισσότερη ισχύς, το σύστημα μπορεί να περάσει σε λειτουργία που συνδυάζει θερμικό και ηλεκτρικό μέρος.
Στόχος είναι η αίσθηση οδήγησης να θυμίζει EV στην καθημερινότητα (ήσυχη/ομαλή λειτουργία και άμεση απόκριση), αλλά να υπάρχει και «δίχτυ ασφαλείας» αυτονομίας με βενζίνη.
Κατανάλωση, αυτονομία και επιδόσεις: τα βασικά νούμερα (WLTP)
Η BYD αναφέρει σταθμισμένη συνδυασμένη κατανάλωση 2,1 lt/100 km και συνολική αυτονομία έως 1.016 km (με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ).
Εκδόσεις και διαφορές
Κοινά σημεία:
-
Συνδυαστική ισχύς 212 PS (156 kW)
-
Τελική ταχύτητα 170 km/h
SEALION 5 DM-i Comfort
-
Μπαταρία 12,96 kWh
-
Αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 62 km
-
Συνολική αυτονομία 992 km (WLTP)
-
0–100 km/h σε 7,7″
SEALION 5 DM-i Design
-
Μπαταρία 18,3 kWh
-
Αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 86 km
-
Συνολική αυτονομία 1.016 km (WLTP)
-
0–100 km/h σε 8,1″
Ασφάλεια και συστήματα υποβοήθησης
Το SEALION 5 DM-i διαθέτει πλήρες πακέτο ADAS, με στοιχεία όπως:
-
ACC/ICC (προσαρμοζόμενος/έξυπνος έλεγχος ταχύτητας)
-
Lane Keep Assistant και λειτουργίες υποβοήθησης λωρίδας
-
Blind Spot Detection (BSD)
-
προειδοποίηση εμπρόσθιας/οπίσθιας σύγκρουσης (FCW/RCW)
-
AEB (αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης)
-
TSR (αναγνώριση σημάτων)
-
7 αερόσακοι (περιλαμβάνεται εμπρός κεντρικός)
-
ISOFIX/i-Size στα εξωτερικά πίσω καθίσματα και στο κάθισμα συνοδηγού (όπως αναφέρεται στο ΔΤ)
Τιμές Ελλάδας και βασικός εξοπλισμός
SEALION 5 DM-i Comfort: 31.990 €
SEALION 5 DM-i Design: 33.990 €
Τι έχει στάνταρ η Comfort
-
μεταλλικό χρώμα Atlantis Blue
-
ζάντες αλουμινίου 18″, ράγες οροφής
-
φώτα LED εμπρός/πίσω
-
οθόνες 8,8″ και 12,8″
-
ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα
-
4 θύρες USB
-
πίσω αισθητήρες στάθμευσης
-
NFC πρόσβαση μέσω smartphone και V2L
Τι προσθέτει η Design
-
αισθητήρες στάθμευσης εμπρός
-
κάμερα 360°
-
ηλεκτρική πίσω πόρτα
-
θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα
-
ασύρματη φόρτιση 15 W
Εγγύηση
-
6 χρόνια ή 150.000 km εγγύηση οχήματος
-
8 χρόνια ή 150.000 km εγγύηση ηλεκτροκινητήρα
-
8 χρόνια ή 250.000 km εγγύηση μπαταρίας
Τι κρατάμε;
-
Το BYD SEALION 5 DM-i είναι οικογενειακό SUV Super Hybrid με τιμή από 31.990 € στην Ελλάδα.
-
Δηλώνει 2,1 lt/100 km (σταθμισμένη κατανάλωση) και έως 1.016 km αυτονομία (WLTP) ανά έκδοση.
-
212 PS σε όλες τις εκδόσεις, με έως 86 km αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία στην Design.
-
Χώροι: 463 lt πορτμπαγκάζ (έως 1.410 lt) και στάνταρ V2L έως 3,3 kW.
-
6ετής εγγύηση (και ξεχωριστές 8ετείς καλύψεις για ηλεκτροκινητήρα/μπαταρία).