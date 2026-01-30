Το Super Hybrid οικογενειακό SUV της BYD ήρθε στην Ελλάδα – Καίει μόλις 2,1 lt/100km με 6 χρόνια εγγύηση

BYD SEALION 5 DM-i: νέο οικογενειακό SUV Super Hybrid με κατανάλωση 2,1 lt/100km, έως 1.016 km αυτονομία και τιμή από 31.990 €.

Η BYD φέρνει στην Ελλάδα το SEALION 5 DM-i, ένα οικογενειακό SUV που «πατά» πάνω στην τεχνολογία Super Hybrid DM-i (plug-in υβριδική λογική με έμφαση στην ηλεκτρική κίνηση) και στοχεύει σε χαμηλό κόστος χρήσης χωρίς να περιορίζει την πρακτικότητα. Το μοντέλο είναι άμεσα διαθέσιμο στη χώρα μας με τιμή από 31.990 €, ενώ συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση ή 150.000 km.

Τι είναι το BYD SEALION 5 DM-i και σε ποιον απευθύνεται

Το SEALION 5 DM-i τοποθετείται ως οικογενειακό SUV για όσους θέλουν να μειώσουν κατανάλωση και κόστος χρήσης σε σχέση με ένα συμβατικό SUV βενζίνης, χωρίς να «συρρικνώνονται» οι χώροι και ο εξοπλισμός. Στο πακέτο μπαίνουν τεχνολογίες που η BYD χρησιμοποιεί και σε άλλα μοντέλα της, όπως Blade Battery, πρόσβαση με NFC μέσω smartphone και λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.

Διαστάσεις και σχεδίαση: SUV αναλογίες, έμφαση στην πρακτικότητα

Με μήκος 4.738 mm, πλάτος 1.860 mm και ύψος 1.710 mm, το SEALION 5 DM-i «πατά» καθαρά σε οικογενειακές διαστάσεις. Το μεταξόνιο των 2.712 mm είναι το μέγεθος που, στην πράξη, συνδέεται με καλύτερο χώρο στα πίσω καθίσματα.

Εσωτερικό: οθόνες, συνδεσιμότητα και πραγματικοί χώροι

Στο ταμπλό υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8″ και κεντρική οθόνη αφής 12,8″ με infotainment τελευταίας γενιάς. Το σύστημα υποστηρίζει:

φωνητικές εντολές “Hi BYD”

σύνδεση με Apple και Android

OTA ενημερώσεις (over-the-air) για προσθήκη/βελτίωση λειτουργιών με τον χρόνο

Για φόρτιση συσκευών, προβλέπονται θύρες USB-Type-C εμπρός και πίσω (μία έως 60 W και μία έως 18 W), ενώ στην έκδοση Design υπάρχει και ασύρματη φόρτιση 15 W.

Χώρος αποσκευών και διαμόρφωση

463 lt βασική χωρητικότητα

έως 1.410 lt με αναδίπλωση πίσω καθίσματος 40:60 , με επίπεδο δάπεδο

στην Design η πίσω πόρτα είναι ηλεκτρική

V2L: «πρίζα» για συσκευές έως 3,3 kW

Όλες οι εκδόσεις έχουν στάνταρ Vehicle-to-Load (V2L), που επιτρέπει τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών με ισχύ έως 3,3 kW (π.χ. μικρές ηλεκτρικές συσκευές, laptop, φωτισμό). Είναι στοιχείο που ταιριάζει σε χρήση εκτός πόλης/ταξίδι, χωρίς να είναι «gimmick» μόνο για επίδειξη.

Super Hybrid DM-i: πώς δουλεύει

Η τεχνολογία DM (Dual Mode) λειτουργεί σε δύο βασικά σενάρια:

EV : κίνηση αμιγώς ηλεκτρικά

HEV: κίνηση κυρίως με ηλεκτρική ενέργεια, με υποστήριξη του βενζινοκινητήρα Xiaoyun 1,5 λίτρων, ο οποίος μπορεί να τροφοδοτεί μπαταρία/ηλεκτροκινητήρα μέσω μετατροπέα. Όταν χρειάζεται περισσότερη ισχύς, το σύστημα μπορεί να περάσει σε λειτουργία που συνδυάζει θερμικό και ηλεκτρικό μέρος.

Στόχος είναι η αίσθηση οδήγησης να θυμίζει EV στην καθημερινότητα (ήσυχη/ομαλή λειτουργία και άμεση απόκριση), αλλά να υπάρχει και «δίχτυ ασφαλείας» αυτονομίας με βενζίνη.

Κατανάλωση, αυτονομία και επιδόσεις: τα βασικά νούμερα (WLTP)

Η BYD αναφέρει σταθμισμένη συνδυασμένη κατανάλωση 2,1 lt/100 km και συνολική αυτονομία έως 1.016 km (με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ).

Εκδόσεις και διαφορές

Κοινά σημεία:

Συνδυαστική ισχύς 212 PS (156 kW)

Τελική ταχύτητα 170 km/h

SEALION 5 DM-i Comfort

Μπαταρία 12,96 kWh

Αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 62 km

Συνολική αυτονομία 992 km (WLTP)

0–100 km/h σε 7,7″

SEALION 5 DM-i Design

Μπαταρία 18,3 kWh

Αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 86 km

Συνολική αυτονομία 1.016 km (WLTP)

0–100 km/h σε 8,1″

Ασφάλεια και συστήματα υποβοήθησης

Το SEALION 5 DM-i διαθέτει πλήρες πακέτο ADAS, με στοιχεία όπως:

ACC/ICC (προσαρμοζόμενος/έξυπνος έλεγχος ταχύτητας)

Lane Keep Assistant και λειτουργίες υποβοήθησης λωρίδας

Blind Spot Detection (BSD)

προειδοποίηση εμπρόσθιας/οπίσθιας σύγκρουσης ( FCW/RCW )

AEB (αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης)

TSR (αναγνώριση σημάτων)

7 αερόσακοι (περιλαμβάνεται εμπρός κεντρικός)

ISOFIX/i-Size στα εξωτερικά πίσω καθίσματα και στο κάθισμα συνοδηγού (όπως αναφέρεται στο ΔΤ)

Τιμές Ελλάδας και βασικός εξοπλισμός

SEALION 5 DM-i Comfort: 31.990 €

SEALION 5 DM-i Design: 33.990 €

Τι έχει στάνταρ η Comfort

μεταλλικό χρώμα Atlantis Blue

ζάντες αλουμινίου 18″ , ράγες οροφής

φώτα LED εμπρός/πίσω

οθόνες 8,8″ και 12,8″

ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα

4 θύρες USB

πίσω αισθητήρες στάθμευσης

NFC πρόσβαση μέσω smartphone και V2L

Τι προσθέτει η Design

αισθητήρες στάθμευσης εμπρός

κάμερα 360°

ηλεκτρική πίσω πόρτα

θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

ασύρματη φόρτιση 15 W

Εγγύηση

6 χρόνια ή 150.000 km εγγύηση οχήματος

8 χρόνια ή 150.000 km εγγύηση ηλεκτροκινητήρα

8 χρόνια ή 250.000 km εγγύηση μπαταρίας

Τι κρατάμε;