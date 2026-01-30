quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Super Hybrid οικογενειακό SUV της BYD ήρθε στην Ελλάδα – Καίει μόλις 2,1 lt/100km με 6 χρόνια εγγύηση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 30.01.2026
AutoTypos Team
to-super-hybrid-oikogeneiako-suv-tis-byd-irthe-stin-ellada-kaiei-molis-21-lt-100km-me-6-chronia-engyisi-791451

BYD SEALION 5 DM-i: νέο οικογενειακό SUV Super Hybrid με κατανάλωση 2,1 lt/100km, έως 1.016 km αυτονομία και τιμή από 31.990 €.

Η BYD φέρνει στην Ελλάδα το SEALION 5 DM-i, ένα οικογενειακό SUV που «πατά» πάνω στην τεχνολογία Super Hybrid DM-i (plug-in υβριδική λογική με έμφαση στην ηλεκτρική κίνηση) και στοχεύει σε χαμηλό κόστος χρήσης χωρίς να περιορίζει την πρακτικότητα. Το μοντέλο είναι άμεσα διαθέσιμο στη χώρα μας με τιμή από 31.990 €, ενώ συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση ή 150.000 km.

Τι είναι το BYD SEALION 5 DM-i και σε ποιον απευθύνεται

Το SEALION 5 DM-i τοποθετείται ως οικογενειακό SUV για όσους θέλουν να μειώσουν κατανάλωση και κόστος χρήσης σε σχέση με ένα συμβατικό SUV βενζίνης, χωρίς να «συρρικνώνονται» οι χώροι και ο εξοπλισμός. Στο πακέτο μπαίνουν τεχνολογίες που η BYD χρησιμοποιεί και σε άλλα μοντέλα της, όπως Blade Battery, πρόσβαση με NFC μέσω smartphone και λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.

Διαστάσεις και σχεδίαση: SUV αναλογίες, έμφαση στην πρακτικότητα

Με μήκος 4.738 mm, πλάτος 1.860 mm και ύψος 1.710 mm, το SEALION 5 DM-i «πατά» καθαρά σε οικογενειακές διαστάσεις. Το μεταξόνιο των 2.712 mm είναι το μέγεθος που, στην πράξη, συνδέεται με καλύτερο χώρο στα πίσω καθίσματα.

Εσωτερικό: οθόνες, συνδεσιμότητα και πραγματικοί χώροι

Στο ταμπλό υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8″ και κεντρική οθόνη αφής 12,8″ με infotainment τελευταίας γενιάς. Το σύστημα υποστηρίζει:

  • φωνητικές εντολές “Hi BYD”

  • σύνδεση με Apple και Android

  • OTA ενημερώσεις (over-the-air) για προσθήκη/βελτίωση λειτουργιών με τον χρόνο

Για φόρτιση συσκευών, προβλέπονται θύρες USB-Type-C εμπρός και πίσω (μία έως 60 W και μία έως 18 W), ενώ στην έκδοση Design υπάρχει και ασύρματη φόρτιση 15 W.

Χώρος αποσκευών και διαμόρφωση

  • 463 lt βασική χωρητικότητα

  • έως 1.410 lt με αναδίπλωση πίσω καθίσματος 40:60, με επίπεδο δάπεδο

  • στην Design η πίσω πόρτα είναι ηλεκτρική

V2L: «πρίζα» για συσκευές έως 3,3 kW

Όλες οι εκδόσεις έχουν στάνταρ Vehicle-to-Load (V2L), που επιτρέπει τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών με ισχύ έως 3,3 kW (π.χ. μικρές ηλεκτρικές συσκευές, laptop, φωτισμό). Είναι στοιχείο που ταιριάζει σε χρήση εκτός πόλης/ταξίδι, χωρίς να είναι «gimmick» μόνο για επίδειξη.

Super Hybrid DM-i: πώς δουλεύει

Η τεχνολογία DM (Dual Mode) λειτουργεί σε δύο βασικά σενάρια:

  • EV: κίνηση αμιγώς ηλεκτρικά

  • HEV: κίνηση κυρίως με ηλεκτρική ενέργεια, με υποστήριξη του βενζινοκινητήρα Xiaoyun 1,5 λίτρων, ο οποίος μπορεί να τροφοδοτεί μπαταρία/ηλεκτροκινητήρα μέσω μετατροπέα. Όταν χρειάζεται περισσότερη ισχύς, το σύστημα μπορεί να περάσει σε λειτουργία που συνδυάζει θερμικό και ηλεκτρικό μέρος.

Στόχος είναι η αίσθηση οδήγησης να θυμίζει EV στην καθημερινότητα (ήσυχη/ομαλή λειτουργία και άμεση απόκριση), αλλά να υπάρχει και «δίχτυ ασφαλείας» αυτονομίας με βενζίνη.

Κατανάλωση, αυτονομία και επιδόσεις: τα βασικά νούμερα (WLTP)

Η BYD αναφέρει σταθμισμένη συνδυασμένη κατανάλωση 2,1 lt/100 km και συνολική αυτονομία έως 1.016 km (με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ).

Εκδόσεις και διαφορές

Κοινά σημεία:

  • Συνδυαστική ισχύς 212 PS (156 kW)

  • Τελική ταχύτητα 170 km/h

SEALION 5 DM-i Comfort

  • Μπαταρία 12,96 kWh

  • Αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 62 km

  • Συνολική αυτονομία 992 km (WLTP)

  • 0–100 km/h σε 7,7″

SEALION 5 DM-i Design

  • Μπαταρία 18,3 kWh

  • Αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 86 km

  • Συνολική αυτονομία 1.016 km (WLTP)

  • 0–100 km/h σε 8,1″

Ασφάλεια και συστήματα υποβοήθησης

Το SEALION 5 DM-i διαθέτει πλήρες πακέτο ADAS, με στοιχεία όπως:

  • ACC/ICC (προσαρμοζόμενος/έξυπνος έλεγχος ταχύτητας)

  • Lane Keep Assistant και λειτουργίες υποβοήθησης λωρίδας

  • Blind Spot Detection (BSD)

  • προειδοποίηση εμπρόσθιας/οπίσθιας σύγκρουσης (FCW/RCW)

  • AEB (αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης)

  • TSR (αναγνώριση σημάτων)

  • 7 αερόσακοι (περιλαμβάνεται εμπρός κεντρικός)

  • ISOFIX/i-Size στα εξωτερικά πίσω καθίσματα και στο κάθισμα συνοδηγού (όπως αναφέρεται στο ΔΤ)

Τιμές Ελλάδας και βασικός εξοπλισμός

SEALION 5 DM-i Comfort: 31.990 €
SEALION 5 DM-i Design: 33.990 €

Τι έχει στάνταρ η Comfort

  • μεταλλικό χρώμα Atlantis Blue

  • ζάντες αλουμινίου 18″, ράγες οροφής

  • φώτα LED εμπρός/πίσω

  • οθόνες 8,8″ και 12,8″

  • ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα

  • 4 θύρες USB

  • πίσω αισθητήρες στάθμευσης

  • NFC πρόσβαση μέσω smartphone και V2L

Τι προσθέτει η Design

  • αισθητήρες στάθμευσης εμπρός

  • κάμερα 360°

  • ηλεκτρική πίσω πόρτα

  • θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

  • ασύρματη φόρτιση 15 W

Εγγύηση

  • 6 χρόνια ή 150.000 km εγγύηση οχήματος

  • 8 χρόνια ή 150.000 km εγγύηση ηλεκτροκινητήρα

  • 8 χρόνια ή 250.000 km εγγύηση μπαταρίας

Τι κρατάμε;

  • Το BYD SEALION 5 DM-i είναι οικογενειακό SUV Super Hybrid με τιμή από 31.990 € στην Ελλάδα.

  • Δηλώνει 2,1 lt/100 km (σταθμισμένη κατανάλωση) και έως 1.016 km αυτονομία (WLTP) ανά έκδοση.

  • 212 PS σε όλες τις εκδόσεις, με έως 86 km αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία στην Design.

  • Χώροι: 463 lt πορτμπαγκάζ (έως 1.410 lt) και στάνταρ V2L έως 3,3 kW.

  • 6ετής εγγύηση (και ξεχωριστές 8ετείς καλύψεις για ηλεκτροκινητήρα/μπαταρία).

#BYD#BYD SEALION 5 DM-i#SUV
Πρόσφατες Ειδήσεις