Το supercar των 700.000 ευρώ και 1.015 PS που οδηγούσε ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων που πιάστηκε με 216 km/h

Τι Lamborghini οδηγούσε ο γνωστός επιχειρηματίας; Με υβριδικό V12, 1.015 PS, 0-100 σε 2,5’’ και τιμή που φτάνει τις 700.000 €.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. (29/11/2025), συνελήφθησαν δύο οδηγοί στην Αττική για υπερβολική ταχύτητα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Στην περίπτωση που μας απασχολεί, ο ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας φούρνων συνελήφθη μετά από μέτρηση ραντάρ να κινείται με 216 km/h. Με τον νέο ΚΟΚ, η ταχύτητα άνω των 200 km/h συνεπάγεται πρόστιμο 2.000 € και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 1 έτος, ενώ σε υποτροπές, τα πρόστιμα και η στέρηση κλιμακώνονται σημαντικά.

Το όνομα δεν μας ενδιαφέρει εδώ. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο τι αυτοκίνητο οδηγούσε και γιατί μπορεί να «παρασύρει» σε τέτοιες ενδείξεις, ακόμη και σε δημόσιο δρόμο.

Το αυτοκίνητο: Lamborghini Revuelto

Αν δούμε τη φωτογραφία της Τροχαίας, με λίγη παρατηρητικότητα μπορούμε να διακρίνουμε το μοντέλο. Πρόκειται για μία Lamborghini Revuelto, το πρώτο εξηλεκτρισμένο κορυφαίο μοντέλο της ιταλικής μάρκας. Είναι plug-in υβριδικό με ατμοσφαιρικό V12 6,5 λίτρων (825 PS, 725 Nm) που συνεργάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες για συνδυαστική ισχύ 1.015 PS. Στην Ελλάδα έχουν ήδη ταξινομηθεί μερικά αυτοκίνητα, με τιμή που ανάλογα τον εξοπλισμό κινείται περί τα 700.000 €.

Διάταξη κίνησης: ο V12 και ένας μικρός ηλεκτροκινητήρας κινούν τον πίσω άξονα , ενώ δύο ηλεκτροκινητήρες μπροστά δίνουν ανεξάρτητη ηλεκτρική κίνηση στον εμπρός άξονα .

Κιβώτιο: νέο DCT (διπλού συμπλέκτη), πολύ ταχύτερο από τις προηγούμενες υλοποιήσεις της μάρκας.

Μπαταρία: 3,8 kWh ανάμεσα στην καμπίνα και τον V12. Μπορεί να φορτίσει από πρίζα (~7 kW) αλλά γεμίζει ταχύτερα από τον ίδιο τον V12 που λειτουργεί ως γεννήτρια (ενδεικτικά 6’).

Λειτουργία EV (City): κίνηση αποκλειστικά από τους εμπρός ηλεκτροκινητήρες (έως 180 PS), με τον V12 σβηστό.

Επιδόσεις

0-100 km/h: 2,5’’

0-200 km/h: 7,0’’

Τελική ταχύτητα: >350 km/h

Η Revuelto «στέκεται» απέναντι σε ονόματα όπως η Ferrari SF90 Stradale (1.000 PS), ενώ ξεπερνά αισθητά την προηγούμενη Aventador.

Γιατί ένα τέτοιο supercar «σε σπρώχνει» στα 216 km/h

Η άμεση ροπή των ηλεκτροκινητήρων και η γραμμικότητα του ατμοσφαιρικού V12 δημιουργούν εύκολα αίσθηση «απώλειας μέτρου» σε δημόσιο δρόμο. Το πλαίσιο και τα συστήματα ευστάθειας μπορούν να καλύψουν ατέλειες, αλλά δεν ακυρώνουν τους νόμους της φυσικής ούτε το νομικό πλαίσιο. Σε ασφαλές περιβάλλον πίστας, αυτά τα χαρακτηριστικά μεταφράζονται σε χρόνους, αλλά στον δρόμο, μετατρέπονται σε νομικό και ηθικό ρίσκο.

Διαβάστε επίσης: Το πολυτελές SUV των 190.000 ευρώ που οδηγεί ο Γιώργος Πρίντεζης – Έχει 653 ίππους

Τι λέει ο νέος ΚΟΚ για ταχύτητες >200 km/h

Πρόστιμο: 2.000 €

Αφαίρεση άδειας: 1 έτος

Υποτροπές: 1η 4.000 € / 2 έτη, 2η 8.000 € / 4 έτη

Παράλληλα, η επικίνδυνη οδήγηση (άρθρο 290Α ΠΚ) φέρνει ποινικές συνέπειες. Η ταχύτητα αυτού του μεγέθους θεωρείται από μόνη της πρόσφορη να προκαλέσει κίνδυνο.

Τι κρατάμε;

Lamborghini Revuelto με 1.015 PS, V12 + 3 e-motors, DCT, >350 km/h.

Τιμή στην Ελλάδα: περί τα 700.000 € ανάλογα τον εξοπλισμό.

Στους δρόμους μας ισχύει ο νέος ΚΟΚ : >200 km/h = 2.000 € και 1 έτος χωρίς δίπλωμα (βαριές ποινές σε υποτροπές).

Το σωστό context για τέτοια ισχύ είναι πίστα/εκπαίδευση – όχι λεωφόρος.

Νέα έκθεση: Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

Full Hybrid B-SUV με 204 PS, πραγματική κατανάλωση 4,6 lt/100km και 12 χρόνια εγγύηση – Τιμή από 22.990 ευρώ

Απεργία: Χωρίς ταξί η χώρα για 2 ημέρες – Αντιστέκονται στην ηλεκτροκίνηση οι ιδιοκτήτες